Thái Lan cáo buộc Campuchia nã cối, vi phạm thỏa thuận ngừng bắn

  • Thứ ba, 6/1/2026 11:59 (GMT+7)
  • 59 phút trước

Quân đội Thái Lan ngày 6/1 cáo buộc lực lượng Campuchia đã nã đạn cối vào khu vực cao điểm Chong Bok, vi phạm thỏa thuận ngừng bắn song phương, khiến một binh sĩ Thái Lan bị thương.

Theo thông báo của Quân đoàn 2 thuộc Lục quân Thái Lan, lực lượng Campuchia đã bắn đạn cối vào cao điểm 469 tại khu vực Chong Bok. Vụ việc khiến một binh sĩ Thái Lan bị thương do trúng mảnh đạn và đã được sơ tán khẩn cấp để điều trị y tế, National Thailand đưa tin.

Trung tướng Weerayuth Raksilp, Tư lệnh Quân khu 2 Thái Lan, cho biết vụ nã cối xảy ra vào khoảng 7h25 sáng cùng ngày. Ông cho hay quân đội Thái Lan đang tiến hành điều tra nguyên nhân sự việc, đồng thời yêu cầu các đơn vị trực thuộc nâng cao mức cảnh giác trong quá trình làm nhiệm vụ nhằm bảo đảm an toàn tối đa cho binh sĩ và người dân trong khu vực.

Tính đến thời điểm hiện tại, giới chức Campuchia chưa đưa ra bình luận chính thức về cáo buộc trên.

Trước đó, ngày 5/1, Campuchia cáo buộc binh sĩ Thái Lan “tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công, phá hủy nhà cửa và tài sản của người dân, gây thiệt hại cho hạ tầng dân sự và các cơ sở văn hóa”, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn đã đạt được giữa hai bên.

Phnom Penh kêu gọi các cơ quan của Liên Hợp Quốc xem xét tác động từ hoạt động quân sự của Thái Lan, đồng thời yêu cầu Bangkok chấm dứt các hành động bị cho là vi phạm, rút quân khỏi lãnh thổ Campuchia và bồi thường cho những người dân chịu thiệt hại, theo Khmer Times.

Căng thẳng biên giới giữa Thái Lan và Campuchia bùng phát trở lại từ đầu tháng 12/2025, dẫn đến các cuộc giao tranh khiến ít nhất 23 người ở Thái Lan và 32 người ở Campuchia thiệt mạng. Hơn 900.000 người dân tại hai nước đã phải sơ tán để tránh xung đột.

Trong nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng, ngày 27/12/2025, đại diện Ủy ban Biên giới Chung Campuchia - Thái Lan (GBC) đã ký tuyên bố chung, tái khẳng định cam kết thực thi đầy đủ lệnh ngừng bắn.

xung dot Thai Lan Campuchia anh 1

Thái Lan và Campuchia ký tuyên bố chung về lệnh ngừng bắn vào ngày 27/12/2025. Ảnh: Reuters.

Hai bên nhất trí hướng tới mục tiêu hòa bình, ổn định và an ninh cho người dân sinh sống dọc khu vực biên giới, đồng thời cam kết không nổ súng vô cớ, không tiến quân, không triển khai hay điều động lực lượng áp sát vị trí của bên còn lại.

Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, Thái Lan cho biết khoảng 250 thiết bị bay không người lái (drone) của Campuchia đã xâm nhập không phận nước này. Phía Campuchia sau đó xác nhận hai bên đã trao đổi về sự việc, đồng ý tiến hành điều tra chung và xử lý ngay lập tức nhằm tránh làm gia tăng căng thẳng.

Trong một động thái được đánh giá là mang tính xây dựng, Thái Lan tuần trước đã trả tự do cho 18 binh sĩ Campuchia bị bắt giữ tại tỉnh Preah Vihear trong cuộc đụng độ hồi tháng 7/2025.

Lễ bàn giao được tổ chức dưới sự chứng kiến của các quan sát viên ASEAN và Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế, thể hiện nỗ lực của hai bên trong việc kiểm soát xung đột và duy trì đối thoại.

Phương Linh

