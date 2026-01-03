Mọi công dân Việt Nam tại Venezuela đều an toàn

Đại sứ Việt Nam tại Venezuela đã xác nhận đến thời điểm hiện tại, toàn bộ công dân Việt Nam tại Venezuela đều an toàn.

Sau khi có thông tin về việc Mỹ tấn công Venezuela ngày 3/1, phóng viên TTXVN tại khu vực Mỹ Latinh đã liên lạc với Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ để nắm bắt tình hình công dân Việt Nam tại đây.

Đại sứ Vũ Trung Mỹ đã xác nhận đến thời điểm hiện tại toàn bộ công dân Việt Nam tại Venezuela đều an toàn.