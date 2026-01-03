Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Mọi công dân Việt Nam tại Venezuela đều an toàn

  • Thứ bảy, 3/1/2026 21:05 (GMT+7)
  • 25 phút trước

Đại sứ Việt Nam tại Venezuela đã xác nhận đến thời điểm hiện tại, toàn bộ công dân Việt Nam tại Venezuela đều an toàn.

Sau khi có thông tin về việc Mỹ tấn công Venezuela ngày 3/1, phóng viên TTXVN tại khu vực Mỹ Latinh đã liên lạc với Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ để nắm bắt tình hình công dân Việt Nam tại đây.

Đại sứ Vũ Trung Mỹ đã xác nhận đến thời điểm hiện tại toàn bộ công dân Việt Nam tại Venezuela đều an toàn.

https://www.vietnamplus.vn/moi-cong-dan-viet-nam-tai-venezuela-deu-an-toan-post1086423.vnp

TTXVN

Venezuela Mỹ mỹ tấn công venezueala tổng thống maduro

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chinh quyen My thong bao voi Quoc hoi ve chien dich tai Venezuela hinh anh

Chính quyền Mỹ thông báo với Quốc hội về chiến dịch tại Venezuela

18 phút trước 21:12 3/1/2026

0

Ngày 3/1, ít giờ sau khi lực lượng Mỹ tiến hành chiến dịch quân sự tại Venezuela, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã bắt đầu thông báo với lãnh đạo Quốc hội Mỹ và các ủy ban chủ chốt về việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro.

