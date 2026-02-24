Trùm ma túy quyền lực nhất Mexico lộ tung tích vì người tình

Lần theo dấu vết từ bạn gái, lực lượng đặc nhiệm Mexico đột kích khu nghỉ dưỡng ở Jalisco, tiêu diệt thủ lĩnh CJNG, châm ngòi cho làn sóng bạo lực trả đũa khắp nhiều bang.

Thủ lĩnh băng đảng ma túy khét tiếng Mexico Nemesio Oseguera, biệt danh “El Mencho”, đã thiệt mạng sau một chiến dịch đặc biệt quy mô lớn của quân đội Mexico, khép lại nhiều năm lẩn trốn của ông trùm đứng đầu Cartel Jalisco Nueva Generacion (CJNG) - tổ chức tội phạm bị coi là một trong những nguồn cung fentanyl lớn nhất vào Mỹ.

Lần theo dấu vết từ bạn gái ông trùm

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mexico Ricardo Trevilla, chiến dịch được triển khai sau khi cơ quan tình báo lần theo dấu vết một người thân cận với bạn gái của Oseguera. Ngày 21/2, các đặc vụ phát hiện người phụ nữ này được đưa tới khu nghỉ dưỡng ven núi Tapalpa để gặp trùm ma túy. Sau khi cô rời đi, Oseguera vẫn ở lại cùng đội cận vệ.

Lực lượng Phản ứng Nhanh Đặc biệt thuộc Vệ binh Quốc gia Mexico lập tức xây dựng kế hoạch đột kích, giữ bí mật tối đa nhằm đảm bảo yếu tố bất ngờ. Rạng sáng 22/2, sau khi xác nhận mục tiêu có mặt tại khu nhà gỗ giữa rừng, binh sĩ tiến hành tấn công.

Nemesio Oseguera (giữa) trong một bức ảnh bằng chứng của công tố viên liên bang Mỹ. Ảnh: Tòa án Mỹ.

Theo Bộ trưởng Trevilla, đây là một cuộc đụng độ dữ dội. Các tay súng của CJNG bắn trả quyết liệt, thậm chí bắn trúng một trực thăng quân sự khiến máy bay phải hạ cánh khẩn cấp. Oseguera cùng hai cận vệ bị thương khi tìm cách tháo chạy vào khu rừng bao quanh khu nghỉ dưỡng.

Ba người được trực thăng đưa đi cấp cứu nhưng tử vong trên đường tới bệnh viện.

“Đáng tiếc, họ đã không qua khỏi”, ông Trevilla nghẹn ngào nói tại họp báo.

Thi thể sau đó được chuyển về Mexico City để bàn giao cho Văn phòng Tổng công tố. Bộ trưởng An ninh Omar Garcia Harfuch cho biết thi thể Oseguera sẽ được trao lại cho gia đình.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ kho vũ khí lớn gồm súng trường tấn công, súng phóng rocket và đạn cối. Trước đó, năm 2015, đội cận vệ của Oseguera từng dùng súng phóng rocket bắn hạ một trực thăng quân đội để giải cứu ông ta.

Bạo lực bùng phát trên diện rộng

Cái chết của “El Mencho” lập tức châm ngòi làn sóng trả đũa trên khắp Mexico. Các tay súng trung thành với CJNG phong tỏa hơn 80 tuyến đường tại nhiều bang bằng cách đốt xe và dựng rào chắn. Riêng tại Jalisco, 25 binh sĩ Vệ binh Quốc gia thiệt mạng trong sáu đợt tấn công liên tiếp, theo Reuters.

Giới chức cho biết ít nhất 30 tay súng cartel bị tiêu diệt và hơn 70 người bị bắt tại bảy bang. Không có công dân nước ngoài nào được ghi nhận thương vong.

Theo Bộ Quốc phòng, các vụ tấn công tại Jalisco do cánh tay phải của Oseguera - trùm tài chính biệt danh “El Tuli” - chỉ đạo. Nhân vật này cũng đã bị tiêu diệt khi tìm cách lẩn trốn. Ông ta từng treo thưởng 20.000 peso cho mỗi binh sĩ bị sát hại.

Chính phủ Mexico đã triển khai khoảng 10.000 binh sĩ để ổn định tình hình. Đến sáng 23/2, phần lớn các chốt phong tỏa đã được dỡ bỏ, song an ninh vẫn được siết chặt tại Jalisco và bang lân cận Michoacan.

Bạo lực khiến hàng loạt chuyến bay bị hủy, cổ phiếu các hãng hàng không và doanh nghiệp vận hành sân bay giảm hơn 4% trong phiên đầu tuần. Giới phân tích cảnh báo nếu bất ổn kéo dài, ngành du lịch và chuỗi sản xuất điện tử - bán dẫn tại Jalisco có thể chịu tác động nghiêm trọng.

Hàng loạt vụ phong tỏa, đốt xe và đấu súng tại nhiều bang sau khi lực lượng đặc nhiệm Mexico tiêu diệt Nemesio Oseguera. Ảnh: Reuters.

Vai trò của Mỹ và sức ép song phương

Bộ Quốc phòng Mexico xác nhận phía Mỹ cung cấp “thông tin bổ trợ” giúp xác định vị trí mục tiêu, song nhấn mạnh đây hoàn toàn là chiến dịch do Mexico thiết kế và thực hiện. Một lực lượng đặc nhiệm liên ngành do quân đội Mỹ dẫn đầu - chuyên thu thập tình báo về các cartel - được cho là đã đóng vai trò trong việc lập hồ sơ mục tiêu.

Oseguera, 59 tuổi, từng là cựu cảnh sát và là mục tiêu truy nã hàng đầu của Mỹ với mức thưởng 15 triệu USD . CJNG bị cáo buộc là một trong những nguồn cung fentanyl lớn nhất vào thị trường Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngay sau đó kêu gọi Mexico “tăng cường hơn nữa” nỗ lực chống ma túy. Trong khi đó, Mexico nhiều năm qua cũng yêu cầu Washington siết chặt kiểm soát buôn lậu vũ khí, khi khoảng 70% vũ khí bất hợp pháp thu giữ tại Mexico có nguồn gốc từ Mỹ.

Giới quan sát nhận định việc tiêu diệt “El Mencho” là đòn giáng mạnh vào CJNG và là chiến thắng lớn trong cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức của Mexico. Tuy nhiên, nguy cơ tái cấu trúc nội bộ băng đảng và bùng phát bạo lực mới vẫn hiện hữu.

Tổng thống Claudia Sheinbaum khẳng định ưu tiên hàng đầu của chính phủ là khôi phục trật tự và đảm bảo an ninh, trong bối cảnh hơn 130.000 người vẫn đang mất tích tại Mexico, phần lớn liên quan đến các hoạt động của các băng nhóm tội phạm.