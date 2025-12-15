Venezuela điều chỉnh chiến lược quốc phòng

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho biết đã điều chỉnh và tăng cường chiến lược quốc phòng trong bối cảnh áp lực bên ngoài ngày càng gia tăng.





Hãng tin RIA Novosti của Nga ngày 15/12 đưa tin, Tổng thống Maduro thông báo như vậy khi phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh lần thứ XXV của Liên minh Bolivar cho châu Mỹ (ALBA) ngày 14/12 (theo giờ địa phương). Tại sự kiện, ông Maduro nêu rõ: “Chúng tôi đã điều chỉnh và hoàn thiện quan điểm về hệ thống quốc phòng”, lưu ý rằng sự điều chỉnh này có sự kế thừa truyền thống cách mạng của dân tộc và đất nước.

Giải thích về bước đi trên, ông Maduro lưu ý đến việc Venezuela thời gian qua phải đối mặt với tình hình an ninh khu vực diễn biến phức tạp với diễn biến mới nhất là vụ tàu chở dầu ngoài khơi bờ biển Venezuela bị thu giữ với cáo buộc có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp - điều mà Caracas đã bác bỏ.

Theo ông, những diễn biến này cho thấy "các kênh pháp lý và ngoại giao đã bị gián đoạn", buộc Caracas phải điều chỉnh cách tiếp cận trong lĩnh vực an ninh.

Tổng thống Venezuela cũng cho rằng các quốc gia thành viên ALBA cần xây dựng một chiến lược ứng phó chung, trên tinh thần “đoàn kết và kiên trì kháng cự”, đồng thời cần thúc đẩy chính sách phát triển một nền kinh tế hợp tác và chia sẻ vì lợi ích chung.

Theo nhà lãnh đạo Venezuela, cách tiếp cận này nhằm củng cố mô hình xã hội khu vực dựa trên tư tưởng của anh hùng dân tộc đấu tranh giành độc lập ở Mỹ Latinh, đồng thời bảo đảm các quyền về giáo dục, y tế và an sinh xã hội. Ông Maduro nhấn mạnh ALBA cần trở thành hình mẫu trong việc bảo vệ luật pháp quốc tế và ổn định khu vực.

Những thông báo trên được đưa ra sau khi đài NHK của Nhật Bản và tờ New York Post của Mỹ hôm 12/12 đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ phát động các chiến dịch trên bộ tại Venezuela, nhằm vào tội phạm ma túy, song không nêu chi tiết.