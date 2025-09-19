Trực thăng chở ông Trump gặp sự cố, phải hạ cánh khẩn cấp

Trước khi lên chuyên cơ Không lực Một trở về Mỹ tại sân bay London Stansted, trực thăng Marine One chở Tổng thống Trump và phu nhân đến sân bay phải hạ cánh khẩn vì sự cố thủy lực.

Tổng thống Trump và phu nhân Melania bước xuống trực thăng để lên chuyên cơ Không lực Một, khởi hành từ sân bay Stansted, Anh, ngày 18/9. Ảnh: Reuters.

Ngày 18/9, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết trực thăng Marine One chở Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania gặp sự cố về hệ thống thủy lực, buộc phải hạ cánh khẩn cấp.

Theo kế hoạch, trực thăng bay từ dinh thự Chequers, hạt Buckinghamshire đến sân bay Stansted ở thủ đô London để đưa tổng thống và phu nhân đến nơi đỗ chuyên cơ Không lực Một.

Tuy nhiên vì sự cố, phi công đã đổi hướng hạ cánh xuống sân bay Luton. Tổng thống và phu nhân phải di chuyển đến sân bay Stansted bằng trực thăng dự phòng, sau đó lên chuyên cơ về nước.

Nhà Trắng xác nhận sự cố không gây thương tích. Trực thăng gặp sự cố đang đỗ tại sân bay Luton chờ bảo trì.

“Marine One” là tên chính thức của các trực thăng chở tổng thống, thuộc Thủy quân lục chiến Mỹ.

Chiếc trực thăng gặp sự cố được các chuyên gia hàng không xác định là VH-3D Sea King, một trong ba chiếc trực thăng được triển khai đến Không quân Hoàng gia Anh (RAF) Northolt cho chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Trump.

Hình ảnh trực thăng Marine One chở Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump cất cánh từ dinh thự Chequers, ngày 18/9. Ảnh: Reuters.

Dù đã được biên chế từ hàng chục năm trước, các trực thăng này vẫn được đánh giá đáng tin cậy nhờ quy trình bảo dưỡng nghiêm ngặt và số giờ bay hạn chế.

Theo Kế hoạch Hàng không Thủy quân lục chiến năm 2025, toàn bộ phi đội VH-3D sẽ bị loại biên vào năm 2026, nhường chỗ cho mẫu VH-92A Patriot mới.

Trực thăng Marine One có thể bay tối đa 260 km/h với tầm bay 722 km, đủ để phục vụ các chặng ngắn như di chuyển giữa sân bay, trung tâm thành phố và nơi ở của tổng thống.

Do không thể tự bay vượt Đại Tây Dương, trực thăng VH-3D Sea King được tháo rời và đưa lên máy bay vận tải cỡ lớn như C-17 Globemaster III hoặc C-5 Galaxy. Khi đến sân bay, đội kỹ thuật sẽ lắp ráp lại cùng đội bảo dưỡng và triển khai thêm trực thăng dự phòng để bảo đảm an toàn.