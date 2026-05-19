Ông Trump tính xây bãi đáp trực thăng ở Nhà Trắng

Do các dòng trực thăng Marine One thế hệ mới có nguy cơ làm cháy bãi cỏ phía nam Nhà Trắng, giới chức Mỹ đang cân nhắc phương án xây dựng một bãi đáp chuyên dụng cố định.

Tổng thống Mỹ Donald Trump rời Nhà Trắng bằng trực thăng Marine One. Ảnh: Reuters.

Marine One là mật danh của bất kỳ máy bay nào thuộc Thủy quân Lục chiến Mỹ khi chở Tổng thống, thường phục vụ các chuyến công du ngắn hoặc di chuyển trong nước.

Theo Washington Post, Tổng thống Trump đang lên kế hoạch xây dựng một bãi đáp trực thăng cố định tại bãi cỏ phía nam Nhà Trắng. Ba nguồn thạo tin cho biết kế hoạch này có thể được tiến hành sớm nhất trong mùa hè năm nay.

Ý tưởng này vốn đã được thảo luận trong nhiều năm. Một số quan chức coi đây là giải pháp cần thiết nhưng bị trì hoãn quá lâu để giải quyết một bài toán kỹ thuật nan giải.

Nguyên nhân do dòng trực thăng VH-92A Patriot (Sikorsky Aircraft sản xuất) có cửa xả nhiệt hướng xuống dưới, khiến mặt cỏ dễ bị cháy xém.

Do vậy, Thủy quân Lục chiến Mỹ chưa thể triển khai VH-92A ngay tại khuôn viên Nhà Trắng, dù loại máy bay mới này vẫn được sử dụng cho các chuyến đi khác của ông Trump.

Suốt nhiều năm qua, lực lượng Thủy quân Lục chiến cùng nhà sản xuất Sikorsky và công ty mẹ Lockheed Martin đã tìm cách khắc phục vấn đề nhưng chưa thành công.

VH-92A được định hướng trở thành trực thăng phục vụ Tổng thống Mỹ từ hơn một thập kỷ trước. Cách đây hai năm, Thủy quân Lục chiến Mỹ đã tiếp nhận chiếc cuối cùng trong phi đội 23 chiếc với tổng chi phí khoảng 4,95 tỷ USD (tương đương 215 million USD mỗi chiếc).

Tuy nhiên, do chưa từng cất - hạ cánh được tại bãi cỏ phía nam, giới chức Mỹ vẫn phải sử dụng các mẫu Marine One đời cũ là VH-3D Sea King và VH-60N White Hawk để phục vụ Tổng thống tại Nhà Trắng.

Hai dòng trực thăng này vốn đã có kế hoạch loại biên từ ba năm trước. Trong tình hình hiện tại, mẫu Sea King sẽ phải tiếp tục phục vụ ít nhất đến hết năm 2026, còn White Hawk dự kiến hoạt động đến năm 2030.

Khi được hỏi về tình trạng của dòng trực thăng mới, đại diện Thủy quân Lục chiến Mỹ cho biết VH-92A sẽ "tiếp tục hỗ trợ các chuyến bay của Tổng thống bên ngoài khu vực thủ đô".

Trực thăng Marine One chở Tổng thống Mỹ bay ngang tượng Nữ thần Tự do. Ảnh: Reuters.

Một sĩ quan quân đội đã nghỉ hưu tiết lộ với Washington Post rằng các quan chức trước đây từng ngần ngại theo đuổi kế hoạch xây bãi đáp trực thăng tại Nhà Trắng, vì thường có sự phản đối khi có kế hoạch thay đổi, cải tạo trong khuôn viên Nhà Trắng. Dù vậy, điều này đã thay đổi dưới thời ông Trump.

Dù vậy, kế hoạch này vẫn vấp phải sự phản đối từ giới chuyên môn. Ông Ray L’Heureux, đại tá thủy quân lục chiến nghỉ hưu và là cựu chỉ huy phi đội Marine One, nhận định việc xây bãi đáp bê tông hoặc bệ đáp cố định trên bãi cỏ phía nam sẽ là một "thảm họa về mặt thẩm mỹ" đối với khu vực được coi là "sân sau" lịch sử của Nhà Trắng.

Ông L’Heureux cho rằng hoàn toàn có thể sử dụng các bệ đáp cơ động tạm thời để thay thế thay vì can thiệp thô bạo vào cảnh quan.