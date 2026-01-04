Đảng Dân chủ phản đối gay gắt Tổng thống Trump bắt giữ ông Maduro

Các nghị sĩ đảng Dân chủ ngày 3/1 đã lên án chính quyền Tổng thống Trump vì chỉ thông báo cho Quốc hội về chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro sau khi hành động đã diễn ra, coi đây là hành vi lạm quyền.

Tổng thống Mỹ Trump đã đăng hình ảnh bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro lên mạng xã hội

Trong một tuyên bố, Thượng nghị sĩ Jeanne Shaheen (New Hampshire), thành viên cấp cao nhất của đảng Dân chủ cao cấp trong Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, cho rằng chiến dịch này "hoàn toàn mâu thuẫn với những gì nội các của ông ta (tổng thống Trump) đã nhiều lần báo cáo với Quốc hội và đi ngược lại nguyện vọng rõ ràng của người dân Mỹ. Các cuộc tấn công này kéo Mỹ lún sâu hơn vào cuộc xung đột công khai, gây nguy hiểm nghiêm trọng đến binh lính của chúng ta và được cho là đã khiến một số binh sĩ Mỹ bị thương - điều mà chúng ta cần thêm thông tin ngay lập tức."

Hạ nghị sĩ Jim Himes (bang Connecticut), thành viên cấp cao của đảng Dân chủ trong Ủy ban Tình báo Hạ viện, cho biết Lầu Năm Góc đã thông báo cho thành viên ủy ban về chiến dịch này sau khi nó diễn ra.

Hạ nghị sĩ Gregory W. Meeks (bang New York), thành viên cao cấp nhất của đảng Dân chủ trong Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, xác nhận rằng ông "hoàn toàn không nhận được bất kỳ thông báo hay cảnh báo nào trước đó". Ông Meeks nói rằng ông cũng có rất nhiều câu hỏi về những gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Thượng nghị sĩ Jacky Rosen (đảng Dân chủ, bang Nevada), thành viên của Ủy ban Quân vụ Thượng viện và Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, gọi việc trục xuất là “chiến dịch thay đổi chế độ bất hợp pháp.” Bà Jacky Rosen nói trong một tuyên bố: “Chính quyền Trump cần phải chịu trách nhiệm và giải thích lý do tại sao họ đã nói dối chúng ta khi tuyên bố trong các cuộc họp báo rằng thay đổi chế độ không phải là mục tiêu của Mỹ ở Venezuela.”

Thượng nghị sĩ Tim Kaine (đảng Dân chủ, bang Virginia), người đồng thời là thành viên của các ủy ban Quân vụ và Đối ngoại của Thượng viện, cho rằng chiến dịch này là "sự trở lại đáng ghê tởm của thời kỳ mà Mỹ tự cho mình quyền chi phối các vấn đề chính trị nội bộ của tất cả các quốc gia ở Tây bán cầu."

Thượng nghị sĩ Chris Van Hollen (đảng Dân chủ, bang Maryland), người cũng là thành viên của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, gọi chiến dịch này là “hành động chiến tranh” và “sự lạm dụng quyền lực nghiêm trọng của Tổng thống”.

Thượng nghị sĩ cũng bác bỏ động cơ của chính quyền Trump đằng sau việc bắt giữ Maduro, chỉ ra rằng Trump gần đây đã ân xá cho cựu tổng thống Honduras Juan Orlando Hernández, người đã bị tòa án Mỹ kết tội điều hành quốc gia Trung Mỹ này như một “nhà nước ma túy” giúp vận chuyển cocaine từ Nam Mỹ đến Mỹ.