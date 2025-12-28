Mỹ, Trung Quốc hoan nghênh lệnh ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia

Ngày 27/12, Trung Quốc đã hoan nghênh tuyên bố ngừng bắn chung giữa Campuchia và Thái Lan, đồng thời cho biết Bắc Kinh sẵn sàng tạo điều kiện để hai nước láng giềng Đông Nam Á trao đổi thông tin đầy đủ và chi tiết hơn.

Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Natthaphon Narkphanit (phải) và Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia tại lễ ký thoả thuận ngừng bắn, ở tỉnh Chanthaburi (Thái Lan) ngày 27/12/2025. Ảnh: AA/TTXVN





Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh thỏa thuận ngừng bắn này cho thấy đối thoại và tham vấn là những phương thức thiết thực và hiệu quả để giải quyết các tranh chấp phức tạp.

Theo kế hoạch, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị sẽ gặp Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn và Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow tại tỉnh Vân Nam, Tây Nam Trung Quốc.

Tuyên bố cho biết theo lời mời của người đồng cấp nước chủ nhà Vương Nghị, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn và Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow sẽ dẫn đầu 2 phái đoàn đến tỉnh Vân Nam từ ngày 28 - 29/12. Tham dự cuộc gặp này còn có các đại diện quân sự của cả 3 nước.

Tuyên bố khẳng định Trung Quốc sẽ đóng vai trò mang tính xây dựng nhằm hỗ trợ Campuchia và Thái Lan củng cố lệnh ngừng bắn, tái xây dựng lại lòng tin chính trị, đạt được bước ngoặt trong quan hệ song phương và duy trì hòa bình khu vực.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn giữa Campuchia và Thái Lan. Ông kêu gọi hai nước “ngay lập tức tôn trọng cam kết và triển khai đầy đủ các điều khoản của Thỏa thuận Hòa bình Kuala Lumpur”.

Thỏa thuận này có hiệu lực từ trưa 27/12 sau khi đại diện hai nước Thái Lan và Campuchia chính thức ký kết vào sáng cùng ngày sau thời gian dài Malaysia - nước giữ vai trò Chủ tịch Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong năm 2025 - tổ chức cuộc họp đặc biệt nhằm tìm giải pháp hạ nhiệt căng thẳng, tăng cường xây dựng lòng tin và tạo không gian đối thoại giữa 2 quốc gia láng giềng Đông Nam Á.