Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã lần lượt gặp Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Campuchia Prak Sokhonn và Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow tại Vân Nam vào ngày 28/12.

Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc. Nguồn: The Nation

Tại các cuộc gặp, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh, Trung Quốc với tư cách là nước láng giềng hữu nghị, luôn mong muốn hai bên giải quyết xung đột thông qua đối thoại hòa bình. Ông khẳng định Trung Quốc luôn theo đuổi chính sách hòa giải, thúc đẩy đàm phán, không áp đặt và không can thiệp, mà chỉ cung cấp một nền tảng đối thoại cởi mở để các bên liên quan tự giải quyết bất đồng.

Ông cũng bày tỏ hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn mới đạt được giữa quân đội hai nước, coi đây là bước đầu tiên hướng tới hòa bình, đồng thời kêu gọi Campuchia và Thái Lan tận dụng cơ hội gặp mặt trực tiếp hiếm có này để tăng cường hiểu biết và xây dựng lòng tin lẫn nhau.

Để hỗ trợ cụ thể, Trung Quốc đề xuất sẵn sàng giúp đỡ đoàn quan sát của ASEAN trong việc giám sát ngừng bắn, sẵn sàng cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân bị ảnh hưởng của cả hai bên Campuchia và Thái Lan, đồng thời tiếp tục đóng vai trò kiến tạo điều kiện cho đối thoại hòa bình.

Về phía Campuchia, ông Prak Sokhonn đánh giá cao vai trò trung gian hòa giải của Trung Quốc. Ông cho biết Campuchia sẵn sàng cùng Thái Lan nỗ lực thực hiện đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn, tăng cường đối thoại để xây dựng lòng tin, hướng tới giải quyết vấn đề biên giới một cách hòa bình. Ông cũng tái khẳng định mối quan hệ hữu nghị giữa Campuchia - Trung Quốc, khẳng định Campuchia kiên định ủng hộ chính sách “Một Trung Quốc”.

Về phía Thái Lan, ông Sihasak bày tỏ trân trọng đối với vai trò của Trung Quốc trong việc hỗ trợ tìm kiếm giải pháp hòa bình theo “cách thức châu Á”. Ông khẳng định Thái Lan sẵn sàng hướng tới tương lai, tăng cường liên lạc với Campuchia để từng bước hàn gắn quan hệ song phương và bảo vệ hòa bình, ổn định dọc biên giới và trong khu vực.

Trong thông cáo sau cuộc gặp, Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết sẽ xem xét thả 18 tù binh Campuchia sau khi tuân thủ thời gian ngừng bắn 72 giờ và mong Campuchia tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Thái Lan ở khu vực biên giới trở về nhà.

Với nỗ lực trung gian hòa giải tích cực của Trung Quốc cùng thiện chí từ cả Phnom Penh và Bangkok, cuộc gặp tại Vân Nam đang mở ra cơ hội tích cực để Campuchia và Thái Lan tiến tới một giải pháp lâu dài cho vấn đề biên giới giữa hai nước. Tuy nhiên, tiến trình hòa bình vẫn cần sự kiên nhẫn, thiện chí bền bỉ và sự phối hợp chặt chẽ từ tất cả các bên liên quan, bao gồm cả sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế và đặc biệt là ASEAN.