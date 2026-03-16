Lộ dấu hiệu rạn nứt trong chính quyền ông Trump?

Chính quyền Iran từng lộ dấu hiệu rạn nứt khi Tổng thống Iran xin lỗi “hớ”, nay chính quyền của ông Trump cũng lộ dấu hiệu bất đồng, khi Phó Tổng thống Mỹ quyết im lặng thận trọng suốt hai tuần qua.

Ông Trump và ông Vance dự họp báo tại Nhà Trắng. Ảnh: Reuters.

Chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh tấn công chương trình hạt nhân của Iran hồi tháng 6/2025, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã xuất hiện trên hai chương trình truyền hình để ca ngợi chiến dịch.

Khi đó, ông dùng từ "đáng kinh ngạc" tới 4 lần chỉ trong chưa đầy một phút, cho thấy rõ thái độ ủng hộ nhiệt thành.

Tương tự, chỉ vài giờ sau chiến dịch đặc nhiệm Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro hồi tháng 1, ông Vance đã lên mạng xã hội X để bảo vệ tính hợp pháp của chiến dịch.

Vậy mà, đã hai tuần kể từ khi ông Trump phát động chiến tranh tại Iran, ông Vance vẫn chưa đưa ra tuyên bố ủng hộ mạnh mẽ như những lần trước.

Sự im lặng và xa cách của ông Vance đối với ông Trump trong chiến dịch lần này càng lúc càng gây tò mò.

Các biểu hiện xa cách lạ lùng

Sự thận trọng khó hiểu của ông Vance được thể hiện rõ trong ngày 13/3, khi ông được hỏi đã khuyên ông Trump điều gì khi cuộc chiến tại Iran bắt đầu, cũng như trong những ngày gần đây.

Theo CNN, ông Vance đưa ra câu trả lời rất khéo léo trước các phóng viên, nhưng cốt để tránh phải nói rõ quan điểm cá nhân đối với cuộc chiến này.

“Tôi không muốn làm bạn thất vọng, nhưng tôi sẽ không nói những gì tôi đã nói trong căn phòng mật đó. Phần vì tôi không muốn vào tù, phần vì tôi nghĩ Tổng thống Mỹ cần cảm thấy an tâm về việc trao đổi với các cố vấn, mà không lo họ sẽ kể lại với truyền thông”, ông Vance nói.

Theo các nhà quan sát, đây là câu trả lời khá bất thường và phản ánh cách ông Vance đang tránh đi sâu vào chủ đề này.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance vận động cử tri tại Wisconsin (Mỹ) để chuẩn bị cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Ảnh: New York Times.

Cho đến nay, phát biểu đáng chú ý nhất của ông về cuộc chiến tại Iran chỉ là lời khẳng định rằng xung đột “sẽ không kéo dài”.

Việc ông Vance không bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với chiến dịch tại Iran đã thu hút sự chú ý từ trước, nhưng nay thái độ im lặng, xa cách đầy thận trọng càng trở nên rõ hơn khi cuộc chiến đã kéo dài hơn hai tuần.

Theo CNN, ban đầu ông Vance từng đưa ra lập trường “bằng mọi giá phải tránh một cuộc chiến mới ở Trung Đông”. Nhưng sau đó, ông thay đổi cách bày tỏ quan điểm khi nhận thấy ông Trump ủng hộ hành động quân sự tại Iran.

Những dè dặt trong thời gian qua phù hợp với quan điểm ban đầu của ông Vance về chủ nghĩa không can thiệp.

Khi còn là thượng nghị sĩ, ông Vance từng viết bài bình luận năm 2023 cho rằng ông Trump thắng cử một phần vì luôn tránh các cuộc chiến tranh lớn.

Năm 2024, ông Vance cũng từng bày tỏ quan điểm chiến tranh với Iran không phục vụ gì cho lợi ích của Mỹ, chỉ gây phân tán nguồn lực lớn.

Ông từng cảnh báo về nguy cơ chiến tranh hồi năm 2020, khi ông Trump ra lệnh sát hại một chỉ huy cấp cao của Iran.

Tuy nhiên, ông Vance hiện là Phó Tổng thống Mỹ, vị trí thường được kỳ vọng ủng hộ Tổng thống Mỹ mạnh mẽ.

Đối với một Tổng thống thường yêu cầu sự trung thành tuyệt đối từ các cộng sự như ông Trump, việc ông Vance giữ sự im lặng thận trọng xung quanh cuộc chiến này được xem là khá bất thường.

Sự thận trọng của ông Vance cũng thể hiện trong cách dùng mạng xã hội hai tuần qua. Ông gần như im lặng kể từ khi cuộc chiến bắt đầu, chỉ đăng 8 bài trong hai tuần.

Những bài đăng liên quan đến Iran chủ yếu đề cập đến các binh sĩ Mỹ thiệt mạng, hoặc chia sẻ phát biểu của ông Trump, không hề đề cập quan điểm riêng của ông Vance.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 2/3, dù chủ đề phỏng vấn là về Iran, ông Vance cũng tránh nêu ý kiến cá nhân, chỉ liên tục nhắc đến quan điểm của Tổng thống. Mẫu câu ông sử dụng nhiều nhất là “Tổng thống đã xem xét”, “Tổng thống đã quyết định” hay “mục tiêu của Tổng thống”.

Nội dung đáng chú ý nhất trong cuộc phỏng vấn đó là đánh giá từ phía ông Vance rằng cuộc chiến sẽ không kéo dài hàng thập kỷ như ở Iraq hay Afghanistan.

Các khảo sát cho thấy cuộc chiến tại Iran không nhận được nhiều ủng hộ từ người dân Mỹ. Vì vậy, nhiều nhà quan sát cho rằng ông Vance đang bảo vệ hình ảnh của bản thân trước công chúng, để chuẩn bị cho cuộc đua Tổng thống Mỹ năm 2028.

Nội bộ chính quyền không phủ nhận sự khác biệt

Khi được hỏi về vấn đề tồn tại sự khác biệt giữa ông Trump và ông Vance trong vấn đề Iran, cả Tổng thống Trump lẫn Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth đều không bác bỏ hoàn toàn.

Tổng thống Donald Trump, cùng Ngoại trưởng Marco Rubio (phải) và Phó Tổng thống JD Vance (trái), dự tiệc chiêu đãi tại Nhà Trắng ngày 14/10/2025. Ảnh: Reuters.

Ông Trump từng đáp: “Tôi không nghĩ vậy. Chúng tôi rất hòa hợp trong vấn đề này. Nhưng ông ấy có chút khác biệt với tôi xét về mặt triết lý, và ông ấy ít hào hứng hơn lúc ban đầu”.

Trong khi đó, khi được hỏi liệu có “sự chia rẽ” giữa ông Trump và ông Vance hay không, ông Hegseth đã tránh trả lời trực tiếp.

“Phó Tổng thống là một thành viên tuyệt vời, ông đứng đầu nhóm cố vấn, luôn ở bên cạnh Tổng thống và Bộ trưởng Ngoại giao. Phó Tổng thống là một tiếng nói quan trọng, không thể thiếu trong nhóm cố vấn”, ông Hegseth nói dài nhưng cố tình... không trả lời đúng trọng tâm câu hỏi.

Theo các nhà phân tích, dù vì lý do gì, ông Vance đang không đưa ra bất cứ tín hiệu nào để bác bỏ nhận định: Ông không ủng hộ cuộc chiến tại Iran.

Chính quyền của ông Trump cũng đang để ông Vance được duy trì khoảng cách thận trọng mà ông muốn đối với chiến sự này.

Tuy vậy, vẫn phải chờ xem lập trường thận trọng này có thể kéo dài bao lâu, trong khi cuộc chiến vẫn tiếp diễn, những điều khó lường còn đang ở phía trước.

