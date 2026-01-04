Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cận cảnh ông Maduro khi hạ cánh xuống New York

  • Chủ nhật, 4/1/2026 08:57 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Máy bay chở Tổng thống Nicolás Maduro và vợ đã hạ cánh tại bãi đáp ở Manhattan sáng 3/1. Nhà lãnh đạo Venezuela bị áp giải trong điều kiện an ninh nghiêm ngặt. Ông Maduro mặc áo hoodie màu xám khi rời khỏi máy bay.

Ông Maduro xuống máy bay ở New York Theo nguồn tin của ABC News, Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ (DEA) sẽ áp giải ông Maduro tới một địa điểm bí mật để tiến hành một số thủ tục, trước khi tiến hành giam giữ ông trong nhà tù.

Theo CNN, nhiều trực thăng lần lượt hạ cánh xuống bãi đáp Westside Heliport ở New York. Một nguồn tin xác nhận ông Maduro đã có mặt tại địa điểm này.

Khu vực nhanh chóng bị phong tỏa với sự xuất hiện của đoàn xe hộ tống gồm các SUV màu đen, xe cảnh sát và nhiều xe tải màu trắng.

Venezuela anh 1Venezuela anh 2Venezuela anh 3Venezuela anh 4

Hình ảnh do phía Mỹ công bố cho thấy Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị dẫn giải từ máy bay của Mỹ đến phiên tòa dự kiến được mở ở Manhattan, New York. Ảnh: ABC News/Reuters

Hãng tin Reuters đưa tin trực thăng chở Tổng thống Nicolás Maduro và vợ đã hạ cánh tại bãi đáp ở Manhattan sáng 3/1 (giờ địa phương), trong bối cảnh an ninh được siết chặt tại bãi đáp.

Theo nguồn tin của ABC News, Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ (DEA) sẽ áp giải ông Maduro tới một địa điểm bí mật để tiến hành một số thủ tục, trước khi tiến hành giam giữ ông trong nhà tù.

Theo Fox News, ông Maduro đến Manhattan (New York, Mỹ) bằng trực thăng, ngay sau đó, đoàn xe áp giải đưa ông tới cơ sở của Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ (DEA), dự kiến sau đó, ông Maduro sẽ bị đưa tới trại giam ở Brooklyn (New York, Mỹ).

Nhà lãnh đạo Venezuela bị áp giải trong điều kiện an ninh nghiêm ngặt. Xung quanh ông luôn có nhiều đặc vụ hộ tống, ông Maduro mặc áo hoodie màu xám khi rời khỏi một máy bay tại sân bay quốc tế Stewart, trước khi tiếp tục di chuyển bằng trực thăng tới bãi đáp Westside Heliport.

Venezuela anh 5Venezuela anh 6Venezuela anh 7Venezuela anh 8

Chiếc máy bay chở ông Maduro đến Mỹ và hình ảnh xe ôtô áp giải ông từ căn cứ Không quân đến toà án tại Manhattan, New York. Trước đó, các binh sĩ và lực lượng chức năng Mỹ có mặt tại Căn cứ Không quân Vệ binh Quốc gia Stewart ở New Windsor, New York ngày 3/1. Ảnh: Reuters/WNYW/Fox News

Trên đường băng, lực lượng thực thi pháp luật mặc áo khoác mang phù hiệu của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và Cơ quan Phòng chống ma túy (DEA). Giới chức liên bang Mỹ hiện chưa công bố chi tiết thời điểm chuyển giao ông Maduro giữa các địa điểm.

Sau vụ bắt gữ, nhiều nước trong khu vực và trên thế giới lên án cuộc tấn công của Mỹ, cho rằng hành động này xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Venezuela, đe dọa hòa bình khu vực và tạo tiền lệ nguy hiểm đồng thời nhấn mạnh giải pháp đối thoại.

Hình ảnh áp giải ông Maduro đến Mỹ Tài khoản phản ứng nhanh của Nhà Trắng đăng tải đoạn video cho thấy cảnh áp giải ông Nicolás Maduro, cựu lãnh đạo Venezuela. Trong video, ông Maduro mặc áo hoodie đen, đi dọc hành lang trải thảm xanh có dòng chữ “DEA NYD” (Cơ quan Phòng chống ma túy New York). Trong video, ông Maduro được cho là quay sang chúc một người đang đứng quan sát hoạt động áp giải. “Chúc mừng năm mới”, ông Maduro nói.

Những cuốn sách để hiểu thêm về Mỹ Latinh

Znews.vn giới thiệu tới độc giả các cuốn sách nên đọc để hiểu thêm về Mỹ Latinh - một khu vực rộng lớn gồm nhiều quốc gia với nền văn hóa đa dạng.

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

An Hòa

