Hàn Quốc công bố lập trường cùng tồn tại hòa bình với Triều Tiên

Ngày 18/5, Bộ Thống nhất Hàn Quốc công bố Sách trắng thống nhất năm 2026 cho thấy chính quyền của Tổng thống Lee Jae Myung đã chuyển trọng tâm sang mô hình “cùng tồn tại hòa bình giữa hai nhà nước” với Triều Tiên, thay cho cách tiếp cận gây sức ép và đối đầu như chính quyền tiền nhiệm.

Sách trắng thống nhất năm 2026 nhấn mạnh 3 nguyên tắc chính gồm: tôn trọng chế độ của Triều Tiên, không theo đuổi thống nhất theo hướng sáp nhập và không tiến hành các hoạt động thù địch. Trên cơ sở đó, Chính phủ Hàn Quốc định hướng xây dựng quan hệ liên Triều theo hướng “cùng tồn tại hòa bình và phát triển chung trên bán đảo Triều Tiên”.

Đáng chú ý, tài liệu trên lần đầu tiên đề cập rõ khái niệm “quan hệ hai nhà nước định hướng hòa bình”, phản ánh thực tế Hàn Quốc và Triều Tiên tồn tại như hai quốc gia, song vẫn duy trì mục tiêu thống nhất lâu dài. Sách trắng cũng nhấn mạnh các biện pháp giảm căng thẳng như ngừng rải truyền đơn phản đối Bình Nhưỡng, dừng phát loa tuyên truyền dọc biên giới và thúc đẩy khôi phục Thỏa thuận quân sự liên Triều, ký ngày 19/9/2018.

Ngôn ngữ trong tài liệu cho thấy sự thay đổi rõ rệt về ưu tiên chính sách. Theo đó, số lần đề cập đến từ "hòa bình" và "cùng tồn tại hòa bình" tăng vọt từ 29 lên 196 lần và số lần nhắc đến "gặp gỡ" hoặc "đối thoại" tăng từ 16 lên 58 lần. Trong khi đó, các nội dung liên quan đến nhân quyền ở Triều Tiên được thu hẹp đáng kể. Cụm từ "nhân quyền của Triều Tiên" giảm từ 156 xuống 26 lần và "tự do" giảm từ 43 xuống 3 lần.

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong Young nhấn mạnh rằng “hòa bình trên bán đảo Triều Tiên không phải là lựa chọn mà là điều sống còn” trong bối cảnh quan hệ liên Triều hiện vẫn gần như đóng băng hoàn toàn. Trên thực tế, trong 5 năm qua không có hoạt động giao lưu nhân sự giữa hai miền trong khi hợp tác kinh tế đã đình trệ hoàn toàn.