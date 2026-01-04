Hàng nghìn người biểu tình các nước phản đối Mỹ nhằm vào Venezuela

Ngày 3/1, các cuộc biểu tình phản đối Mỹ phát động cuộc chiến nhằm vào Venezuela đã nổ ra tại nhiều tiểu bang và thành phố trên khắp “Xứ sở cờ hoa”.

Người Venezuela biểu tình yêu cầu Mỹ thả ông Maduro. Ảnh: Reuters

Hàng trăm người đã tụ tập bên ngoài Nhà Trắng tại thủ đô Washington D.C mang theo quốc kỳ Venezuela và các biểu ngữ như “Không chiến tranh ở Venezuela”, “Không đổ máu vì dầu mỏ” và kêu gọi Chính quyền Mỹ ngừng can thiệp ở Mỹ Latinh.

Ở New York, nơi có một trong những cộng đồng người nhập cư gốc Venezuela đông nhất, nhiều người cũng tuần hành trước cửa Văn phòng Tuyển quân của Quân đội Mỹ và hô vang các khẩu hiệu phản đối chiến tranh.

Tổ chức chống chiến tranh ANSWER đã ra lời kêu gọi khẩn cấp tiến hành biểu tình ngay trước Nhà trắng (Phủ Tổng thống Mỹ) tại thủ đô Washington và nhiều thành phố lớn khác của Mỹ, với khẩu hiệu chung “Nói Không với chiến tranh nhắm vào Venezuela''.

Trong thông cáo, ANSWER tuyên bố các cuộc biểu tình ôn hòa sẽ diễn ra tại thành phố Anchorage (Alaska), Charlotte (Bắc Carolina), Eugene (Oregon), Los Angeles, San Diego và San Francisco (California), New York, Pittsburgh (Pennsylvania), Phoenix (Arizona), San Marcos (Texas) và Savannah (Georgia), đồng thời nhấn mạnh “70% người dân Mỹ phản đối một cuộc chiến mới” và tố cáo mục đích của hoạt động này không phải là “chống ma túy hay bảo vệ dân chủ” mà nhắm vào nguồn tài nguyên thiên nhiên khổng lồ của Venezuela.

Tại Cuba, nhiều địa phương đã kêu gọi người dân xuống đường tuần hành vào chiều 3/1 (giờ địa phương) để phản đối hành động quân sự của Mỹ nhắm vào Venezuela, bày tỏ tình đoàn kết và ủng hộ với nhân dân quốc gia Nam Mỹ này, đồng thời yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho Tổng thống Nicolas Maduro.

Tại thủ đô La Habana, đích thân Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản và Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel dẫn đầu hoạt động lên án hành vi quân sự của Mỹ.

Tại nhiều quốc gia khác tại Mỹ Latinh cũng ghi nhận những cuộc tuần hành ủng hộ nhân dân Venezuela và phản đối hành vi quân sự của Mỹ.

Để p hản đối hành động quân sự của Mỹ tại Venezuela, sáng 3/1 (giờ địa phương), hàng nghìn người dân đã đổ ra tràn ngập đường phố thủ đô Caracas của Venezuela để bày tỏ sự ủng hộ với Tổng thống Nicolas Maduro, người vừa bị lực lượng đặc nhiệm Mỹ bắt giữ tại tư dinh trước đó vài giờ, và yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho nhà lãnh đạo này.

Theo tường thuật của truyền thông khu vực, Thị trưởng Caracas, Carmen Menéndez - người kêu gọi toàn thể người dân thủ đô xuống đường tuần hành, đã hòa cùng dòng người phản đối hành động quân sự bất ngờ của Mỹ và yêu cầu trả tự do cho lãnh đạo đất nước.

Những người tuần hành mang theo nhiều biểu ngữ và hô vang các khẩu hiệu như: “Tất cả nhân dân Venezuela là Maduro,'' “Tổng thống hãy vững tin, chúng tôi ở bên ông” hay “đây là dân tộc của Bolivar, Chávez và Maduro.''

Các cuộc tuần hành với số lượng hàng nghìn người cũng diễn ra tại nhiều địa phương khác trên khắp Venezuela.

Phát biểu tại cuộc họp báo từ dinh thự Mar-a-Lago ở tiểu bang Florida, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ “sẽ lập tức điều hành Venezuela” và khôi phục các nguồn dầu mỏ tại quốc gia Nam Mỹ này.

Ông Trump nêu rõ: “Chúng tôi sẽ lập tức điều hành đất nước này cho đến khi có thể thực hiện một quá trình chuyển giao an toàn, đúng đắn và khôn ngoan… Chúng tôi không muốn vướng vào tình huống để ai đó lên cầm quyền và rồi lại rơi vào tình trạng tương tự như suốt những năm qua. Vì vậy, chúng tôi sẽ điều hành Venezuela”.

Tuy nhiên, người đứng đầu Nhà Trắng không tiết lộ khung thời gian cụ thể quá trình chuyển giao quyền lực tại Venezuela sẽ kéo dài bao lâu.

Ngày 3/1, từ thủ đô Caracas, Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez đã yêu cầu Mỹ "trả tự do ngay lập tức" cho vợ chồng Tổng thống Maduro, những người bị lực lượng đặc nhiệm Mỹ bắt giữ lúc nửa đêm trong một chiến dịch quân sự chớp nhoáng.

Bà Delcy Rodríguez khẳng định rằng ông Nicolás Maduro là "Tổng thống duy nhất của Venezuela", đồng thời nhấn mạnh “chúng tôi sẽ không bao giờ trở thành thuộc địa một lần nữa”.