Tổng thống Trump: Mỹ sẽ quản lý Venezuela tái thiết ngành dầu mỏ

Ông Trump phát biểu trong một cuộc họp báo tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở bang Florida. Ảnh: Reuters

Tổng thống Donald Trump ngày 3/1 cho biết Mỹ “không ngại có binh sỹ trên mặt đất” tại Venezuela, gợi ý khả năng triển khai lực lượng quân sự tại nước này sau khi bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro.

Phát biểu trong buổi họp báo, ông Trump nói: “Chúng tôi không sợ điều đó. Chúng tôi không ngại nói ra điều này, nhưng chúng tôi sẽ đảm bảo rằng đất nước đó được điều hành đúng cách. Chúng tôi không làm điều này một cách vô ích.''

Tổng thống Trump cũng cho biết Mỹ dự định quản lý Venezuela trong một khoảng thời gian dài để tái thiết ngành công nghiệp dầu mỏ của nước này, qua đó mở ra khả năng chiếm đóng kéo dài đối với quốc gia láng giềng.

Theo ông, Venezuela sẽ được điều hành bởi các trợ lý chính sách đối ngoại hàng đầu của Mỹ, phối hợp với người Venezuela, song không rõ liệu ông có dự định để người kế nhiệm ông Maduro tiếp tục tại vị hay không.

Ông Trump nhấn mạnh việc quản lý Venezuela “sẽ không tốn gì cho chúng ta, vì lượng tiền từ dưới lòng đất rất lớn,'' ám chỉ trữ lượng dầu mỏ của Venezuela.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ca ngợi chiến dịch quân sự tại Venezuela là nơi “sức mạnh quân sự áp đảo trên không, bộ binh và hải quân đã được sử dụng để phát động một cuộc tấn công ngoạn mục, và đó là một cuộc tấn công mà người ta chưa từng thấy kể từ Thế chiến 2.”

Tổng thống Trump tuyên bố: “Đây là một trong những màn phô diễn sức mạnh quân sự và sự tự tin của Mỹ ngoạn mục, hiệu quả và hùng mạnh nhất trong lịch sử nước Mỹ.''

Ông chủ Nhà trắng cũng khẳng định lực lượng tấn công của Mỹ đã “vô hiệu hóa” quân đội Venezuela trong chiến dịch này mà không hứng chịu tổn thất nhân sự nào.

Người đứng đầu nước Mỹ khẳng định sẽ “điều hành” Venezuela trong thời gian này, “cho đến khi nào có thể thực hiện một quá trình chuyển giao an toàn, hợp lý và đúng đắn.''

Theo Đại tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu Liên quân Mỹ, Chiến dịch “Quyết tâm Tuyệt đối” (Absolute Resolve) được triển khai với các trực thăng quân sự Mỹ bay ở độ cao khoảng 100 feet (khoảng 30 mét) so với mặt nước khi tiến vào khuôn viên nơi ở của nhà lãnh đạo Venezuela Nicolás Maduro.

Các trực thăng này được yểm trợ bởi tiêm kích F-22, F-35 và F/A-18; máy bay tác chiến điện tử E/A-18; máy bay ném bom B-1; cùng máy bay cảnh báo sớm E-2 Hawkeye chuyên phát hiện các vụ phóng tên lửa.