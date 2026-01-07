Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Trần Chí bị bắt

  • Thứ tư, 7/1/2026 21:08 (GMT+7)
  • 25 phút trước

Trần Chí (Chen Zhi), nhà sáng lập kiêm chủ tịch tập đoàn Prince Group, đã bị dẫn độ từ Campuchia về Trung Quốc.

Chen Zhi anh 1

Doanh nhân Chen Zhi. Ảnh: Ifeng.

Đài Phượng Hoàng (Hong Kong, Trung Quốc) dẫn thông tin từ nhật báo tiếng Hoa Thời báo Campuchia cho biết ngày 7/1, Trần Chí đã bị đưa từ Campuchia về Trung Quốc để đối diện với sự xét xử của pháp luật.

Trần Chí hiện phải đối mặt với hàng loạt cáo buộc nghiêm trọng liên quan đến gian lận, lừa đảo, rửa tiền xuyên quốc gia và các tội danh khác, với tổng số tiền lừa đảo lên tới hơn 10 tỷ USD.

Đây là diễn biến mới nhất trong loạt cuộc điều tra và phong tỏa tài sản liên quan đến mạng lưới lừa đảo - rửa tiền mà Mỹ cáo buộc Trần Chí cầm đầu. Hồi tháng 10/2025, Mỹ truy tố ông với cáo buộc điều hành một mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia, vận hành các trung tâm lừa đảo chiếm đoạt tiền của nạn nhân trên toàn cầu và rửa hàng tỷ USD. Mỹ và Anh cũng đã áp trừng phạt đối với Trần Chí, nhiều cộng sự và các doanh nghiệp liên quan.

Phía Mỹ và Anh từ lâu đã tìm cách bắt giữ doanh nhân Trần Chí, các nhà điều tra tại Mỹ và Anh cáo buộc hệ thống lừa đảo do Prince Holding vận hành lập nên các khu phức hợp sử dụng lao động cưỡng bức, những người làm việc ở đây đều là nạn nhân của những vụ bắt cóc và buôn người.

Các nạn nhân này sau đó phải tiến hành các vụ lừa đảo qua mạng theo nhiều hình thức khác nhau, như tán tỉnh online hoặc mời gọi đầu tư.

Cáo buộc từ phía Mỹ đã khiến nhiều cơ quan chức năng châu Á mở cuộc rà soát: Nhật Bản, Singapore, Hong Kong và Đài Loan (Trung Quốc) đều tiến hành điều tra.

* Tiếp tục cập nhật

An Hòa

