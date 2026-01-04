Trung Quốc 'bàng hoàng' Mỹ bắt giữ TT Venezuela, tiền lệ nguy hiểm

Ngày 3/1, Trung Quốc lên tiếng phản đối việc Mỹ can thiệp vào tình hình Venezuela và bắt giữ vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro.

“Trung Quốc vô cùng bàng hoàng và lên án mạnh mẽ việc Mỹ trắng trợn sử dụng vũ lực chống lại một quốc gia có chủ quyền và hành động chống lại tổng thống của nước này (Nicolas Maduro)”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh trong tuyên bố đưa ra ngày 3/1.

“Những hành động bá quyền như vậy của Mỹ vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và chủ quyền của Venezuela, đồng thời đe dọa hòa bình và an ninh ở khu vực Mỹ Latin và Caribe. Trung Quốc kiên quyết phản đối điều đó. Chúng tôi kêu gọi Mỹ tuân thủ luật pháp quốc tế và các mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc, và ngừng vi phạm chủ quyền và an ninh của các quốc gia khác”, người phát ngôn nói thêm.

Trong khi đó, người phát ngôn của Tổng thư kýLiên Hợp Quốc António Guterres cho biết người đứng đầu tổ chức liên chính phủ lớn nhất thế giới “vô cùng lo ngại” về hành động quân sự của Mỹ tại Venezuela.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc cho rằng hành động này sẽ để lại “những hệ lụy tiềm tàng đáng lo ngại với khu vực”, người phát ngôn Stéphane Dujarric cho biết.

“Bất kể tình hình ở Venezuela ra sao, những diễn biến này tạo thành tiền lệ nguy hiểm. Tổng thư ký tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng đầy đủ luật pháp quốc tế, bao gồm Hiến chương Liên Hợp Quốc”, ông Dujarric nhấn mạnh trong một tuyên bố.

Các nhà lãnh đạo trên khắp Mỹ Latin cũng đã đưa ra những phản ứng khác nhau đối với cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela.

Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel lên án điều mà ông gọi là cuộc tấn công “tội ác” của Mỹ vào Venezuela. Ông viết trong bài đăng trên mạng xã hội X: “Cuba lên án và khẩn cấp yêu cầu phản ứng của cộng đồng quốc tế đối với cuộc tấn công tội ác của Mỹ vào Venezuela. Khu vực hòa bình của chúng tôi đang bị tấn công một cách tàn bạo”.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cũng đăng trên mạng xã hội X, trích dẫn một đoạn trong Hiến chương Liên Hợp Quốc, rằng các quốc gia thành viên phải kiềm chế việc đe dọa hoặc sử dụng vũ lực chống lại sự toàn vẹn lãnh thổ của một quốc gia khác. Bà tuyên bố chính phủ nước này “lên án mạnh mẽ và bác bỏ” cuộc tấn công.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro cho biết đất nước của ông đang theo dõi tình hình ở nước láng giềng Venezuela với mối quan ngại sâu sắc. “Chính phủ Colombia bác bỏ bất kỳ hành động quân sự đơn phương nào có thể làm trầm trọng thêm tình hình hoặc gây nguy hiểm cho dân thường”, ông Gustavo Petro viết trên mạng xã hội.

Tổng thống sắp mãn nhiệm của Chile Gabriel Boric cho biết chính phủ của ông bày tỏ “quan ngại và lên án” cuộc tấn công của Mỹ. “Cuộc khủng hoảng Venezuela phải được giải quyết thông qua đối thoại và sự hỗ trợ của chủ nghĩa đa phương, chứ không phải thông qua bạo lực hoặc sự can thiệp của nước ngoài”.

Trong khi đó, Tổng thống Argentina Javier Milei - đồng minh của Tổng thống Mỹ Donald Trump, có vẻ hoan nghênh việc bắt giữ nhà lãnh đạo Venezuela bằng thông điệp ngắn gọn trên mạng xã hội X: “Tự do tiến lên! Tự do muôn năm!”.

Tổng thống Ecuador Daniel Noboa cũng hoan nghênh tin tức này, đồng thời kêu gọi các lãnh đạo đối lập Venezuela và người dân giành lại đất nước.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Ngoại trưởng Sergey Lavrov đã bày tỏ “tình đoàn kết vững chắc” với Venezuela trong cuộc điện đàm với Phó Tổng thống Delcy Rodríguez.

Trong cuộc điện đàm, ông Lavrov “bày tỏ tình đoàn kết vững chắc với người dân Venezuela trước sự xâm lược vũ trang. Hai bên nhất trí ngăn chặn leo thang hơn nữa và tìm cách giải quyết tình hình thông qua đối thoại”, thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Hai bên đều bày tỏ mong muốn “tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Nga và Venezuela”, thông cáo cho biết thêm.

Tiền lệ nguy hiểm

Theo các chuyên gia, việc Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ đạo bắt tổng thống đương nhiệm của Venezuela ngay tại thủ đô cho thấy mức độ mới của quyền lực toàn cầu không bị kiềm chế.

Nhà lãnh đạo Mỹ thông báo về việc này trong đoạn đăng chỉ vỏn vẹn 74 từ trên mạng xã hội, cho thấy ông sẵn sàng hành động dứt khoát, đột ngột và có thể liều lĩnh, để theo đuổi các mục tiêu chính sách đối ngoại đa dạng và thay đổi liên tục của mình, mà ít quan tâm đến tiền lệ, hậu quả và cả luật pháp quốc tế.

Theo bài viết của CNN, chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và phu nhân từ nơi được canh gác nghiêm ngặt ở Caracas để đưa về Mỹ xét xử tạo ra một tiền lệ nguy hiểm, khi Tổng thống Maduro là người đứng đầu của quốc gia trở thành mục tiêu chính trị của Mỹ. Bất kể cáo trạng của Mỹ viết gì, hành động này luôn mang tính chính trị.

Nhiều chính quyền liên tiếp của Nhà Trắng đều muốn lật đổ chính phủ cánh tả ở Venezuela, dù là để chống buôn bán ma túy, vì dầu mỏ, hay để sắp xếp khu vực.

Trong nhiệm kỳ hai, Tổng thống Mỹ Trump lấy việc chống ma tuý làm lý do để nhắm vào ông Maduro, với cáo buộc nhà lãnh đạo này dính dáng đến các băng đảng đưa ma tuý vào Mỹ.

Tuy nhiên, lý do này cũng gây hoài nghi. Vì Colombia, nơi sản xuất cocaine hàng đầu thế giới, nằm ngay sát biên giới. Các băng đảng ma túy ở Mexico và Colombia là những thế lực lớn hơn, nhưng dường như ít được quân đội Mỹ chú ý.

Theo các chuyên gia, phía sau hành động này là tham vọng lớn hơn của Washington về việc siết chặt kiểm soát khu vực lân cận, điều mà Mỹ đề cập trong Học thuyết Monroe cập nhật. Venezuela thân thiện với Mỹ hơn sẽ tốt cho Washington, và quan trọng hơn cả là hàng triệu người Venezuela đang ở Mỹ có thể về nước.

Chưa rõ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo và ai sẽ lên lãnh đạo Venezuela. Cũng phải chờ xem chiến dịch quân sự của Mỹ có châm ngòi cho cơn thịnh nộ chống Mỹ ở Venezuela, hay người dân nước này sẽ chấp nhận một sự thay đổi, trong bối cảnh nền kinh tế Venezuela vẫn chìm trong khủng hoảng.

Sự ra đi của ông Maduro là một chiến thắng đối với Tổng thống Trump, nhưng kịch bản hỗn loạn hoặc sụp đổ nếu xảy ra sẽ gây tổn thất dây chuyền. Các nhà quan sát cho rằng kế hoạch cho điều tiếp theo quan trọng hơn màn phô trương sức mạnh đáng kinh ngạc của Mỹ trên bầu trời Caracas vào sáng sớm 3/1.