Quốc gia EU đau đầu vì chiến sự Trung Đông

Cyprus đang nỗ lực duy trì đúng tiến độ nhiệm kỳ 6 tháng dẫn dắt công tác lập pháp của EU trong bối cảnh đòn trả đũa của Iran khiến hàng loạt cuộc họp quan trọng ở nước này bị hoãn hủy.

Nhiều cuộc họp quan trọng của EU tại Cyprus bị hoãn hủy vì Cyprus dính đòn trả đũa của Iran. Ảnh: NurPhoto.

Cyprus - quốc gia nhỏ thứ 3 trong EU và là thành viên gần Trung Đông nhất của khối - đã trở thành mục tiêu trả đũa của Iran sau khi Tehran bị Mỹ và Israel tấn công. Tuy nhiên, các chính trị gia và quan chức Cyprus khẳng định nước này chỉ bị ảnh hưởng hạn chế và sẽ không tác động đến nhiệm kỳ Chủ tịch Hội đồng EU.

“Vị trí chủ tịch luân phiên của Cyprus vẫn tiếp tục theo kế hoạch. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến và duy trì phối hợp chặt chẽ với các thể chế EU cùng các quốc gia thành viên, đồng thời điều chỉnh khi cần thiết”, một quan chức Cyprus chia sẻ với Politico.

Cyprus buộc phải hoãn cuộc họp của 27 bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu, dự kiến diễn ra 2-3/2, thảo luận về ngân sách 7 năm của khối và lộ trình gia nhập EU của Ukraine và Moldova. Các phái đoàn đáng ra sẽ tới thủ đô Nicosia.

Phiên họp của các bộ trưởng Văn hóa cũng bị hủy, và ENISA - cơ quan an ninh mạng của EU - xác nhận Hội nghị tại thị trấn nghỉ dưỡng Ayia Napa hôm 4/3 sẽ bị hoãn lại song chưa công bố ngày mới. Một hội nghị thượng đỉnh thảo luận về bệnh hiếm gặp dự kiến diễn ra ngày 5/3 cũng bị hủy.

“Tình huống này có thể thay đổi toàn bộ chương trình nghị sự của EU. Hệ quả lên lĩnh vực năng lượng đến giao thông vận tải và di cư có thể rất lớn. Kế hoạch cho nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên của Cyprus có thể phải thay đổi theo”, một nhà ngoại giao chia sẻ.

Hy Lạp đã điều tàu chiến và máy bay chiến đấu đến Cyprus sau khi máy bay không người lái của Iran nhắm mục tiêu vào các căn cứ của Anh, trong khi Pháp điều tàu khu trục và cam kết cung cấp thêm hệ thống phòng không. Trước đó, Tướng Ebrahim Jabbari thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố "chúng tôi sẽ bắn rất nhiều tên lửa về phía Cyprus" đến mức lực lượng Mỹ sẽ không thể dùng các căn cứ không quân ở đây.

Các hãng hàng không hủy nhiều chuyến bay đến Cyprus, trong khi Bộ Ngoại giao Mỹ 4/3 kêu gọi công dân xem xét lại các chuyến du lịch đến đây.

Cyprus từ lâu đóng vai trò tích cực trong chính sách đối ngoại của châu Âu và Mỹ ở Trung Đông, thậm chí còn đề xuất kế hoạch hòa bình riêng cho Gaza hồi năm 2025.

Khi đảm nhậm chức chủ tịch luân phiên của EU vào đầu năm 2026, bà Marilena Raouna - Thứ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Cyprus - cho biết đây sẽ là cơ hội “thể hiện đất nước chúng ta ngày nay - ổn định, kiên cường, một trong những nền kinh tế mạnh nhất châu Âu - và những thế mạnh với tư cách quốc gia thành viên EU duy nhất trong khu vực” Đông Địa Trung Hải.

Tuy nhiên, khi khu vực nhanh chóng bị cuốn vào xung đột giữa Mỹ - Israel - Iran, lãnh đạo Cyprus đang phải lèo lái đất nước vượt ngoài chương trình nghị sự của Brussels. “Không có gì khó hiểu khi họ sẽ tập trung nhiều hơn vào an ninh quốc gia hơn là chức chủ tịch luân phiên”, một quan chức EU nói.

Tuy nhiên, đội ngũ hơn 250 nhân viên của Cyprus tại phái đoàn EU vẫn tiếp tục thúc đẩy ban hành luật, đồng thời phối hợp phản ứng của khối với cuộc chiến. Chủ tịch luân phiên EU đã triệu tập các đại sứ và tổ chức cuộc họp của ủy ban khẩn cấp. Các chuyên gia cũng được huy động để thảo luận về việc sơ tán công dân EU khỏi khu vực xung đột.

“Chức chủ tịch luân phiên có ý nghĩa quan trọng về mặt ngoại giao với Cyprus. Thật không may khi xung đột xảy ra giữa lúc Cyprus đảm nhiệm chức vụ, khi xung đột cận kề ngay biên giới EU. Song Cyprus đã thể hiện sự chuyên nghiệp của họ”, một quan chức EU chia sẻ.