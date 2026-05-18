Bộ Ngoại giao Cuba bác bỏ cáo buộc về 'mối đe dọa UAV'

Bộ Ngoại giao Cuba cùng các nhà ngoại giao hàng đầu của nước này tại Washington và London đã bác bỏ một báo cáo của Axios dẫn các đánh giá tình báo mật chưa được kiểm chứng của Mỹ, gọi bài viết này là “bịa đặt”.





Phản ứng trên nền tảng mạng xã hội X của Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez, Đại sứ quán Cuba tại Mỹ và Đại sứ quán Cuba tại Anh đối với báo cáo của trang tin Axios về cái gọi là "mối đe doạ UAV từ Cuba".

Báo Thổ Nhĩ Kỳ ngày 18/5 cho biết báo cáo của trang tin Axios (Mỹ) cáo buộc Cuba đã sở hữu hơn 300 thiết bị bay không người lái (UAV) quân sự và thảo luận về các kế hoạch có thể sử dụng chúng để tấn công căn cứ hải quân Mỹ tại Vịnh Guantanamo, các tàu chiến Mỹ và thậm chí có thể cả thành phố Key West thuộc bang Florida.

Axios, dẫn các đánh giá tình báo mật của Mỹ, nói rằng Cuba đã mua các thiết bị bay tấn công không người lái với nhiều năng lực khác nhau từ Liên bang Nga và Iran kể từ năm 2023, triển khai chúng tại các vị trí chiến lược trên khắp hòn đảo này và gần đây còn tìm kiếm thêm thiết bị bay không người lái cùng trang thiết bị quân sự từ Liên bang Nga.

Một quan chức cấp cao của Mỹ cũng cáo buộc một quan chức cấp cao Iran đã cố gắng hướng dẫn Cuba cách để “chống chịu tốt hơn”.

Tuy nhiên, tình báo Mỹ không tin rằng Cuba đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công sắp xảy ra.

Phản ứng trước thông tin trên, trong một bài viết trên nền tảng mạng xã hội X, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez nhấn mạnh: “Không có bất kỳ lý do chính đáng nào, chính phủ Mỹ ngày này qua ngày khác xây dựng một hồ sơ giả tạo nhằm biện minh cho cuộc chiến kinh tế tàn nhẫn chống lại người dân Cuba và cho khả năng gây hấn quân sự trong tương lai”.

“Cuba không đe dọa cũng không mong muốn chiến tranh. Cuba bảo vệ hòa bình và chuẩn bị để đối phó với sự gây hấn từ bên ngoài, thực thi quyền tự vệ chính đáng được Hiến chương Liên hợp quốc công nhận”, Ngoại trưởng Cuba nói thêm.

Về phần mình, Đại sứ quán Cuba tại Washington tuyên bố: “Giống như bất kỳ quốc gia nào, Cuba có quyền tự vệ trước sự gây hấn từ bên ngoài. Đó được gọi là quyền tự vệ và được bảo vệ bởi luật pháp quốc tế cùng Hiến chương Liên hợp quốc”.

Trong khi đó, Đại sứ quán Cuba tại London trực tiếp bác bỏ báo cáo của Axios, cho rằng:“Axios bịa ra một ‘mối đe dọa thiết bị bay không người lái’.

Ngày 15/5/2026, tài khoản mạng xã hội X của Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã đăng tải hình ảnh một số hoạt động của Giám đốc CIA John Ratcliffe tại La Habana (Havana), Cuba.

Trong một diễn biến khác, Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe đã thực hiện một chuyến thăm hiếm hoi tới La Habana để chuyển thông điệp của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới ban lãnh đạo Cuba trong bối cảnh Mỹ áp đặt lệnh phong tỏa nhiên liệu đối với đảo quốc này.

Theo hãng tin Reuters của Anh, đây là lần đầu tiên một Giám đốc CIA tới Cuba kể những năm 1950.

Kênh RT của Liên bang Nga ngày 15/5 cho biết vào ngày 14/5, theo giờ địa phương, Bộ Nội vụ Cuba đã công bố chuyến thăm vốn chưa từng được thông báo trước này.

Theo phía Cuba, cuộc gặp diễn ra theo đề nghị của Chính phủ Mỹ, trong bối cảnh quan hệ song phương đầy phức tạp, nhằm góp phần thúc đẩy đối thoại chính trị giữa hai quốc gia, như một phần nỗ lực giải quyết tình hình hiện tại.

La Habana khẳng định các bằng chứng do phía Cuba cung cấp, và các cuộc trao đổi với phái đoàn Mỹ, đã chứng minh dứt khoát rằng Cuba không phải mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Mỹ; cũng như không có lý do chính đáng nào để đưa đảo quốc Caribe này vào danh sách các quốc gia bị cho là tài trợ khủng bố.

CIA sau đó cũng xác nhận chuyến đi bằng cách đăng tải các bức ảnh trên nền tảng mạng xã hội X cho thấy ông Ratcliffe gặp gỡ các quan chức tại Havana.

Một quan chức CIA giấu tên tiết lộ với Reuters rằng trong chuyến thăm, Giám đốc CIA Ratcliffe đã chuyển “thông điệp của Tổng thống Trump.

Thông điệp nêu rõ “Mỹ sẵn sàng nghiêm túc tham gia đối thoại về các vấn đề kinh tế và an ninh, nhưng chỉ khi Cuba thực hiện những thay đổi căn bản”.

Quan chức này cho biết thêm hai bên đã thảo luận về hợp tác tình báo, ổn định kinh tế, và các vấn đề an ninh.