Giám đốc CIA gặp quan chức cấp cao Cuba

  • Thứ sáu, 15/5/2026 06:51 (GMT+7)
Giám đốc CIA John Ratcliffe dẫn đầu phái đoàn Mỹ tới Havana gặp quan chức Cuba giữa lúc căng thẳng song phương leo thang.

Bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại Havana. Ảnh: Reuters.

Theo thông báo của Chính phủ Cuba, phái đoàn Mỹ do Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe dẫn đầu đã có cuộc gặp với phía Bộ Nội vụ Cuba tại thủ đô Havana ngày 14/5, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước gia tăng liên quan đến các biện pháp phong tỏa nhiên liệu của Mỹ đối với đảo quốc Caribe này.

Phía Cuba cho biết, các đại diện của nước này tại cuộc họp nhấn mạnh rằng Cuba không phải là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Mỹ. Hai bên cũng bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác song phương giữa các cơ quan thực thi pháp luật nhằm bảo đảm an ninh cho cả hai nước cũng như an ninh khu vực và quốc tế.

Máy bay của chính phủ Mỹ trên đường băng trước khi cất cánh tại sân bay quốc tế Jose Marti ở Havana, Cuba, ngày 14/5. Ảnh: Reuters

Thông cáo của Chính phủ Cuba không nêu danh tính các quan chức Cuba tham dự cuộc gặp với phái đoàn Mỹ. Thông báo được đưa ra sau khi một máy bay của chính phủ Mỹ được nhìn thấy rời sân bay quốc tế Havana vào chiều cùng ngày. Nhà Trắng hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gia tăng sức ép đối với Cuba. Vài ngày trước, ông Trump tuyên bố hai nước “sẽ đối thoại”.

Giới chức hai nước từng xác nhận đang tiến hành các cuộc tiếp xúc trong năm nay, song tiến trình đàm phán được cho là rơi vào bế tắc do lệnh phong tỏa nhiên liệu mà Mỹ áp đặt đối với Cuba. Các biện pháp này khiến nguồn cung nhiên liệu và khả năng phát điện của Cuba suy giảm nghiêm trọng.

Hoàng Phạm/VOV.VN

