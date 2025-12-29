Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Ông Trump: Mỹ là 'Liên Hợp Quốc thực sự' của thế giới

  • Thứ hai, 29/12/2025 07:57 (GMT+7)
  • 11 giờ trước

Sau tuyên bố lệnh ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia, ông Trump cho rằng Mỹ đã đứng ra dàn xếp nhiều xung đột toàn cầu, trong khi Liên Hợp Quốc tỏ ra kém hiệu quả.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hòa bình giữa Thủ tướng Thái Lan và Thủ tướng Campuchia thồi tháng 10 ở Malaysia. Ảnh: Reuters

“Tôi vui mừng thông báo rằng giao tranh bùng phát giữa Thái LanCampuchia sẽ sớm dừng lại, và hai bên sẽ quay trở lại cuộc sống hòa bình, đúng theo Hiệp ước ban đầu mà chúng tôi đã thống nhất gần đây”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social hôm 28/12 (giờ địa phương).

Phát biểu được đưa ra chỉ một ngày sau khi Thái Lan và Campuchia ký thỏa thuận ngừng bắn cuộc họp đặc biệt của Ủy ban Biên giới chung (GBC) ngày 27/12, theo New York Post.

Trong mùa hè vừa qua, Tổng thống Trump đã gia tăng sức ép thương mại đối với cả hai nước nhằm thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình. Trước đó, Malaysia đóng vai trò trung gian, giúp hai bên đạt được lệnh ngừng bắn vào tháng 7. Thỏa thuận này sau đó được chính thức hóa vào tháng 10 trong một buổi lễ có sự tham dự của ông Trump.

Tuy nhiên, đến tháng 12, các cuộc đụng độ lại bùng phát trở lại.

ong Trump anh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Seiha và Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Natthaphon Narkphanit trong cuộc họp đặc biệt của Ủy ban Biên giới chung (GBC) tại một trạm kiểm soát biên giới, thuộc tỉnh Chanthaburi (Thái Lan) ngày 27/12. Ảnh: Agence Kampuchea Press.

Ông Trump nhiều lần viện dẫn căng thẳng Thái Lan - Campuchia như một minh chứng cho khả năng “tạo lập hòa bình” của mình trên trường quốc tế.

“Với 8 cuộc chiến và xung đột mà tôi đã dàn xếp và chấm dứt trong 11 tháng qua, có lẽ nước Mỹ đã trở thành Liên Hợp Quốc thực sự, trong khi tổ chức này hầu như không giúp ích gì, kể cả trong cuộc xung đột đang diễn ra giữa Nga và Ukraine”, ông Trump viết thêm.

Ông Trump cũng kêu gọi Liên Hợp Quốc phải “chủ động hơn và tham gia mạnh mẽ hơn vào việc gìn giữ hòa bình thế giới”.

Cũng trong ngày, Tổng thống Mỹ dự kiến có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago xa hoa của ông ở bang Florida.

Người dân Thái Lan - Campuchia hồi hương sau lệnh ngừng bắn

Sau nhiều ngày căng thẳng tại khu vực biên giới Thái Lan - Campuchia, lệnh ngừng bắn tạm thời ký ngày 27/12 đã bước đầu phát huy hiệu lực, tạo điều kiện để người dân sơ tán trở về nhà.

14 giờ trước

Thế giới hoan nghênh Campuchia - Thái Lan đạt thỏa thuận ngừng bắn

Nhiều quốc gia lớn như Mỹ, Đức, Anh, Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, Liên Hợp Quốc... đã lên tiếng ủng hộ việc tái thực hiện lệnh ngừng bắn giữa Campuchia và Thái Lan

15 giờ trước

Mỹ, Trung Quốc hoan nghênh lệnh ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia

Ngày 27/12, Trung Quốc đã hoan nghênh tuyên bố ngừng bắn chung giữa Campuchia và Thái Lan, đồng thời cho biết Bắc Kinh sẵn sàng tạo điều kiện để hai nước láng giềng Đông Nam Á trao đổi thông tin đầy đủ và chi tiết hơn.

28:1664 hôm qua

Sách hay về Đông Nam Á

Để giúp độc giả hiểu thêm về Đông Nam Á, Tri Thức - Znews giới thiệu ba cuốn sách của Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia về chủ đề này: “Cạnh tranh Trung - Ấn tại Đông Nam Á”, “Gắn kết và chủ động thích ứng: Tầm nhìn và triển vọng của ASEAN sau năm 2025” và “Đông Nam Á học - Một số vấn đề về ngôn ngữ và văn hóa”.

> Độc giả có thể xem thêm tại đây.

Phương Linh

ông Trump Donald Trump Mỹ Thái Lan Nga Liên Hợp Quốc Campuchia Thái Lan Campuchia thỏa thuận ngừng bắn Liên Hợp Quốc

  • Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc là một tổ chức quốc tế có mục đích duy trì hòa bình và an ninh trên thế giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.

    • Thành lập: 26/6/1945
    • Thành viên: 193
    • Ngôn ngữ hành chính: 6 ngôn ngữ
    • Trụ sở chính: New York, Mỹ

    Website

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Thái Lan

    Thái Lan
    • Thủ đô: Bangkok
    • Diện tích: 513.120 km²
    • Dân số: 69,04 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 455,22 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Baht
    • Mã điện thoại: +66
    • Ngôn ngữ: Tiếng Thái

  • Campuchia

    Campuchia
    • Thủ đô: Phnom Penh
    • Diện tích: 181.000 km2
    • Dân số: 16,01 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 22,16 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Riel
    • Ngôn ngữ: Tiếng Khmer

Đọc tiếp

5% 'sinh tu' trong tien trinh hoa dam Ukraine hinh anh

5% 'sinh tử' trong tiến trình hòa đàm Ukraine

2 giờ trước 16:57 29/12/2025

0

Ông Trump cho biết tiến trình hòa đàm Ukraine đã hoàn tất khoảng 95%, nhưng phần còn lại liên quan an ninh, lãnh thổ có thể quyết định thành bại của toàn bộ thỏa thuận.

Campuchia de nghi hop khan voi Thai Lan o Siem Reap hinh anh

Campuchia đề nghị họp khẩn với Thái Lan ở Siem Reap

3 giờ trước 16:21 29/12/2025

0

Ngày 29/12, Cơ quan Thư ký Nhà nước về Công tác Biên giới Campuchia (SSBA) đã phát đi thông cáo báo chí chính thức, đề xuất tổ chức một cuộc họp khẩn cấp và đặc biệt với phía Thái Lan.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý