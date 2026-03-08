Tổng thống Iran bị chỉ trích vì xin lỗi các nước láng giềng

Lời xin lỗi của ông Pezeshkian đã vấp phải chỉ trích mạnh từ các nhân vật cứng rắn trong bộ máy quyền lực Iran, đặc biệt là trong Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tham dự sự kiện tại Tehran, Iran, ngày 11/2. Ảnh: Reuters.

Ngày 7/3, Tổng thống Pezeshkian nói ông “xin lỗi các quốc gia láng giềng bị ảnh hưởng bởi các hành động quân sự của Iran”.

Theo ông Pezeshkian, hội đồng lãnh đạo tạm thời của Iran đã đồng ý tạm dừng các cuộc tấn công vào các nước láng giềng, trừ khi các nước này tham gia các cuộc tấn công nhằm vào Iran.

Tuy nhiên, phát biểu của Tổng thống Iran nhanh chóng gây tranh cãi dữ dội trong nội bộ chính quyền nước này, làm dấy lên nghi vấn rạn nứt nội bộ tại Iran.

Chánh án Iran Gholam-Hossein Mohseni-Ejei, thành viên có quan điểm cứng rắn trong hội đồng 3 người đang tạm thời nắm quyền lãnh đạo tối cao tại Iran, cho rằng lãnh thổ của một số nước trong khu vực đang được Mỹ sử dụng để tấn công Iran. Vì vậy, các đòn trả đũa của Iran phải tiếp tục.

Sau đó, Văn phòng Tổng thống Pezeshkian đã phải nhanh chóng điều chỉnh lại thông điệp rằng quân đội Iran vẫn sẽ đáp trả mạnh mẽ, nếu các căn cứ Mỹ trong khu vực được sử dụng để tung các đòn tấn công vào Iran.

Chỉ vài giờ sau lời xin lỗi gây tranh cãi của Tổng thống Pezeshkian, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cho biết UAV của họ đã tấn công một trung tâm tác chiến không quân của Mỹ tại căn cứ Al Dhafra nằm gần thủ đô Abu Dhabi của UAE.

Tại Dubai, chính quyền cho biết một người thiệt mạng trong ngày 7/3 vì mảnh vỡ rơi trúng một xe hơi khi hệ thống đánh chặn tên lửa và UAV đang vận hành.

Ngoài ra, lực lượng Iran được cho là đã tấn công căn cứ Mỹ tại Bahrain. Reuters ghi nhận thêm các vụ nổ xảy ra tại Doha, thủ đô Qatar, trong ngày 7/3.

Trong tuần qua, các cuộc tấn công bằng UAV hoặc tên lửa của Iran đã xảy ra tại UAE, Kuwait, Qatar, Bahrain, Oman, Saudi Arabia, Iraq.

Cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran đã lan rộng ra ngoài lãnh thổ Iran, khi Tehran đáp trả bằng các cuộc tấn công vào Israel và các quốc gia vùng Vịnh, đặc biệt là các nước có căn cứ quân sự Mỹ.

Người dân tuần hành phản đối chiến dịch của Israel và Mỹ tại Tehran, Iran, ngày 6/3. Ảnh: Reuters.

Chiến lược đáp trả của Tehran là gây “hỗn loạn tối đa”, nhằm khiến chi phí chiến tranh gia tăng, làm giá năng lượng tăng mạnh trên toàn cầu, thậm chí gây gián đoạn chuỗi cung ứng toàn thế giới. Tất cả các động thái này nhằm khiến Mỹ và Israel phải chùn bước vì tổng thiệt hại quá lớn.

Iran hiện thách thức tuyên bố của ông Trump rằng hải quân Mỹ sẽ hộ tống tàu thuyền qua eo biển Hormuz. Phát ngôn viên Alimohammad Naini của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết Tehran “hoan nghênh và chờ đợi” sự hiện diện của lực lượng hải quân Mỹ tại eo biển.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cảnh báo: “Nếu ông Trump tìm kiếm sự leo thang, đó chính là điều mà lực lượng vũ trang hùng mạnh của chúng tôi đã chuẩn bị từ lâu, đó cũng là điều ông ấy sẽ sớm được nhận”.