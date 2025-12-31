Thái Lan trao trả 18 tù binh Campuchia

Hôm nay, Thái Lan đã chính thức trao trả 18 binh sĩ Campuchia bị giam giữ từ tháng 7 năm nay. Đây là một phần quan trọng trong thỏa thuận ngừng bắn mới nhằm chấm dứt các cuộc xung đột biên giới đẫm máu.

18 binh sĩ Campuchia đã được hồi hương. Ảnh: Khmer Times

10g sáng hôm nay (31/12), 18 binh sĩ Campuchia đã được Thái Lan trả tự do qua cửa khẩu Prum - Ban Pak Kard sau 155 ngày bị giam giữ. Đây là cửa khẩu duy nhất còn hoạt động kể từ khi xung đột bùng phát giữa hai nước Campuchia - Thái Lan, theo báo Khmer Times.

Quyết định thả 18 người này được đưa ra sau lệnh ngừng bắn mới duy trì hơn ba ngày.

"Tôi có thể xác nhận rằng 18 binh sĩ của chúng ta đã đặt chân an toàn lên đất Campuchia vào khoảng 10 giờ sáng", Bộ trưởng Thông tin Campuchia Neth Pheaktra nói với AFP.

Bộ Ngoại giao Thái Lan cũng xác nhận việc hồi hương 18 binh sĩ về Campuchia, tuyên bố theo một thông cáo rằng việc này được thực hiện "như một minh chứng cho thiện chí và xây dựng lòng tin".

"Tôi rất hạnh phúc. Tôi không thể chờ đợi thêm để được gặp nó. Tôi nhớ nó rất nhiều", Voeung Vy, cha của một binh sĩ được trở về, nói với AFP. Ông cho biết sẽ đón con trai mình tại thủ đô Phnom Penh.

Hai nước láng giềng Đông Nam Á đã ký thỏa thuận đình chiến vào thứ Bảy, chấm dứt các cuộc giao tranh mới tại biên giới khiến ít nhất 100 người thiệt mạng và hơn một triệu người phải di dời trong tháng này.

Trước đó, vào ngày 29/7, 20 binh sĩ Campuchia đã bị bắt giữ ngay tại hầm hào ở tỉnh Preah Vihear, chỉ vài giờ sau khi Thủ tướng hai nước ký thỏa thuận ngừng bắn tại Kuala Lumpur (Malaysia) để chấm dứt 5 ngày giao tranh đẫm máu. Trong số đó, 2 binh sĩ đã được thả sớm vì vấn đề sức khỏe và tâm thần.

Theo Tuyên bố chung ngày 27/12 của Ủy ban Biên giới chung Đặc biệt (GBC), nhóm binh sĩ này lẽ ra được phóng thích vào ngày 30/12 sau 72 giờ thực thi lệnh ngừng bắn mới. Tuy nhiên, phía Thái Lan đã trì hoãn một ngày với cáo buộc Campuchia vi phạm không phận bằng máy bay không người lái - một cáo buộc mà phía Campuchia cho là không có căn cứ.

Xung đột biên giới giữa hai nước bùng phát trở lại từ ngày 7/12 và kéo dài ròng rã 20 ngày, khiến ít nhất 100 người tử nạn, đồng thời đẩy hơn nửa triệu dân thường ở hai đầu biên giới vào cảnh ly tán.

Cuộc xung đột bắt nguồn từ tranh chấp lãnh thổ về việc phân định biên giới dài 800km giữa Thái Lan và Campuchia từ thời thuộc địa, nơi cả hai bên đều tuyên bố chủ quyền đối với các di tích đền đài hàng thế kỷ.

Dù hai quốc gia đã đồng ý ngừng bắn vào thứ Bảy, họ vẫn cần giải quyết việc phân định đường biên giới đang tranh chấp.