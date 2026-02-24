Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bạo lực bùng phát khắp Mexico sau khi trùm ma tuý bị tiêu diệt

  • Thứ ba, 24/2/2026 06:14 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum sáng 23/2 đã trấn an người dân rằng tình hình “đang được kiểm soát” sau chiến dịch quân sự quy mô lớn của chính quyền nhằm tiêu diệt trùm ma túy khét tiếng Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, thủ lĩnh lâu năm của băng đảng ma tuý ở Mexico.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum. Ảnh: Reuters

Chiến dịch tiêu diệt trùm ma túy khét tiếng ở Mexico diễn ra hôm 22/2 tại thị trấn Tapalpa, bang Jalisco, căn cứ địa của băng đảng “Thế hệ mới Jalisco (Jalisco New Generation Cartel). Theo giới chức Mexico, thông tin tình báo thu thập được từ việc theo dõi một trong những người tình của Cervantes, còn biết tới với biệt danh El Mencho, đã giúp lực lượng an ninh xác định chính xác vị trí của hắn tại một khu nhà ở địa phương.

Phát biểu cùng Bộ trưởng Quốc phòng Mexico, Tướng Ricardo Trejo, Tổng thống Sheinbaum cho biết chiến dịch đã dẫn đến một cuộc đấu súng dữ dội khi El Mencho tìm cách trốn thoát. Theo ông Trevilla Trejo, ít nhất tám thành viên băng đảng và ba quan chức Mexico đã thiệt mạng trong chiến dịch. Ông mô tả các cuộc tấn công trả đũa của CJNG là “rất bạo lực”.

Sau khi bị thương trong cuộc đấu súng, El Mencho được đưa lên trực thăng để chuyển về Mexico City điều trị, nhưng đã tử vong trên đường đi, theo Bộ Quốc phòng Mexico.

Cái chết của El Mencho, một trong những trùm ma túy bị truy nã gắt gao nhất thế giới, đã châm ngòi cho làn sóng bạo lực nghiêm trọng trên khắp khu vực. Hơn 20 thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mexico được cho là đã thiệt mạng trong các vụ tấn công trả đũa liên tiếp sau đó.

Tại thành phố Guadalajara, trung tâm kinh tế lớn của bang Jalisco, các tay súng có vũ trang tràn xuống nhiều tuyến phố và khu vực công cộng, khiến thành phố rơi vào tình trạng gần như tê liệt. Sân bay của thành phố cũng bị ảnh hưởng khi các tay súng xuất hiện gần khu vực nhà ga. Video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy hành khách hoảng loạn tìm nơi trú ẩn giữa tiếng súng nổ.

CJNG được coi là một trong những băng đảng ma túy nguy hiểm và có tổ chức lớn nhất ở Mexico, đóng vai trò quan trọng trong hoạt động buôn lậu ma tuý vào Mỹ. Băng đảng này nổi tiếng với mức độ bạo lực cao và khả năng huy động lực lượng vũ trang lớn để đối đầu trực tiếp với chính quyền. Tổng thống Sheinbaum khẳng định chính phủ sẽ tiếp tục chiến dịch trấn áp các tổ chức tội phạm có tổ chức, đồng thời kêu gọi người dân bình tĩnh.

Những cuốn sách để hiểu thêm về Mỹ Latinh

Znews.vn giới thiệu tới độc giả các cuốn sách nên đọc để hiểu thêm về Mỹ Latinh - một khu vực rộng lớn gồm nhiều quốc gia với nền văn hóa đa dạng.

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

VOV

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Mexico

    Mexico
    • Thủ đô: Mexico
    • Diện tích: 1.964.400 m2
    • Dân số: 129,6 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 1.149 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Peso Mexico
    • Mã điện thoại: +52
    • Ngôn ngữ: Tiếng Tây Ban Nha và ngôn ngữ bản địa

Trum ma tuy khet tieng nhat Mexico bi tieu diet hinh anh

Trùm ma túy khét tiếng nhất Mexico bị tiêu diệt

08:40 23/2/2026 08:40 23/2/2026

0

Thủ lĩnh CJNG, đồng thời là một trong những tội phạm bị truy nã gắt gao nhất thế giới, đã thiệt mạng trong chiến dịch quân sự Mexico, song cũng châm ngòi làn sóng bạo lực tại nước này.

Ong Zelensky: My hay dung cung Ukraine hinh anh

Ông Zelensky: Mỹ hãy đứng cùng Ukraine

2 giờ trước 10:37 24/2/2026

0

Tròn bốn năm chiến sự, Tổng thống Zelensky công khai đề nghị ông Trump đứng về phía Ukraine, khẳng định Mỹ không thể đứng ngoài cuộc xung đột.

