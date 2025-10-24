Bí ẩn khởi đầu của 'ông trùm' Trần Chí

Bỏ học giữa chừng, làm nhân viên quán net, rồi trở thành “bố già” của mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia có trụ sở tại Campuchia, Trần Chí (Chen Zhi) từng thao túng khối tài sản ước tính lên đến hàng trăm tỷ USD.

Cuộc đời Trần Chí là đề tài thu hút sự quan tâm của truyền thông và công chúng quốc tế thời gian gần đây. Ảnh: Prince Group.

Theo Sina Finance, Trần Chí xuất thân từ một gia đình nghèo tại huyện Liên Giang, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Trong vòng 10 năm kể từ khi xây dựng tập đoàn Prince Group, anh ta đã lập nên một đế chế lừa đảo có chân rết hoạt động tại hơn 30 quốc gia.

Bỏ học, làm nhân viên quán net

Sinh năm 1987, xuất thân trong một gia đình ở nông thôn, Trần Chí có vóc dáng nhỏ bé, ngoại hình không nổi bật, học lực trung bình. Sau khi học hết lớp 8, Trần Chí bỏ học và bắt đầu làm việc tại quán net.

Những người biết Trần Chí ở giai đoạn này đều nhìn nhận anh ta là một thiếu niên nghiện net, suốt ngày ở trong quán net. Chính những gì được thấy trong quán net đã khiến cậu thiếu niên Trần Chí dần bước vào thế giới ngầm trên mạng.

Khu tổ hợp Prince International Plaza nằm ở thành phố Phnom Penh (Campuchia) thuộc sở hữu của tập đoàn Prince Group. Ảnh: SCMP.

Từ cuối thập niên 1990, các quán net được mở ra trên khắp Trung Quốc. Trần Chí từng kiếm được nhiều tiền từ việc vận hành các “máy chủ lậu”, cho phép người chơi trò chơi điện tử mua các trang bị trong game từ nguồn phát hành lậu. Đây là hành động vi phạm bản quyền, gây tổn thất cho công ty phát hành game.

Trần Chí nhanh chóng phất lên bằng chiêu thức này. Năm 2009, ở tuổi 22, với khoản vốn liếng đầu tiên, Trần Chí rời Trung Quốc sang Campuchia. Thoạt tiên, anh ta sinh sống trầm lắng, hoạt động của Trần Chí giai đoạn này không rõ ràng.

Đầu năm 2014, Chính phủ Campuchia hợp pháp hóa casino, Trần Chí nhìn ra cơ hội, liền từ bỏ quốc tịch Trung Quốc, nhập quốc tịch Campuchia.

Cũng thời điểm này, các quán net tại Trung Quốc đóng cửa hàng loạt, nhiều đồng hương của Trần Chí mất kế sinh nhai, anh ta liền mời gọi họ sang Campuchia làm việc, tạo thành nhóm nhân sự đầu tiên tham gia vào đường dây lừa đảo trực tuyến do Trần Chí vận hành.

Bắt đầu “săn heo, mổ lợn”

Theo New York Post, khoảng năm 2014, các mô hình lừa đảo kiểu “săn heo” bắt đầu xuất hiện tại Campuchia. Trần Chí lúc này vận hành các sòng bài trực tuyến, các ứng dụng này đều có yếu tố lừa đảo, thao túng kết quả, tìm cách biến người chơi trở thành những “con bạc khát nước” liên tục nạp tiền.

Năm 2015, Trần Chí thành lập tập đoàn Prince Group, mở rộng sang kinh doanh bất động sản, dịch vụ du lịch, dịch vụ tài chính... Đây đều là các bình phong để Trần Chí rửa tiền. Chỉ trong vài năm, cái tên Trần Chí đã nổi lên như một “ngôi sao mới” trong giới đầu tư Hoa kiều tại Campuchia.

Trần Chí bắt đầu gia tăng thế lực, mở rộng các mối quan hệ và hợp tác kinh doanh với những nhân vật quyền lực. Nhờ đó, anh ta trở thành doanh nhân giàu có và thế lực tại Campuchia.

Logo của ngân hàng Prince Bank - một dịch vụ tài chính mà tập đoàn Prince Group cung cấp. Ảnh: Yonhap.

Trang web của Prince Group từng tự giới thiệu đây là “tập đoàn đa ngành dẫn đầu Đông Nam Á”, hiện diện tại hơn 30 quốc gia. Tổng vốn đầu tư của Prince Group tại Campuchia ước tính hơn 2 tỷ USD , với các công trình lớn của tập đoàn này trải dài từ trung tâm thủ đô Phnom Penh đến thành phố biển Sihanoukville.

Bề ngoài là một tập đoàn hợp pháp, nhưng theo tài liệu điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ, Prince Group là bình phong cho mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia, chuyên thực hiện các vụ “săn heo, mổ lợn” lừa đảo qua mạng nhắm tới nạn nhân trên toàn cầu.

Năm 2019, Chính phủ Campuchia truy quét hoạt động cờ bạc trực tuyến. Gần nửa triệu người Trung Quốc lại lục đục rời Campuchia. Hàng loạt trung tâm lừa đảo từng vận hành các sòng bài trực tuyến đồng loạt bị đóng cửa. Trần Chí cũng chịu tác động nặng nề.

Anh ta bắt đầu chuyển hướng sang các chiêu thức lừa đảo mới và cũng từ đây triển khai các hoạt động bắt cóc, buôn người, cưỡng bức lao động để có nhân lực phục vụ cho đường dây lừa đảo.

Các khu phức hợp do Trần Chí vận hành được gắn mác là các “khu công nghệ”, nhưng thực chất là các “địa ngục trần gian”, các “trại nô lệ thời hiện đại” với tường cao, hàng rào sắt, bảo vệ có vũ trang.

Các lao động cưỡng bức bị giam lỏng, bị đánh đập, bị bán sang các đường dây lừa đảo khác nếu không đạt chỉ tiêu lừa đảo, có những người đã mất mạng.

Để hợp pháp hóa khoản thu phi pháp khổng lồ, Prince Group sử dụng chuỗi công ty bình phong tại Campuchia và ở nước ngoài để rửa tiền, đầu tư vào bất động sản và chuyển tiền phi pháp sang dạng thức tiền điện tử với hy vọng có thể ẩn danh.

Khách sạn Jin Bei Palace Hotel nằm ở thành phố Sihanoukville (Campuchia) cũng thuộc tập đoàn "kinh doanh đa ngành" Prince Group. Ảnh: Hankook Ilbo.

Sau năm 2020, Trần Chí tái cấu trúc hệ thống “kinh doanh”, cho phép các nhóm lừa đảo hoạt động tại các bất động sản do anh ta sở hữu như các tòa cao ốc, các khách sạn và khu phức hợp. Chiêu thức lừa đảo cũng trở nên đa dạng và tinh vi hơn, nhắm tới nạn nhân ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Theo SCMP, Việc Trần Chí nhắm tới nạn nhân ở các quốc gia châu Âu và Mỹ khiến nhà chức trách Anh và Mỹ phối hợp, vào cuộc điều tra, dẫn tới việc truy tố và đóng băng tài sản của anh ta trong tháng 10, đánh dấu chấm hết cho “đế chế lừa đảo xuyên quốc gia lớn nhất châu Á” từng một thời “bất khả xâm phạm”.

Hiện tại, Trần Chí là đối tượng bị các nhà điều tra của Anh và Mỹ truy tố với các tội danh lừa đảo, rửa tiền, sử dụng lao động cưỡng bức. Mỹ đã đóng băng lượng tiền điện tử của Trần Chí có giá trị lên tới 15 tỷ USD . Đây là vụ tịch thu tài sản tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử tư pháp Mỹ.

Phía Mỹ mô tả mạng lưới lừa đảo của Trần Chí là “đế chế tội phạm xây dựng trên nỗi đau của con người”, đồng thời khẳng định họ đã có đủ bằng chứng về các tội ác diễn ra trong các đường dây lừa đảo do Trần Chí vận hành.

Trần Chí - người từng xây dựng vỏ bọc doanh nhân tỷ phú quyền lực - nay đã bị truy tố như một tội phạm xuyên quốc gia và đang phải lẩn trốn sự truy đuổi của pháp luật.