Thái Lan nói Campuchia phóng hơn 250 máy bay không người lái qua biên giới

  • Thứ ba, 30/12/2025 15:01 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Quân đội Thái Lan cáo buộc phía Campuchia điều hơn 250 máy bay không người lái vào không phận Thái Lan tại Ubon Ratchathani, Si Sa Ket và Buri Ram, gọi đây là hành động khiêu khích và cảnh báo việc thả tù binh chiến tranh có thể sẽ được xem xét lại.

Cáo buộc được người phát ngôn quân đội Thái Lan - ông Winthai Suvaree - đưa ra dựa trên báo cáo của Quân khu 2.

Theo đó, vào đêm 28/12, Campuchia được cho là đã điều hơn 250 máy bay không người lái xâm phạm không phận Thái Lan, đặc biệt là ở các khu vực Chong Bok và Chong An Ma thuộc Ubon Ratchathani, Khao Satta Som thuộc Si Sa Ket và Chong Sai Taku thuộc Buri Ram.

Ông Winthai cho rằng hoạt động của máy bay không người lái Campuchia có thể bị coi là hành động khiêu khích, vi phạm các biện pháp giảm leo thang theo tuyên bố chung giữa hai nước.

Người phát ngôn nhấn mạnh, Thái Lan có thể xem xét các biện pháp đối phó để bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân biên giới, cũng như bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Ngoài ra, Thái Lan cũng có thể sẽ cân nhắc lại về việc thả 18 tù binh chiến tranh, xét đến lập trường và hành động của Campuchia trong ngày đầu tiên của thỏa thuận ngừng bắn.

Campuchia bác bỏ cáo buộc

Ngay sau tuyên bố của Thái Lan, quân đội Campuchia đã lên tiếng khẳng định "không có vụ phóng nào như vậy xảy ra".

"Bộ Quốc phòng Campuchia và chính quyền các tỉnh - đặc biệt là các tỉnh dọc biên giới - đã ban hành chỉ thị cấm phóng tất cả các loại máy bay không người lái", tướng Maly Socheata, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Campuchia, cho biết.

Trong chỉ thị, Bộ Quốc phòng Campuchia tuyên bố "cấm tuyệt đối việc sử dụng tất cả các loại máy bay không người lái mà không được phép tại các thủ phủ và tỉnh, đặc biệt là các tỉnh biên giới".

Động thái này nhằm đảm bảo an ninh, an toàn và trật tự công cộng cho người dân và binh lính trong thời điểm khó khăn này. "Bất cứ ai vi phạm hoặc sử dụng máy bay không người lái mà không có sự cho phép của Bộ Quốc phòng sẽ bị xử phạt theo pháp luật", chỉ thị nêu rõ.

Cũng trong ngày 29/12, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã chủ trì cuộc gặp với người đồng cấp Thái Lan và Campuchia tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Theo thông cáo báo chí, Campuchia và Thái Lan bày tỏ cam kết giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, và nỗ lực phối hợp với các nước trong khu vực để giải quyết các rủi ro, thách thức chung.

Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn cho biết trong một cuộc họp báo, rằng nước này đang nỗ lực khôi phục quan hệ với Thái Lan về trạng thái trước khi bắt đầu cuộc xung đột.

Ông nói thêm, 18 binh sĩ Campuchia bị bắt giữ sẽ được thả sau 12 giờ trưa ngày 30/12 vì Campuchia sẽ “kiên quyết tôn trọng” lệnh ngừng bắn.

Campuchia đề nghị họp khẩn với Thái Lan ở Siem Reap

Ngày 29/12, Cơ quan Thư ký Nhà nước về Công tác Biên giới Campuchia (SSBA) đã phát đi thông cáo báo chí chính thức, đề xuất tổ chức một cuộc họp khẩn cấp và đặc biệt với phía Thái Lan.

Sách hay về Đông Nam Á

Để giúp độc giả hiểu thêm về Đông Nam Á, Tri Thức - Znews giới thiệu ba cuốn sách của Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia về chủ đề này: “Cạnh tranh Trung - Ấn tại Đông Nam Á”, “Gắn kết và chủ động thích ứng: Tầm nhìn và triển vọng của ASEAN sau năm 2025” và “Đông Nam Á học - Một số vấn đề về ngôn ngữ và văn hóa”.

> Độc giả có thể xem thêm tại đây.

https://tienphong.vn/thai-lan-noi-campuchia-phong-hon-250-may-bay-khong-nguoi-lai-qua-bien-gioi-bat-chap-lenh-ngung-ban-post1808862.tpo

Minh Hạnh/Tiền Phong

xung đột Thái Lan Campuchia Trung Quốc Thái Lan Pháp Campuchia Thái Lan Campuchia lệnh ngừng bắn máy bay

  • Trung Quốc

    Trung Quốc
    • Thủ đô: Bắc Kinh
    • Diện tích: 9.562.900 km²
    • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
    • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
    • Mã điện thoại: +86
    • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

  • Thái Lan

    Thái Lan
    • Thủ đô: Bangkok
    • Diện tích: 513.120 km²
    • Dân số: 69,04 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 455,22 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Baht
    • Mã điện thoại: +66
    • Ngôn ngữ: Tiếng Thái

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

  • Campuchia

    Campuchia
    • Thủ đô: Phnom Penh
    • Diện tích: 181.000 km2
    • Dân số: 16,01 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 22,16 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Riel
    • Ngôn ngữ: Tiếng Khmer

Đọc tiếp

