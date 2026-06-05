Ông Trump nói 'sẽ rất vinh dự' nếu gặp Lãnh tụ Tối cao Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẵn sàng gặp Lãnh tụ Tối cao Iran nếu đạt được thỏa thuận, đồng thời khẳng định đã xuất hiện những tín hiệu tích cực tại Lebanon.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước các phóng viên tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng tại Washington, DC (Mỹ) ngày 4/6. Ảnh: Reuters.

Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng ngày 4/6 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ “vinh dự” nếu có cơ hội gặp Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei trong trường hợp hai bên đạt được một thỏa thuận nhằm hạ nhiệt căng thẳng kéo dài giữa Washington và Tehran, theo Al Jazeera.

Ông Trump nhấn mạnh bản thân không chủ động tìm kiếm một cuộc gặp, song không loại trừ khả năng này nếu tiến trình đàm phán đạt kết quả tích cực.

“Tôi không muốn gặp, nhưng nếu có gặp thì đó sẽ là một vinh dự. Nếu chúng tôi đạt được thỏa thuận, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Tôi sẽ thể hiện sự tôn trọng”, nhà lãnh đạo Mỹ nói.

Liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran, ông Trump tiếp tục đưa ra tuyên bố cứng rắn khi khẳng định Mỹ có khả năng kiểm soát lượng uranium làm giàu của Tehran nếu muốn, nhưng cho rằng hiện không cần thiết phải thực hiện hành động đó.

“Chúng tôi có thể lấy được ngay bây giờ. Tôi không nghĩ họ có thể ngăn cản nếu chúng tôi muốn. Nhưng không có lý do gì để làm như vậy”, ông Trump nói.

Theo Tổng thống Mỹ, lượng uranium làm giàu của Iran hiện được bảo vệ nghiêm ngặt và Washington vẫn đang theo dõi sát sao tình hình.

Cũng trong cuộc trao đổi với báo giới, ông Trump đề cập đến tình hình Lebanon, bày tỏ hy vọng quốc gia Trung Đông này sớm chấm dứt vòng xoáy xung đột kéo dài nhiều năm.

“Sẽ thật tuyệt nếu Lebanon có được hòa bình. Đất nước này đã phải hứng chịu quá nhiều cuộc tấn công trong nhiều năm qua”, ông nói.

Tổng thống Mỹ tiết lộ ông đã trao đổi với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cùng các bên liên quan, đồng thời cho rằng đã xuất hiện những tín hiệu tiến triển trong nỗ lực giảm leo thang căng thẳng.

Tuy nhiên, triển vọng hòa bình tại Lebanon vẫn đối mặt nhiều thách thức. Ngày 4/6, thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem bác bỏ thỏa thuận ngừng bắn do Israel và Lebanon công bố, đồng thời yêu cầu một lệnh ngừng bắn toàn diện đi kèm việc Israel rút quân hoàn toàn.

Ông Naim Qassem tuyên bố lệnh ngừng bắn phải bảo đảm chấm dứt mọi hành động quân sự của Israel, đồng thời cảnh báo các khu vực định cư ở miền Bắc Israel sẽ không thể an toàn nếu các làng mạc tại Lebanon tiếp tục bị tấn công và phá hủy.

Tuyên bố trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi Israel và Lebanon thông báo đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn mới tại Washington.

Khói bốc lên nghi ngút từ miền nam Lebanon sau các cuộc không kích của Israel ngày 4/6. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, tình hình thực địa tiếp tục diễn biến phức tạp. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 4/6 cho biết một binh sĩ nước này đã thiệt mạng sau khi trúng tên lửa chống tăng do Hezbollah phóng tại miền Nam Lebanon.

Theo IDF, đây là quân nhân Israel đầu tiên thiệt mạng trên lãnh thổ Lebanon kể từ khi lệnh ngừng bắn mới được công bố. Quân đội Israel cũng cáo buộc Hezbollah đã phóng rocket nhằm vào các lực lượng của họ tại miền Nam Lebanon, dù chưa ghi nhận vụ tấn công nào vượt qua biên giới vào lãnh thổ Israel.