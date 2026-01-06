Bộ đồ nỉ xám hiệu Nike ông Maduro mặc cháy hàng

Bộ đồ thể thao nỉ xám của thương hiệu thời trang Nike bất ngờ được tìm kiếm nhiều và cháy hàng tại một số quốc gia.

Mẫu áo thể thao nỉ xám của Nike được tìm kiếm nhiều trong những ngày qua. Ảnh: DPA.

Theo SCMP, mẫu đồ nỉ xám hiện đã hết hàng ở nhiều thị trường, trong đó có Mỹ và một số quốc gia châu Âu.

Bộ đồ thể thao dành cho nam giới vốn được Nike mô tả là mang lại “cảm giác thoải mái cao cấp”. Chiếc áo hoodie bán lẻ có giá khoảng 140 USD tại Mỹ hoặc 120 euro tại châu Âu, mặt hàng này bán chạy trên cửa hàng trực tuyến của Nike trong vài ngày qua.

Một số đánh giá của người mua dành cho bộ đồ thể thao phối hợp giữa áo hoodie và quần jogger như sau: “Bộ đồ này rất thoải mái cho những chuyến bay dài”; “Tôi vừa trải qua ngày tồi tệ, nhưng bộ đồ này khá dễ chịu, nó giúp mọi chuyện đỡ hơn một chút”.

Theo SCMP, có thể có mối liên hệ giữa bộ đồ nỉ xám của Nike và bức ảnh chụp ông Maduro trên tàu USS Iwo Jima của Mỹ.

Trong những ngày qua, bức ảnh chụp ông Maduro mặc bộ đồ thể thao nỉ xám xuất hiện dày đặc trên các phương tiện truyền thông quốc tế. Ngay sau đó, lượt tìm kiếm dành cho bộ đồ thể thao này trên Google tăng mạnh tại nhiều quốc gia.