Thái Lan hoãn cuộc họp JBC với Campuchia

Ngày 30/12, Ngoại trưởng lâm thời Thái Lan Sihasak Phuangketkeow cho biết cuộc họp của Ủy ban Biên giới hỗn hợp (JBC) do Campuchia đề xuất sẽ phải hoãn lại.

Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow. Ảnh: THX/TTXVN

Ông Sihasak đưa ra tuyên bố trên sau khi Ban Thư ký Nhà nước về Biên giới của Campuchia (SSBA) tuần trước đã đề xuất tổ chức một cuộc họp của JBC trong tuần đầu tiên của năm 2026 để thảo luận và tiếp tục khảo sát, phân định ranh giới ở các khu vực tại tỉnh Sa Kaeo giữa các mốc giới KM 42-47 và KM 33-37.

Ông Sihasak giải thích chính quyền đương nhiệm của Thủ tướng Anutin Charnvirakul là chính phủ lâm thời và theo luật pháp Thái Lan, chính phủ hiện nay không thể ký kết các thỏa thuận hoặc hiệp ước có tính ràng buộc pháp lý đối với chính phủ mới. Do vậy cuộc họp JBC phải hoãn lại cho đến khi Thái Lan có được chính phủ mới sau cuộc bầu cử ngày 8/2/2026. Việc phân định biên giới với Campuchia vẫn được tiếp tục như kế hoạch ban đầu.

Ông Sihasak cũng lưu ý rằng ngay cả kết quả cuộc họp của Ủy ban Biên giới chung (GBC) diễn ra ở Chanthaburi hôm 27/12 vừa qua cũng chưa được nội các Thái Lan xem xét. Ngoại trưởng lâm thời Thái Lan cho biết thêm, ưu tiên quan trọng nhất là phải đảm bảo an ninh khu vực biên giới trước khi hai bên có thể tiến hành phân định biên giới chung.

Về việc dự kiến thả 18 tù binh chiến tranh Campuchia sau khi lệnh ngừng bắn giữa có điều kiện giữa hai bên hết hạn vào trưa 30/12, ông Sihasak khẳng định Thái Lan sẽ tôn trọng các cam kết của mình với điều kiện Campuchia chấm dứt mọi hành động thù địch đối với Thái Lan trong vòng 72 giờ.

Theo ông Sihasak, nếu lệnh ngừng bắn có điều kiện diễn ra suôn sẻ mà không có xung đột, hai nước có thể tiếp tục rà phá bom mìn, phân định biên giới và tiến hành các biện pháp xây dựng lòng tin.

Cũng theo ông Sihasak, Thái Lan và Campuchia cần có các biện pháp xây dựng lòng tin thực sự để có thể đi tới các thỏa thuận bền vững. Hai nước cần xem xét cách tiếp cận từng bước trong việc khôi phục quan hệ ngoại giao.

Trước đó, Thái Lan và Campuchia hạ cấp quan hệ ngoại giao và triệu hồi đại sứ sau khi xảy ra xung đột biên giới hồi tháng 7.