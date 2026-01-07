Campuchia xác nhận Trần Chí bị bắt và trục xuất về Trung Quốc

Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Prince Holding Group Trần Chí bị Campuchia bắt giữ và dẫn độ về Trung Quốc sau nhiều tháng phối hợp điều tra tội phạm xuyên quốc gia.

Hình ảnh Trần Chí trong một sự kiện kinh doanh. Ảnh: Toutiao

Trong thông cáo phát đi khuya tối 7/1, Bộ Nội vụ Campuchia cho biết nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Prince Holding Group Trần Chí (Chen Zhi) đã bị bắt giữ, trục xuất và dẫn độ về Trung Quốc để phục vụ điều tra liên quan đến các cáo buộc tội phạm xuyên quốc gia, theo Khmer Times.

Bộ Nội vụ Campuchia nêu rõ, trong khuôn khổ hợp tác đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia và theo đề nghị của Trung Quốc, nhà chức trách Campuchia đã bắt giữ ba công dân Trung Quốc gồm Trần Chí, Xu Ji Liang và Shao Ji Hui, sau đó bàn giao cho phía Trung Quốc.

Chiến dịch được triển khai ngày 6/1/2026, sau nhiều tháng phối hợp điều tra chung giữa các cơ quan chức năng của Vương quốc Campuchia và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Bộ Nội vụ Campuchia cũng cho biết quốc tịch Campuchia của Trần Chí đã bị thu hồi theo Sắc lệnh Hoàng gia do Quốc vương ban hành vào tháng 12/2025, phù hợp với Luật Quốc tịch của Vương quốc Campuchia.

Phó phát ngôn viên Bộ Nội vụ Touch Sokhak khẳng định việc bắt giữ được thực hiện theo yêu cầu từ phía Trung Quốc, sau quá trình điều tra kỹ lưỡng của các cơ quan chức năng Campuchia.

Trần Chí, 37 tuổi, là Chủ tịch sáng lập Prince Holding Group, tập đoàn hoạt động trong nhiều lĩnh vực như bất động sản, dịch vụ tài chính và hàng tiêu dùng. Các đơn vị chủ chốt gồm Prince Real Estate Group, Prince Huan Yu Real Estate Group và Prince Bank. Tập đoàn cho biết đang triển khai các dự án trị giá hơn 2 tỷ USD tại Campuchia, trong đó có trung tâm thương mại Prince Plaza ở thủ đô Phnom Penh.

Trước đó, tháng 10/2025, Chính phủ Mỹ cáo buộc ông Trần Chí - nhà sáng lập một trong những tập đoàn lớn nhất Campuchia - là chủ mưu của một đường dây lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn, có liên quan đến các trại lao động cưỡng bức. Ông Trần Chí bị khởi tố vắng mặt với các tội danh âm mưu lừa đảo qua mạng và rửa tiền.

Theo cáo trạng, ông Trần Chí cùng các đồng phạm chưa nêu tên đã lợi dụng lao động cưỡng bức để lừa đảo nhà đầu tư, sử dụng nguồn tiền thu được để mua du thuyền, máy bay riêng và một bức tranh của Picasso.

Với hơn 14 tỷ USD bitcoin đã bị thu giữ, Giám đốc FBI khi đó gọi đây là “một trong những vụ triệt phá gian lận tài chính lớn nhất trong lịch sử”.

Các doanh nghiệp liên quan đến ông Trần Chí cũng bị Mỹ và Anh áp đặt trừng phạt trong chiến dịch chung nhằm vào một “tổ chức tội phạm xuyên quốc gia”.

Trước đó, theo truyền thông, ông Trần Chí sinh ra tại Trung Quốc và từng mang quốc tịch Campuchia và Anh. Trên website doanh nghiệp, ông được mô tả là “doanh nhân được kính trọng và nhà hảo tâm nổi tiếng”, tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện thông qua Quỹ Prince.