Campuchia đề nghị họp khẩn với Thái Lan ở Siem Reap

Ngày 29/12, Cơ quan Thư ký Nhà nước về Công tác Biên giới Campuchia (SSBA) đã phát đi thông cáo báo chí chính thức, đề xuất tổ chức một cuộc họp khẩn cấp và đặc biệt với phía Thái Lan.

Theo nội dung văn bản, Ủy ban hỗn hợp về phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền (JBC) phía Campuchia đã gửi công hàm cho phía Thái Lan để thúc đẩy cuộc họp này vào tuần đầu tiên của tháng 1/2026 tại tỉnh Siem Reap (Campuchia). Mục tiêu trọng tâm là thảo luận và tiếp tục triển khai công tác khảo sát, cắm mốc tại các khu vực còn tồn đọng dọc biên giới hai nước.

Ba nội dung chính dự kiến sẽ được đưa ra bàn thảo bao gồm: Khôi phục tiến độ khảo sát: Tập trung vào việc cắm mốc tạm thời tại các đoạn giữa cột mốc số 42-47 (tỉnh Banteay Meanchey) và cột mốc số 52-59 (tỉnh Battambang).

Mở rộng phạm vi khảo sát: Thảo luận về việc đặt mốc tại các đoạn biên giới từ cột mốc số 33-37 và khu vực cửa khẩu quốc tế Thmor Da (tỉnh Pursat), khu vực biên giới O Phluk Domrei và Chor 1 (tỉnh Pursat) và một số khu vực biên giới khác.

Triển khai đội khảo sát liên hợp để xác định vị trí chính xác của các cột mốc dựa trên các biên bản đã thống nhất trước đó vào tháng 6/2025.

Trong thông cáo này, phía Campuchia tái khẳng định lập trường kiên định trong việc bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ dựa trên luật pháp quốc tế, đặc biệt là các hiệp định và bản đồ được thừa kế từ thời kỳ Pháp thuộc.

Động thái này diễn ra ngay sau Hội nghị đặc biệt của Ủy ban Biên giới chung (GBC) vừa kết thúc ngày 27/12 vừa qua. Việc đề nghị họp gấp ngay vào đầu năm mới 2026 cho thấy quyết tâm của Chính phủ Campuchia trong việc giải quyết dứt điểm các vấn đề biên giới bằng biện pháp hòa bình, tránh mọi xung đột vũ trang và hướng tới một đường biên giới hòa bình, ổn định lâu dài.