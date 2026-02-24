Bạo lực bùng phát khắp Mexico sau khi trùm ma tuý bị tiêu diệt

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum sáng 23/2 đã trấn an người dân rằng tình hình “đang được kiểm soát” sau chiến dịch quân sự quy mô lớn của chính quyền nhằm tiêu diệt trùm ma túy khét tiếng Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, thủ lĩnh lâu năm của băng đảng ma tuý ở Mexico.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum. Ảnh: Reuters

Chiến dịch tiêu diệt trùm ma túy khét tiếng ở Mexico diễn ra hôm 22/2 tại thị trấn Tapalpa, bang Jalisco, căn cứ địa của băng đảng “Thế hệ mới Jalisco (Jalisco New Generation Cartel). Theo giới chức Mexico, thông tin tình báo thu thập được từ việc theo dõi một trong những người tình của Cervantes, còn biết tới với biệt danh El Mencho, đã giúp lực lượng an ninh xác định chính xác vị trí của hắn tại một khu nhà ở địa phương.

Phát biểu cùng Bộ trưởng Quốc phòng Mexico, Tướng Ricardo Trejo, Tổng thống Sheinbaum cho biết chiến dịch đã dẫn đến một cuộc đấu súng dữ dội khi El Mencho tìm cách trốn thoát. Theo ông Trevilla Trejo, ít nhất tám thành viên băng đảng và ba quan chức Mexico đã thiệt mạng trong chiến dịch. Ông mô tả các cuộc tấn công trả đũa của CJNG là “rất bạo lực”.

Sau khi bị thương trong cuộc đấu súng, El Mencho được đưa lên trực thăng để chuyển về Mexico City điều trị, nhưng đã tử vong trên đường đi, theo Bộ Quốc phòng Mexico.

Cái chết của El Mencho, một trong những trùm ma túy bị truy nã gắt gao nhất thế giới, đã châm ngòi cho làn sóng bạo lực nghiêm trọng trên khắp khu vực. Hơn 20 thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mexico được cho là đã thiệt mạng trong các vụ tấn công trả đũa liên tiếp sau đó.

Tại thành phố Guadalajara, trung tâm kinh tế lớn của bang Jalisco, các tay súng có vũ trang tràn xuống nhiều tuyến phố và khu vực công cộng, khiến thành phố rơi vào tình trạng gần như tê liệt. Sân bay của thành phố cũng bị ảnh hưởng khi các tay súng xuất hiện gần khu vực nhà ga. Video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy hành khách hoảng loạn tìm nơi trú ẩn giữa tiếng súng nổ.

CJNG được coi là một trong những băng đảng ma túy nguy hiểm và có tổ chức lớn nhất ở Mexico, đóng vai trò quan trọng trong hoạt động buôn lậu ma tuý vào Mỹ. Băng đảng này nổi tiếng với mức độ bạo lực cao và khả năng huy động lực lượng vũ trang lớn để đối đầu trực tiếp với chính quyền. Tổng thống Sheinbaum khẳng định chính phủ sẽ tiếp tục chiến dịch trấn áp các tổ chức tội phạm có tổ chức, đồng thời kêu gọi người dân bình tĩnh.