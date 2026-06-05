Hezbollah phản đối lệnh ngừng bắn Israel-Lebanon, giao tranh tiếp diễn

Các cuộc không kích của Israel tại Gaza ngày 4/6 đã khiến ít nhất 9 người Palestine, trong đó có 5 thành viên cùng một gia đình.

Binh sĩ Israel được triển khai tại khu vực biên giới với Liban ngày 11/5/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Theo tờ The Guardian ngày 3/6, vài giờ sau khi Israel và Liban nhất trí thực thi lệnh ngừng bắn do Mỹ hậu thuẫn, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, cho biết, quân đội sẽ tiếp tục các chiến dịch trên bộ tại miền Nam Liban.

Ông Katz tuyên bố, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẽ không rút khỏi miền Nam Liban, bao gồm cả khu vực Beaufort, và hàng trăm nghìn người buộc phải rời bỏ nhà cửa sẽ không thể quay trở về.

Trong một tuyên bố, ông nói: “Ở giai đoạn hiện tại, IDF sẽ tiếp tục các hoạt động hỏa lực và tác chiến trên bộ, duy trì hiện diện tại khu vực an ninh ở Liban cho đến đường vàng, bao gồm khu vực Beaufort, đồng thời không cho người dân trở về, trong khi tiếp tục phá hủy cơ sở hạ tầng khủng bố trên thực địa”.

Ông cũng nói rằng, IDF vẫn duy trì quyền tự do hành động, với sự hậu thuẫn của Mỹ, để tấn công Beirut, để đáp trả các vụ nổ súng nhằm vào các cộng đồng dân cư và lãnh thổ Israel.

Sáng cùng ngày, IDF cũng đưa ra cảnh báo rằng giao tranh sẽ tiếp diễn ở miền Nam Liban, đồng thời kêu gọi người dân không di chuyển về phía Nam sông Zahrani.

Hãng Thông tấn Quốc gia Liban (NNA) đưa tin một số người đã bị thương trong các cuộc không kích của Israel tại các khu vực Tyre và Nabatieh ở miền Nam nước này, nơi liên tục hứng chịu các cuộc tấn công trong những tuần gần đây.

Về phần mình, lãnh đạo Hezbollah, ông Naim Qassem, cho biết, Hezbollah đã bác bỏ thỏa thuận ngừng bắn mới nhất đạt được giữa Israel và chính phủ Liban, đồng thời yêu cầu Israel rút quân hoàn toàn.

Trong tuyên bố bằng văn bản được phát trên kênh Al-Manar TV của Hezbollah ngày 4/6, ông Qassem cho rằng, yêu cầu trong thỏa thuận buộc các tay súng Hezbollah rời khỏi miền Nam Liban trong khi vẫn bị tấn công đồng nghĩa với đầu hàng, thất bại và giúp đối phương đạt được mục tiêu.

Ông nói: “Điều chúng tôi quan tâm là chấm dứt hành động gây hấn, ngừng bắn và Israel rút quân. Chúng tôi không cam kết với bất kỳ bên nào về việc ngừng kháng cự chừng nào vẫn còn hành động chiếm đóng”.

Các tuyên bố của quan chức Israel và Hezbollah xuất hiện không lâu sau khi chính phủ Israel và chính phủ Liban nhất trí thực hiện lệnh ngừng bắn có điều kiện sau vòng đàm phán thứ tư tại Mỹ.

Thỏa thuận ngừng bắn phụ thuộc vào việc lực lượng Hezbollah chấm dứt hoàn toàn các hoạt động bắn phá và sẽ thiết lập một số khu vực an ninh thí điểm tại Liban, nơi các tay súng Hezbollah sẽ bị cấm hiện diện.

Theo tuyên bố chung của Mỹ, Israel và Liban do Bộ Chiến tranh Mỹ công bố, thỏa thuận ngừng bắn bao gồm hoạt động sơ tán toàn bộ các thành viên Hezbollah khỏi những khu vực nằm phía Nam sông Litani.

Hiện chưa rõ các khu vực an ninh tại Liban sẽ được thiết lập như thế nào, nhưng thỏa thuận quy định quân đội Liban sẽ tiếp quản hoàn toàn quyền kiểm soát các khu vực này.

Hezbollah không tham gia các cuộc đàm phán và từng kiên quyết phản đối tiến trình trên, cho rằng họ sẽ không tuân thủ thỏa thuận. Một quan chức Hezbollah nói với hãng tin AFP ngày 2/6 rằng nhóm này sẽ không chấp nhận lệnh ngừng bắn từng phần.