Colombia biết trước kế hoạch Mỹ bắt ông Maduro

CNN dẫn nguồn tin từ Colombia cho biết Mỹ không thông báo trước về việc triển khai chiến dịch quân sự tại Venezuela, dù Bogota đã nắm được kế hoạch bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro của Washington.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: Reuters

Nguồn tin này nói với CNN rằng Colombia không biết chính xác khi nào hoặc bằng cách nào Mỹ sẽ thực hiện kế hoạch bắt giữ.

Colombia điều quân đến biên giới Venezuela

Cũng theo nguồn tin, Colombia điều quân đến biên giới Venezuela “vì lý do nhân đạo, nhưng cũng để kiềm chế ELN - lực lượng du kích phản đối sự can thiệp của Mỹ vào Venezuela”.

Colombia từ lâu đã là đồng minh đáng tin cậy nhất của Washington về an ninh và quốc phòng ở Nam Mỹ.

Tháng 11/2025, Ngoại trưởng Colombia Rosa Yolanda Villavicencio Mapy phát biểu rằng việc ông Maduro từ chức thông qua đàm phán sẽ là “lựa chọn tốt nhất”.

Ngay sau đó, Chính phủ Colombia giải thích phát biểu của Ngoại trưởng Mapy không nên được hiểu là ủng hộ việc ông Maduro từ bỏ quyền lực, đồng thời nhấn mạnh rằng Colombia không có ý định can thiệp “vào công việc nội bộ của các quốc gia khác”.

Theo CNN, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã "bật đèn xanh" cho chiến dịch bắt giữ ông Maduro từ vài ngày trước, giao cho Lực lượng Delta của Quân đội Mỹ thực hiện.

CIA đã theo dõi vị trí của ông Maduro. Tổng thống Trump thừa nhận đã cho phép CIA hoạt động bí mật bên trong Venezuela từ vài tháng trước.

Hiện chưa rõ ông Maduro đang ở đâu.

Theo một nguồn tin, chính quyền Tổng thống Trump đã bắt đầu thông báo cho các lãnh đạo Quốc hội và các ủy ban quan trọng về việc bắt giữ ông Maduro, sau khi đã hoàn thành chiến dịch.

Lý do mà chính quyền đưa ra là tổng thống có thẩm quyền dựa trên Điều II của Hiến pháp Mỹ, trong đó quy định tổng thống là tổng tư lệnh của Quân đội Mỹ.

Các chính quyền Mỹ trước đây thường báo cáo với lãnh đạo Quốc hội trước khi thực hiện hành động quân sự ở nước ngoài, nhưng chính quyền Tổng thống Trump thường không làm như vậy.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi vừa phát biểu rằng ông Maduro sẽ “sớm phải đối mặt với sự trừng phạt nghiêm khắc của công lý Mỹ, trên đất Mỹ, tại các tòa án Mỹ”.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, bà Bondi dẫn cáo trạng của toà án Mỹ chống lại ông Maduro, buộc tội ông về các tội danh liên quan đến ma tuý, sở hữu vũ khí và “thiết bị phá hoại chống lại Mỹ”.

Anh khẳng định không liên quan

Thủ tướng Anh Keir Starmer vừa lên tiếng khẳng định ông không liên quan đến cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela “bằng bất kỳ hình thức nào”. Ông cho biết “muốn làm rõ sự thật” và muốn nói chuyện với Tổng thống Mỹ Trump về chiến dịch quân sự ở Venezuela.

“Tôi luôn nói và tin rằng tất cả chúng ta nên tuân thủ luật pháp quốc tế”, ông Starmer nói.

Bộ Ngoại giao Anh đã đưa ra cảnh báo với các công dân nước này tại Venezuela.