Mỹ liên lạc với Nga, yêu cầu không hỗ trợ Iran

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Trung Đông cho biết Washington đã liên lạc với Nga để yêu cầu Moscow không cung cấp thông tin mục tiêu hoặc các hỗ trợ khác cho Iran trong bối cảnh xung đột đang leo thang.

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Trung Đông - Steve Witkoff. Ảnh: Reuters

Phát biểu trước báo giới ngày 7/3, ông Steve Witkoff cho biết phía Mỹ đã chuyển thông điệp tới Nga rằng bất kỳ sự hỗ trợ quân sự hay chia sẻ thông tin tình báo nào cho Iran đều có thể làm gia tăng căng thẳng và khiến cuộc xung đột lan rộng trong khu vực Trung Đông.

Trong khi đó cùng ngày, Tổng thống Donald Trump khẳng định hiện không có dấu hiệu nào cho thấy Nga đang hỗ trợ Iran trong cuộc xung đột hiện nay. Tuy nhiên, ông cho biết Washington vẫn theo dõi sát mọi diễn biến liên quan đến khả năng các bên thứ ba can dự vào cuộc chiến.

Ông Trump cũng nhấn mạnh rằng chính quyền Mỹ không tìm kiếm một thỏa thuận với Iran trong giai đoạn hiện tại, cho thấy lập trường cứng rắn của Washington khi chiến dịch quân sự do Mỹ và Israel tiến hành nhằm vào Iran tiếp tục diễn ra.

