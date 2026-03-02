Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Iran tuyên bố không có ý định đàm phán với Mỹ

  • Thứ hai, 2/3/2026 14:05 (GMT+7)
  • 14:05 2/3/2026

Tehran phủ nhận thông tin tìm cách nối lại đàm phán hạt nhân với Washington, đồng thời phát cảnh báo an ninh trong nước khi xung đột và sức ép ngoại giao gia tăng.

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran Ali Larijani. Ảnh: Reuters.

Ngày 2/3, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran, ông Ali Larijani tuyên bố nước này sẽ không đàm phán với Mỹ. Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Ali Larijani đề cập tới thông tin do Wall Street Journal đăng tải, dẫn lời các quan chức Mỹ và Arab cho rằng ông đã có động thái mới nhằm nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân với Washington.

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao cáo buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đẩy khu vực vào vòng xoáy hỗn loạn bởi những “ảo tưởng thiếu thực tế”, đồng thời cho rằng Washington đang ngày càng lo ngại trước nguy cơ thương vong gia tăng trong quân đội Mỹ.

Theo ông, bằng các quyết định mà Tehran cho là thiếu thực tế, ông Trump đã biến khẩu hiệu “Nước Mỹ trên hết” thành “Israel trên hết”, khiến binh sĩ Mỹ phải trả giá cho những tham vọng quyền lực của Israel.

Ông Larijani - người từng là cố vấn chủ chốt của cố Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei - cũng khẳng định Iran “không phải là bên khơi mào” cuộc xung đột hiện nay.

Trước đó, ông Trump phát biểu hôm 1/3 rằng ban lãnh đạo mới của Iran đã bày tỏ mong muốn trao đổi trực tiếp với ông và ông sẵn sàng đối thoại. Tuy nhiên, tuyên bố của ông Larijani dường như phủ nhận hoàn toàn khả năng này.

Sáng sớm cùng ngày, người dân Iran nhận được tin nhắn từ một số điện thoại đã được xác thực thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng, cảnh báo không xuống đường biểu tình.

Thông điệp nêu rõ: “Bất kỳ hành động nào gây phương hại đến an ninh sẽ bị coi là tiếp tay cho kẻ thù và sẽ phải đối mặt với ‘nắm đấm thép’ của cơ quan tình báo thuộc Vệ binh Cách mạng”. Nội dung tin nhắn đã được New York Times xác nhận.

Khi được hỏi liệu Iran có tiếp tục theo đuổi con đường ngoại giao hay không, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này trả lời trên Al Jazeera rằng Tehran đã hai lần lựa chọn đối thoại.

Lần thứ nhất là trong khuôn khổ các cuộc đàm phán năm 2025, nhưng tiến trình bị gián đoạn bởi các cuộc tấn công của Mỹ và Israel. Hiện nay, trong khi Iran đang chờ đợi hai vòng thương lượng mới - với Mỹ và với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) - thì nước này lại tiếp tục hứng chịu các cuộc tấn công.

Và hiện tại, vẫn chưa rõ liệu sẽ có một giải pháp ngoại giao nào cho bế tắc này hay không.

