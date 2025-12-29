Trung Quốc, Campuchia và Thái Lan thống nhất 5 phương diện trọng điểm

Ngày 29/12, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ba nước Trung Quốc, Campuchia và Thái Lan đã diễn ra tại tỉnh Vân Nam của Trung Quốc.

Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn (bên trái), Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow (bên phải) và Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị (giữa). Ảnh: AKP

Hội nghị có sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow và các lãnh đạo quân đội của ba nước.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị khẳng định cuộc gặp ba bên diễn ra kịp thời. Trung Quốc đã tổ chức một số cuộc đàm phán song phương tại đây, đặc biệt là các cuộc trao đổi trực tiếp sâu rộng giữa các cơ quan ngoại giao, quân sự của Campuchia và Thái Lan. Cả hai bên đều thể hiện thái độ tích cực và cởi mở, cam kết giảm căng thẳng và sẵn sàng cải thiện quan hệ song phương trên cơ sở ngừng bắn.

Bộ trưởng Vương Nghị nhấn mạnh các cuộc thảo luận giữa ba bên diễn ra hiệu quả và mang tính xây dựng, đạt được những đồng thuận quan trọng: cùng nhau hướng tới tương lai và tiến về phía trước; phải tiến hành từng bước mà không được dừng lại; việc xây dựng lại lòng tin lẫn nhau là rất quan trọng.

Ông Vương Nghị nhấn mạnh, Trung Quốc sẽ luôn là bên thúc đẩy sự phát triển của quan hệ Campuchia - Thái Lan và sẵn sàng cung cấp tất cả sự hỗ trợ cũng như giúp đỡ cần thiết, bao gồm giám sát ngừng bắn, viện trợ nhân đạo và hợp tác rà phá bom mìn. Trung Quốc mong muốn và tin tưởng rằng quan hệ Campuchia - Thái Lan sẽ sớm trở lại đúng hướng.

Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia và Thái Lan đánh giá cao vai trò mang tính xây dựng của Trung Quốc trong việc giải quyết xung đột, giảm căng thẳng và thúc đẩy đối thoại. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình và bày tỏ sẵn sàng tích cực thực hiện thỏa thuận ngừng bắn, tận dụng tốt các cơ chế đối thoại ở mọi cấp độ, cùng nhau quản lý và giải quyết tranh chấp, cùng nhau duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực biên giới giữa hai nước.

Sau hội nghị, ba bên đã ra thông cáo báo chí, nêu rõ năm phương diện trọng điểm mà Campuchia và Thái Lan sẽ tăng cường hơn nữa việc trao đổi liên lạc, nâng cao hiểu biết, đó là từng bước củng cố lệnh ngừng bắn, khôi phục các hoạt động trao đổi song phương, xây dựng lại lòng tin chính trị, đạt được bước ngoặt trong quan hệ và bảo vệ hòa bình khu vực.

Trước đó, ngày 28/12 tại tỉnh Vân Nam, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã lần lượt có các cuộc hội kiến với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn và Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow.

Cuộc họp được đề xuất nhằm thảo luận cách thức nối lại công tác khảo sát và phân định chung dọc theo biên giới chung để đạt được hòa bình biên giới lâu dài.

Cho đến nay, Thái Lan vẫn chưa phản hồi về đề xuất này.