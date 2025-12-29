Thế giới hoan nghênh Campuchia - Thái Lan đạt thỏa thuận ngừng bắn

Nhiều quốc gia lớn như Mỹ, Đức, Anh, Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, Liên Hợp Quốc... đã lên tiếng ủng hộ việc tái thực hiện lệnh ngừng bắn giữa Campuchia và Thái Lan

Campuchia và Thái Lan ký Tuyên bố chung về việc ngừng bắn ngay lập tức trong 72 giờ, bắt đầu có hiệu lực từ 12h ngày 27/12/2025.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đánh giá lệnh ngừng bắn là một bước tiến quan trọng giúp giảm bớt đau khổ cho dân thường, chấm dứt các hành động xung đột hiện nay và tạo môi trường thuận lợi cho việc đạt được hòa bình bền vững.

Trong khi đó, Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Turk cũng bày tỏ hy vọng thỏa thuận ngừng bắn sẽ mở đường cho các biện pháp xây dựng lòng tin và thúc đẩy hòa bình giữa hai nước Thái Lan và Campuchia.

EU kêu gọi Thái Lan và Campuchia thực hiện thỏa thuận ngừng bắn “một cách thiện chí", đồng thời đánh giá cao vai trò tích cực của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong việc thúc đẩy kết quả này. Theo người phát ngôn EU Anouar El Anouni, liên minh sẵn sàng cung cấp các hỗ trợ cần thiết nếu được yêu cầu.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa ra tuyên bố hoan nghênh việc Campuchia và Thái Lan đạt được thoả thuận ngừng bắn, đồng thời kêu gọi Campuchia và Thái Lan ngay lập tức tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn và triển khai toàn diện các điều khoản của Thỏa thuận Hòa bình Kuala Lumpur, coi đây là nền tảng quan trọng nhằm duy trì ổn định và giảm căng thẳng tại khu vực.

Trung Quốc đã lên tiếng hoan nghênh tuyên bố ngừng bắn chung giữa Campuchia và Thái Lan đồng thời cho biết Bắc Kinh sẵn sàng tạo điều kiện cho các cuộc trao đổi giữa hai quốc gia láng giềng Đông Nam Á này. Trung Quốc khẳng định sẽ đóng vai trò xây dựng theo cách riêng của mình nhằm giúp Campuchia và Thái Lan củng cố lệnh ngừng bắn, nối lại trao đổi, tái xây dựng lại lòng tin chính trị, đạt được bước ngoặt trong quan hệ và duy trì hòa bình khu vực.

Trước đó, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nhấn mạnh: “Việt Nam hoan nghênh việc Campuchia và Thái Lan ký Tuyên bố chung tại Hội nghị đặc biệt lần thứ 3 của Ủy ban Biên giới chung (GBC) ngày 27/12/2025, thống nhất việc ngừng bắn và các biện pháp hạ nhiệt căng thẳng tại biên giới hai nước.

Việt Nam tin tưởng hai nước sẽ thực hiện hiệu quả các thỏa thuận được nêu trong Tuyên bố chung, tiếp tục đàm phán giải quyết hòa bình tranh chấp trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc, Hiến chương ASEAN, Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC) và trên tinh thần hữu nghị, đoàn kết ASEAN, vì lợi ích lâu dài của cả hai bên và của khu vực.

Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình, sẵn sàng trao đổi với cả hai nước và tham gia nỗ lực chung của ASEAN nhằm giải quyết bất đồng giữa hai nước, trong đó có việc tăng cường hiệu quả của Nhóm quan sát viên ASEAN (AOT)”.

Trong một phát biểu trên tài khoản mạng xã hội cá nhân, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cũng đã hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn giữa Campuchia và Thái Lan, có hiệu lực từ trưa 27/12 theo giờ địa phương sau khi đại diện hai nước chính thức ký thỏa thuận trong buổi sáng sau nhiều ngày đàm phán trước đó.