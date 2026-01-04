Chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela của Mỹ được chuẩn bị ra sao?

Sau nhiều tháng chuẩn bị, lực lượng Mỹ đã tiếp cận nơi ở của Tổng thống Venezuela và bắt vợ chồng ông tại trung tâm Caracas ngay sau 2 giờ sáng 3/1 với sự tham gia của 150 máy bay.

Trước khi bắt giữ Tổng thống Venezuela, Mỹ đã chuẩn bị nhiều việc, bao gồm việc dựng một mô hình sao chép khu nhà ở của Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và nghiên cứu kỹ các thói quen sinh hoạt hằng ngày của ông Maduro.

Kênh CBS News chiều 3/1 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, đã công bố chi tiết chiến dịch táo bạo kết thúc bằng việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro để đưa sang Mỹ đối mặt với các cáo buộc về tội phạm ma túy - khủng bố.

Phát biểu với chương trình của kênh Fox, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói: “Họ sẽ đến New York. Các bạn biết đấy, họ đã bị truy tố ở New York”. Tổng thống Mỹ cho biết ông Maduro và phu nhân đã được đưa lên tàu USS Iwo Jima, sau đó được chuyển tới New York bằng trực thăng.

Ông Trump cũng cho biết ông đã theo dõi chiến dịch quân sự này trực tiếp từ khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida, đồng thời nghe các liên lạc giữa Mỹ và lực lượng trên thực địa tại Venezuela.

Theo ông, chiến dịch cho thấy “sự chuyên nghiệp, phẩm chất lãnh đạo và mức độ trang bị vượt trội” của quân đội Mỹ. Tổng thống Mỹ nói thêm rằng không có binh sĩ Mỹ nào thiệt mạng, chỉ có một số trường hợp bị thương nhẹ.

Trong cuộc họp báo tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Tổng thống Trump ở Florida, Tướng Caine cho biết nhà lãnh đạo Mỹ đã phê chuẩn cuối cùng cho chiến dịch vào lúc 10:46 tối 2/1 theo giờ miền Đông và nói với các lãnh đạo quân sự: “Chúc may mắn và thượng lộ bình an”.

Trong suốt đêm, các máy bay đã xuất phát từ 20 căn cứ trên khắp Tây Bán cầu hướng về Venezuela. Tướng Caine cho biết chiến dịch, mang tên Chiến dịch Absolute Resolve, có sự tham gia của hơn 150 máy bay.

Tướng Caine nói: “Khi đêm bắt đầu, các trực thăng chở lực lượng đột kích, bao gồm cả các sĩ quan thực thi pháp luật, đã cất cánh và bay vào Venezuela ở độ cao khoảng 30m trên mặt nước” và khi các trực thăng tiến gần bờ, chúng được bảo vệ bởi các máy bay khác, bao gồm thiết bị bay không người lái, máy bay ném bom và tiêm kích.

Theo Tướng Caine, Mỹ đã phá hủy và vô hiệu hóa các hệ thống phòng không của Venezuela khi trực thăng tiến gần Caracas, đồng thời triển khai vũ khí “để bảo đảm hành lang an toàn cho trực thăng tiến vào khu vực mục tiêu”.

Tổng thống Trump cho biết thêm phần lớn đèn điện ở Caracas đã bị tắt “do một số kinh nghiệm nhất định mà chúng tôi có”

Tướng Caine nói: “Khi lực lượng vượt qua điểm địa hình cao cuối cùng nơi họ ẩn mình trong môi trường phức tạp, chúng tôi đánh giá rằng yếu tố bất ngờ đã được duy trì hoàn toàn”.

Khi đến khu nhà, các trực thăng đã bị bắn nhưng vẫn tiếp tục hoạt động, theo lời Tướng Caine. “Có rất nhiều tiếng súng”, ông Trump bổ sung

Theo Tướng Caine, lực lượng Mỹ và Cục Điều tra Liên bang (FBI) sau đó đã tiến vào khu nhà, nơi Tổng thống Maduro và phu nhân “đã đầu hàng” và bị bắt giữ.

Trong khi đó, Tổng thống Trump cho biết ông Maduro đã cố gắng trốn thoát trong lúc bị bắt.

Tổng thống Trump nói: “Ông ta đang tìm cách vào một nơi an toàn. Nơi an toàn đó toàn bằng thép, và ông ta không kịp đến được cánh cửa vì người của chúng tôi quá nhanh”.

Ông Trump cho biết: “Đó là một cánh cửa rất dày, rất nặng. Ông ta đã đến được cửa nhưng không thể đóng lại”.

Tuy nhiên, ngay cả nếu ông Maduro đã vào được phòng an toàn, Tổng thống Trump nói rằng lực lượng quân sự vẫn có thể phá cửa trong khoảng “47 giây.”

Sau khi ông Maduro và vợ bị khống chế, các trực thăng quay lại để đưa họ rời khỏi Venezuela Các máy bay tiêm kích và thiết bị bay không người lái cũng bảo vệ trong suốt hành trình rút lui. Tướng Caine cho biết đã xảy ra “nhiều cuộc giao tranh tự vệ” trong quá trình rút quân.

“Lực lượng đã rút lui thành công và quay trở lại các căn cứ xuất phát trên biển, và đến 3h29 sáng theo giờ miền Đông, toàn bộ lực lượng đã ở trên mặt nước với các đối tượng bị truy tố trên tàu”, Tướng Caine nói.

Mỹ đã bắt đầu lên kế hoạch cho chiến dịch này từ nhiều tháng trước, với các cơ quan tình báo tập trung vào việc “tìm ra ông Maduro và hiểu rõ cách ông ta di chuyển, nơi ở, nơi đi lại, ông ta ăn gì, mặc gì, và thậm chí cả thú nuôi của ông ta”, theo lời Tướng Caine.

Chiến dịch đã sẵn sàng từ đầu tháng 12, nhưng Mỹ chờ thời điểm thích hợp để giảm thiểu tối đa thương vong dân sự và bảo đảm yếu tố bất ngờ, đồng thời phụ thuộc vào điều kiện thời tiết mà vào tối 3/1 mới đáp ứng được.