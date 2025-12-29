Ông Trump: Mỹ là 'Liên Hợp Quốc thực sự' của thế giới

Sau tuyên bố lệnh ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia, ông Trump cho rằng Mỹ đã đứng ra dàn xếp nhiều xung đột toàn cầu, trong khi Liên Hợp Quốc tỏ ra kém hiệu quả.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hòa bình giữa Thủ tướng Thái Lan và Thủ tướng Campuchia thồi tháng 10 ở Malaysia. Ảnh: Reuters

“Tôi vui mừng thông báo rằng giao tranh bùng phát giữa Thái Lan và Campuchia sẽ sớm dừng lại, và hai bên sẽ quay trở lại cuộc sống hòa bình, đúng theo Hiệp ước ban đầu mà chúng tôi đã thống nhất gần đây”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social hôm 28/12 (giờ địa phương).

Phát biểu được đưa ra chỉ một ngày sau khi Thái Lan và Campuchia ký thỏa thuận ngừng bắn cuộc họp đặc biệt của Ủy ban Biên giới chung (GBC) ngày 27/12, theo New York Post.

Trong mùa hè vừa qua, Tổng thống Trump đã gia tăng sức ép thương mại đối với cả hai nước nhằm thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình. Trước đó, Malaysia đóng vai trò trung gian, giúp hai bên đạt được lệnh ngừng bắn vào tháng 7. Thỏa thuận này sau đó được chính thức hóa vào tháng 10 trong một buổi lễ có sự tham dự của ông Trump.

Tuy nhiên, đến tháng 12, các cuộc đụng độ lại bùng phát trở lại.

Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Seiha và Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Natthaphon Narkphanit trong cuộc họp đặc biệt của Ủy ban Biên giới chung (GBC) tại một trạm kiểm soát biên giới, thuộc tỉnh Chanthaburi (Thái Lan) ngày 27/12. Ảnh: Agence Kampuchea Press.

Ông Trump nhiều lần viện dẫn căng thẳng Thái Lan - Campuchia như một minh chứng cho khả năng “tạo lập hòa bình” của mình trên trường quốc tế.

“Với 8 cuộc chiến và xung đột mà tôi đã dàn xếp và chấm dứt trong 11 tháng qua, có lẽ nước Mỹ đã trở thành Liên Hợp Quốc thực sự, trong khi tổ chức này hầu như không giúp ích gì, kể cả trong cuộc xung đột đang diễn ra giữa Nga và Ukraine”, ông Trump viết thêm.

Ông Trump cũng kêu gọi Liên Hợp Quốc phải “chủ động hơn và tham gia mạnh mẽ hơn vào việc gìn giữ hòa bình thế giới”.

Cũng trong ngày, Tổng thống Mỹ dự kiến có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago xa hoa của ông ở bang Florida.