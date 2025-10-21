‘Đế chế lừa đảo’ của Trần Chí bị truy quét trên mọi mặt trận

Sau khi Mỹ và Anh đồng loạt trừng phạt Chủ tịch Prince Group Trần Chí vì điều hành mạng lưới lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia, hàng loạt nước châu Á đã mở cuộc điều tra quy mô lớn.

Ngày 14/10, Chủ tịch Prince Group Trần Chí (Chen Zhi) bị Bộ Tư pháp Mỹ truy tố với cáo buộc điều hành một “đế chế lừa đảo mạng khổng lồ”, dẫn đến việc tịch thu số Bitcoin trị giá khoảng 15 tỷ USD . Chính phủ Anh cũng thông báo đóng băng 19 tài sản liên quan đến Trần Chí, trong đó có tòa nhà văn phòng trị giá 100 triệu bảng ( 134 triệu USD ) và biệt thự 12 triệu bảng tại Tây Bắc London.

Theo cáo buộc của Mỹ, mạng lưới tội phạm do Trần Chí điều hành đã vận hành các cơ sở kinh doanh trá hình tại Campuchia, sử dụng lao động cưỡng bức để thực hiện các hoạt động lừa đảo trực tuyến, biến Campuchia thành trung tâm của các “trại lừa đảo” xuyên quốc gia.

Sau khi Mỹ và Anh áp đặt lệnh trừng phạt cùng cáo buộc gian lận, rửa tiền nhằm vào Chủ tịch tập đoàn Trần Chí, giới chức nhiều quốc gia đang đồng loạt mở cuộc các truy quét đối với Prince Group và các thực thể liên quan đến đế chế lừa đảo này.

Thái Lan, Singapore đồng loạt điều tra

Ông Surapol Prembutr, Ủy viên Cục Điều tra Tội phạm Công nghệ cao Thái Lan, cho biết nước này sẽ phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật Mỹ để xem xét quy trình tịch thu tài sản và khởi tố pháp lý liên quan đến Prince Holding Group, theo Bangkok Post.

Bộ Tư pháp Thái Lan cũng đang xem xét khả năng khởi tố hình sự Trần Chí và các cộng sự với các tội danh âm mưu gian lận qua mạng và rửa tiền, tờ báo dẫn nguồn tin cho biết.

Tại Singapore, cảnh sát cũng xác nhận đang điều tra vụ việc và duy trì liên lạc với cơ quan chức năng của các quốc gia khác, theo tuyên bố ngắn gọn công bố ngày 18/10.

Theo hồ sơ điều tra, Trần Chí cùng cộng sự từng lập một “văn phòng gia đình” tại Singapore vào năm 2018, tuyên bố được hưởng ưu đãi thuế từ cơ quan quản lý tài chính. Tuy nhiên, cơ quan chức năng Singapore cho biết đang xem xét liệu tổ chức này có vi phạm quy định hoặc khai gian thông tin để nhận ưu đãi hay không.

Các "chân rết" trong đế chế lừa đảo Prince Group của Trần Chí được vận hành tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Ảnh: Business Times.

Trước đó, Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với 3 công dân Singapore cùng 17 pháp nhân đăng ký tại nước này do bị cáo buộc có liên hệ Trần Chí, các cộng sự của ông và tập đoàn Prince Holding Group. Trong số các công dân Singapore bị nêu tên, nổi bật là Chen Xiuling, còn được biết đến với tên Karen Chen. Theo cáo buộc, bà là người sở hữu, chịu sự chi phối hoặc hoạt động thay mặt cho Prince Holding Group.

Những cáo buộc mới từ Mỹ và Anh đã khiến nhiều tổ chức tài chính và doanh nghiệp tại Singapore phải rà soát lại mối liên hệ tài chính với Prince Group, trong bối cảnh quốc đảo này là trung tâm trung chuyển vốn lớn của khu vực.

Giới chức Đài Loan (Trung Quốc) cũng mở cuộc điều tra các cá nhân và doanh nghiệp Đài Loan bị tình nghi liên quan đến mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia của Trần Chí tại Campuchia.

Hãng thông tấn Đài Loan CNA đưa tin, ngày 16/10, Văn phòng Công tố Đài Bắc và Cục Điều tra thuộc Cơ quan Tư pháp Đài Loan (Trung Quốc) cho biết vụ việc đang được xem xét, song chưa tiết lộ chi tiết.

Hong Kong phối hợp trừng phạt

Bên cạnh Thái Lan và Singapore, Prince Group được phát hiện vẫn có hoạt động kinh doanh tại Hong Kong (Trung Quốc), trong đó một công ty liên quan còn sở hữu cả tòa nhà văn phòng tại trung tâm thành phố.

Theo đó, hiện có 11 công ty có trụ sở tại Hong Kong liên quan đến Trần Chí. Trong số các công ty bị nêu tên, Prince Group Holdings có văn phòng đặt tại 68 đường Kimberley, khu Tsim Sha Tsui. Tòa nhà này thuộc sở hữu của Cheer Capital Limited, cũng là một trong những doanh nghiệp nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ, theo SCMP.

Phần lớn trong 11 công ty bị nêu đều có giám đốc mang thẻ căn cước Hong Kong cùng hộ chiếu Trung Quốc đại lục hoặc Singapore. Ngoài Prince Group Holdings và Cheer Capital, 5 công ty khác cũng có cổ đông đăng ký tại BVI - và đều được phía Mỹ xác định có liên quan đến Trần Chí.

Danh sách trừng phạt của Mỹ còn bao gồm hai công ty niêm yết tại Hong Kong mà Trần Chí nắm giữ hơn 50% cổ phần. Công ty Geotech Holdings Ltd, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, kỹ thuật và bán hàng xa xỉ, cho biết toàn bộ tài sản và hoạt động đều đặt tại Hong Kong, khách hàng và nhà cung ứng chủ yếu không thuộc Mỹ.

Một tòa nhà văn phòng tại số 68 đường Kimberley ở Tsim Sha Tsui thuộc sở hữu của Cheer Capital Limited, một doanh nghiệp khác nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ. Ảnh: Dickson Lee.

Trong thông báo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hong Kong (HKEX), Geotech khẳng định “không công ty con, giám đốc hay lãnh đạo cấp cao nào liên quan đến các hành vi bị cáo buộc dẫn đến lệnh trừng phạt”.

Theo thông báo, Trần Chí - người gián tiếp sở hữu 54,79% cổ phần của Geotech - không còn là nhân viên của tập đoàn và không giữ vai trò điều hành. Doanh nghiệp “dự kiến lệnh trừng phạt sẽ không gây ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động kinh doanh”. Báo cáo tài chính bán niên cho thấy Geotech có giao dịch trị giá 2,4 triệu đôla Hong Kong với Cheer Capital trong nửa đầu năm nay.

Công ty thứ hai, Khoon Group Limited, chuyên về hệ thống chiếu sáng, cáp ngầm và viễn thông, cho biết hoạt động chủ yếu tại Singapore, không sở hữu tài sản hay có giao dịch nào tại Mỹ hoặc Anh.

Báo cáo tài chính năm 2025 công bố trên HKEX cho thấy 68 đường Kimberley cũng là “trụ sở chính tại Hong Kong” của công ty. Trần Chí nắm giữ gián tiếp 55% cổ phần Khoon Group. Doanh nghiệp này cũng khẳng định không nhân sự hay hoạt động nào dính líu đến các cáo buộc, nên “không có tác động đáng kể đến hoạt động của công ty”.

Cả hai công ty đều cho biết đang tìm kiếm tư vấn pháp lý để hiểu rõ hơn phạm vi và ảnh hưởng của lệnh trừng phạt, đồng thời đánh giá rủi ro tiềm tàng đối với tập đoàn.

Nghị sĩ Johnny Ng Kit-chong, thành viên Ủy ban An ninh của Hội đồng Lập pháp Hong Kong, nhận định cảnh sát thành phố “đã hợp tác chặt chẽ với cộng đồng quốc tế và chia sẻ thông tin tình báo cần thiết”.

“Buôn người là tội ác nghiêm trọng, và Hong Kong cũng là nạn nhân của vấn nạn này. Tôi tin rằng chính quyền sẽ nỗ lực hết sức để trấn áp, đặc biệt là đánh vào gốc rễ của tội phạm”, ông nói.

Hàn Quốc đưa vào “danh sách đen”

Chính phủ Hàn Quốc cũng đang xem xét áp đặt lệnh trừng phạt đối với Prince Group cùng một số tổ chức tại Campuchia bị cáo buộc có liên quan đến mạng lưới lừa đảo và buôn người quy mô lớn.

Theo truyền thông Hàn Quốc ngày 19/10, Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) thuộc Ủy ban Dịch vụ Tài chính đang nghiên cứu khả năng đưa một loạt tổ chức Campuchia vào danh sách “thực thể hạn chế giao dịch” do nghi ngờ dính líu đến hoạt động tội phạm.

“Toàn bộ các cơ quan chính phủ đang phối hợp để xác định bản chất các tổ chức tội phạm tại Campuchia và xây dựng phương án ứng phó phù hợp”, một quan chức Hàn Quốc tiết lộ với Korea Times.

Tổ chức tài chính Huione Group có trụ sở chính tại Phnom Penh (Campuchia) đang nằm trong danh sách cân nhắc trừng phạt của Hàn Quốc. Ảnh: New York Times.

Ngoài Prince Group, Hàn Quốc cũng đang cân nhắc trừng phạt Huione Group - một tổ chức tài chính tại Campuchia vừa bị Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt hồi tuần trước. Washington cáo buộc Huione đóng vai trò “kênh rửa tiền” cho các tổ chức tội phạm và chính quyền Triều Tiên.

“Mọi biện pháp trừng phạt sẽ được triển khai ngay sau khi quá trình tham vấn liên ngành hoàn tất”, một quan chức Hàn Quốc khẳng định.

Giới chức Hàn Quốc cho biết danh sách mục tiêu trừng phạt vẫn đang được hoàn thiện, bởi còn nhiều nhóm tội phạm khác được cho là đang hoạt động mạnh tại Campuchia. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hiện rà soát thêm tiêu chí và trường hợp cụ thể để đề xuất bổ sung vào diện trừng phạt.

Trong khi đó, Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc cũng đang điều tra thông tin cho rằng Prince Group đã mở văn phòng trá hình tại quận Gangnam, Seoul, dưới tên Tập đoàn bất động sản Kingmen, nhằm tuyển dụng lao động cho các hoạt động lừa đảo ở nước ngoài.

Quyền Giám đốc Cảnh sát Quốc gia Yoo Jae Seong cho biết cơ quan này đang xem xét khả năng mở cuộc điều tra chính thức về mạng lưới của Prince Group tại Hàn Quốc.

Hàn Quốc công bố hình ảnh trong khu lừa đảo Campuchia Đoạn video do KBS News công bố cho thấy quang cảnh bên trong một khu căn cứ tội phạm, nơi diễn ra các hoạt động lừa đảo trực tuyến ở Campuchia.