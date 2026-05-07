Cuba phản đối các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ

Cuba lên tiếng phản đối các biện pháp hạn chế mới do Chính phủ Mỹ áp đặt, cho rằng những biện pháp này không chỉ mang tính chính trị mà còn ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Ngày 6/5, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez cảnh báo rằng sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Mỹ Donald Trump ký hồi đầu tháng này sẽ mở rộng các biện pháp trừng phạt ngoài lãnh thổ đối với các quốc gia thứ ba duy trì quan hệ với Cuba.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, ông Rodriguez cho biết Chính phủ Mỹ đã mở rộng việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế kinh tế ngoài lãnh thổ đối với bất kỳ cá nhân nào duy trì quan hệ với Cuba một cách "rõ ràng và trực tiếp".

Ông nhấn mạnh rằng sắc lệnh này vượt phạm vi song phương giữa Mỹ và Cuba, đồng thời bày tỏ quan ngại rằng các biện pháp này có thể tác động đến tài sản, công ty, ngân hàng và các tổ chức của các quốc gia khác.

Cùng ngày, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba Roberto Morales Ojeda, đã lên tiếng phản đối các biện pháp hạn chế mới do Chính phủ Mỹ áp đặt đối với Cuba, cho rằng những biện pháp này không chỉ mang tính chính trị mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân.

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ông Ojeda cho biết các biện pháp này có thể tác động đáng kể đến cung ứng năng lượng và sinh hoạt hằng ngày, đồng thời bày tỏ quan ngại rằng việc áp dụng ra ngoài lãnh thổ Cuba có thể gây tác động đến chủ quyền và quyền nhập khẩu nhiên liệu của các quốc gia khác.

Trong khi đó, Hiệp hội Hữu nghị Quốc gia Italy - Cuba (ANAIC) ngày 6/5 đã gửi thư đến Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, đề nghị bà bác bỏ chính sách của Washington đối với La Habana trong cuộc gặp sắp tới với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Chủ tịch ANAIC Marco Papacci nhấn mạnh việc siết chặt các biện pháp hạn chế đối với Cuba có thể ảnh hưởng đến sinh kế của người dân và hoạt động kinh doanh của các công ty Italy. Ông Papacci nhấn mạnh Italy có truyền thống ngoại giao dựa trên đối thoại và tôn trọng chủ quyền của các dân tộc, đồng thời đề nghị Mỹ thúc đẩy một cuộc đối thoại tôn trọng và hiệu quả với Chính phủ Cuba.