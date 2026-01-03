Mọi công dân Việt Nam tại Venezuela đều an toàn

Sau khi có thông tin về việc Mỹ tấn công Venezuela ngày 3/1, phóng viên TTXVN tại khu vực Mỹ Latinh đã liên lạc với Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ để nắm bắt tình hình công dân Việt Nam tại đây.
Đại sứ Vũ Trung Mỹ đã xác nhận đến thời điểm hiện tại toàn bộ công dân Việt Nam tại Venezuela đều an toàn.
Những cuốn sách để hiểu thêm về Mỹ Latinh
Znews.vn giới thiệu tới độc giả các cuốn sách nên đọc để hiểu thêm về Mỹ Latinh - một khu vực rộng lớn gồm nhiều quốc gia với nền văn hóa đa dạng.Độc giả có thể xem thêm tại đây.