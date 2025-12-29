Người dân Thái Lan - Campuchia hồi hương sau lệnh ngừng bắn

Sau nhiều ngày căng thẳng tại khu vực biên giới Thái Lan - Campuchia, lệnh ngừng bắn tạm thời ký ngày 27/12 đã bước đầu phát huy hiệu lực, tạo điều kiện để người dân sơ tán trở về nhà.

Người dân Thái Lan tại các tỉnh biên giới giáp Campuchia tiến hành sơ tán khi giao tranh bùng phát hôm 7/12/2025. Ảnh: Chính phủ Thái Lan

Tại tỉnh Surin, chính quyền địa phương cho phép người dân ở tất cả các huyện biên giới trở về, ngoại trừ huyện Phanom Dong Rak - nơi tình hình đang được tiếp tục đánh giá trước khi mở cửa trở lại.

Tỉnh trưởng Surin, ông Jumreon Wanhpetch, khẳng định việc hồi hương sẽ được tiến hành thận trọng, bảo đảm an toàn. Trong khi đó, tại tỉnh Buri Ram, người dân huyện Ban Kruat cũng bắt đầu quay về sau hơn hai tuần sơ tán vì giao tranh. Người dân trở về được yêu cầu tuân thủ nghiêm kế hoạch bảo đảm an toàn của địa phương.

Theo báo cáo của Quân khu 1 Thái Lan, các hoạt động quân sự đã tạm dừng tại ba điểm nóng ở tỉnh Sa Kaeo, nơi từng xảy ra pháo kích qua lại giữa hai bên. Từ trưa 27/12, khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực, khu vực này không ghi nhận thêm tiếng súng hay hành động trả đũa.

Người dân tại bốn huyện biên giới của tỉnh Sa Kaeo được khuyến cáo theo dõi thông báo chính thức trước khi quyết định trở về, đồng thời tuân thủ hướng dẫn an toàn để giảm thiểu rủi ro.

Lệnh ngừng bắn 72 giờ được ký trong khuôn khổ cuộc họp Ủy ban Biên giới chung (GBC) tại tỉnh Chanthaburi ngày 27/12. Đợt xung đột vũ trang vừa qua giữa Thái Lan và Campuchia bùng phát từ ngày 7/12. Việc ký tuyên bố chung đánh dấu bước tiến trong hạ nhiệt căng thẳng, tạo khuôn khổ để hai nước thúc đẩy đối thoại và hợp tác giải quyết các vấn đề biên giới bằng biện pháp hòa bình.

Trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow đang có chuyến thăm tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, trong hai ngày 28 và 29/12 theo lời mời của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Ngoại trưởng Thái Lan sẽ tiến hành hội đàm song phương với người đồng cấp Trung Quốc, đồng thời tham dự cuộc tham vấn ba bên giữa Trung Quốc, Thái Lan và Campuchia do phía Trung Quốc đề xuất.

Các cuộc họp dự kiến tập trung thảo luận những diễn biến mới liên quan đến tình hình biên giới Thái Lan - Campuchia, trên cơ sở kết quả của Cuộc họp đặc biệt lần thứ 3 của Ủy ban Biên giới chung (GBC) vừa qua, nhằm hướng tới duy trì lệnh ngừng bắn và thúc đẩy hòa bình lâu dài giữa hai nước.