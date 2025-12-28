Mỹ, Trung Quốc hoan nghênh lệnh ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia

|
Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Natthaphon Narkphanit (phải) và Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia tại lễ ký thoả thuận ngừng bắn, ở tỉnh Chanthaburi (Thái Lan) ngày 27/12/2025. Ảnh: AA/TTXVN
Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh thỏa thuận ngừng bắn này cho thấy đối thoại và tham vấn là những phương thức thiết thực và hiệu quả để giải quyết các tranh chấp phức tạp.
Theo kế hoạch, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị sẽ gặp Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn và Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow tại tỉnh Vân Nam, Tây Nam Trung Quốc.
Tuyên bố cho biết theo lời mời của người đồng cấp nước chủ nhà Vương Nghị, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn và Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow sẽ dẫn đầu 2 phái đoàn đến tỉnh Vân Nam từ ngày 28 - 29/12. Tham dự cuộc gặp này còn có các đại diện quân sự của cả 3 nước.
Tuyên bố khẳng định Trung Quốc sẽ đóng vai trò mang tính xây dựng nhằm hỗ trợ Campuchia và Thái Lan củng cố lệnh ngừng bắn, tái xây dựng lại lòng tin chính trị, đạt được bước ngoặt trong quan hệ song phương và duy trì hòa bình khu vực.
Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn giữa Campuchia và Thái Lan. Ông kêu gọi hai nước “ngay lập tức tôn trọng cam kết và triển khai đầy đủ các điều khoản của Thỏa thuận Hòa bình Kuala Lumpur”.
Thỏa thuận này có hiệu lực từ trưa 27/12 sau khi đại diện hai nước Thái Lan và Campuchia chính thức ký kết vào sáng cùng ngày sau thời gian dài Malaysia - nước giữ vai trò Chủ tịch Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong năm 2025 - tổ chức cuộc họp đặc biệt nhằm tìm giải pháp hạ nhiệt căng thẳng, tăng cường xây dựng lòng tin và tạo không gian đối thoại giữa 2 quốc gia láng giềng Đông Nam Á.
Sách hay về Đông Nam Á
Để giúp độc giả hiểu thêm về Đông Nam Á, Tri Thức - Znews giới thiệu ba cuốn sách của Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia về chủ đề này: “Cạnh tranh Trung - Ấn tại Đông Nam Á”, “Gắn kết và chủ động thích ứng: Tầm nhìn và triển vọng của ASEAN sau năm 2025” và “Đông Nam Á học - Một số vấn đề về ngôn ngữ và văn hóa”.> Độc giả có thể xem thêm tại đây.