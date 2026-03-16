Lãnh tụ Tối cao Iran yêu cầu Mỹ và Israel bồi thường

  • Thứ hai, 16/3/2026 13:26 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Đêm 15/3 (giờ địa phương), Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei một lần nữa khẳng định nước này yêu cầu “đối phương” bồi thường.

Đại giáo chủ mới của Iran, ông Mojtaba Khamenei. Ảnh: AA/TTXVN.

Trong một thông điệp đăng tải trên tài khoản Telegram chính thức, ông Khamenei tuyên bố Iran sẽ buộc đối phương phải bồi thường, và nếu bị từ chối, Tehran sẽ tịch thu số tài sản tương ứng với mức thiệt hại mà nước này xác định. Ông cũng nhấn mạnh trong trường hợp điều đó không khả thi, Iran “sẽ tiêu hủy một lượng tài sản tương đương” của đối phương.

Các báo cáo của Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) cho biết đã tấn công hơn 700 mục tiêu liên quan đến hệ thống tên lửa đạn đạo của Iran và vô hiệu hóa hơn 70% bệ phóng tên lửa trong chiến dịch đang diễn ra. Theo IDF, các cuộc tấn công đã đánh trúng khoảng 80% hệ thống phòng không của Iran, bao gồm các trận địa tên lửa đất đối không và các trạm radar, cho phép Không quân Israel mở rộng phạm vi hoạt động trên khắp lãnh thổ Iran.

Quân đội Israel cũng nhắm mục tiêu vào hơn 100 cơ sở sản xuất vũ khí dùng để chế tạo tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái, cùng với hơn 500 địa điểm chỉ huy và kiểm soát thuộc các cơ quan an ninh Iran, bao gồm cả lực lượng Basij và trụ sở tình báo. IDF khẳng định tất cả các thiết bị bay không người lái (UAV) của Iran phóng về phía lãnh thổ Israel đến nay đều đã bị Không quân đánh chặn.

Ngày 15/3, người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Chuẩn tướng Effie Defrin, cho biết quân đội Israel có kế hoạch hoạt động tại Iran thêm ít nhất 3 tuần nữa, với hàng nghìn mục tiêu sẽ bị tấn công.

Phát biểu trên truyền hình, ông Effie Defrin tuyên bố: “Chúng tôi có hàng nghìn mục tiêu phía trước. Chúng tôi đã sẵn sàng, phối hợp với các đồng minh Mỹ, với các kế hoạch ít nhất cho đến kỳ nghỉ lễ Vượt qua của người Do Thái diễn ra sau khoảng 3 tuần nữa. Chúng tôi còn có những kế hoạch chi tiết hơn nữa cho 3 tuần sau đó”.

Trong khi đó, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright đánh giá xung đột giữa Mỹ và Iran sẽ kết thúc trong vòng "vài tuần tới", khi nguồn cung dầu mỏ phục hồi và giá năng lượng giảm xuống.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

