Ông trùm lừa đảo Trần Chí 'biến mất'

  • Chủ nhật, 19/10/2025 10:01 (GMT+7)
Trần Chí - ông trùm lừa đảo tại Campuchia, được cho là đã biến mất bí ẩn giữa lúc các cơ quan chức năng Mỹ, Anh và nhiều nước Đông Nam Á đồng loạt siết điều tra.

Ngày 18/10, chỉ vài ngày sau khi Mỹ và Anh công bố lệnh trừng phạt, dấu vết của Trần Chí (Chen Zhi), Chủ tịch Tập đoàn Prince Group, nhân vật được cho là đứng sau mạng lưới “trại lừa đảo” lớn nhất Campuchia, hoàn toàn biến mất, theo Cambodia DailyKhmer Times.

Nghi vấn "ông trùm" Chen Zhi mất tích xuất hiện giữa lúc tập đoàn Prince đối mặt hàng loạt lệnh trừng phạt nặng nề từ Mỹ và Anh cũng như tình trang khủng hoảng ngân hàng.

Tran Chi bien mat anh 1

Trần Chí, Chủ tịch Tập đoàn Prince Group, nhân vật đứng sau mạng lưới “trại lừa đảo” lớn nhất Campuchia. Ảnh: kiripost.

Sinh năm 1987 tại Trung Quốc, Trần Chí nhập quốc tịch Campuchia năm 2014 và nhanh chóng mở rộng đế chế kinh doanh nhờ mối quan hệ thân cận với chính giới.

Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc Trần Chí điều hành một “đế chế lừa đảo mạng” quy mô toàn cầu, chuyên tổ chức các hoạt động gian lận tài chính và rửa tiền xuyên biên giới. Cơ quan này đã tịch thu hơn 127.000 Bitcoin, trị giá khoảng 15 tỷ USD được cho là thuộc sở hữu của Chen. Nếu bị kết tội, ông ta có thể đối mặt án tù lên đến 40 năm.

Tại Anh, chính phủ cũng đóng băng 19 tài sản liên quan đến Chen Zhi, bao gồm một tòa nhà văn phòng trị giá 100 triệu bảng và biệt thự 12 triệu bảng ở London.

Trong khi đó, Trung Quốc được cho là đã lập đội điều tra đặc biệt từ năm 2020, nghi ngờ Prince Group thu lợi bất hợp pháp từ các hoạt động lừa đảo và có thể yêu cầu Campuchia hủy quốc tịch của Trần Chí để dẫn độ về Trung Quốc.

Ảnh hưởng lan nhanh khắp khu vực. Tại Thái Lan, Cục Điều tra Tội phạm Công nghệ cao cho biết đang phối hợp với phía Mỹ để rà soát quy trình tịch thu tài sản và xem xét liệu có vi phạm xảy ra trong lãnh thổ Thái Lan. Nếu có, chính phủ sẽ yêu cầu thu hồi và tịch thu tài sản qua đường ngoại giao. Bộ Tư pháp Thái Lan cũng cân nhắc truy tố hình sự Trần Chí với cáo buộc âm mưu gian lận và rửa tiền, SCMP cho biết.

Cùng lúc, cảnh sát Singapore xác nhận đang mở điều tra tài chính đối với Prince Group, đồng thời liên lạc với nhiều quốc gia khác. Năm 2018, Trần Chí cùng các cộng sự từng lập “văn phòng gia đình” tại Singapore và tuyên bố được hưởng ưu đãi thuế từ cơ quan quản lý tài chính, song giới chức Singapore đang xem xét khả năng vi phạm quy định.

Tran Chi bien mat anh 2

Prince Bank ở thủ đô Phnom Penh gặp khó khăn lớn vì ông chủ vướng bê bối lừa đảo, rửa tiền. Ảnh: Yonhap.

Tại Campuchia, sau lệnh trừng phạt, Prince Bank - ngân hàng trực thuộc Prince Group - ghi nhận làn sóng rút tiền ồ ạt, với hàng trăm người xếp hàng trước các chi nhánh ở Phnom Penh. Ngân hàng khẳng định “vẫn hoạt động bình thường và tuân thủ pháp luật”, song tâm lý hoang mang lan rộng.

Prince Group hiện nắm giữ danh mục đầu tư từ bất động sản, tài chính, khách sạn đến viễn thông tại Campuchia và nhiều nước trong khu vực. Tuy nhiên, tập đoàn này bị cáo buộc vận hành các khu phức hợp trá hình - nơi giam giữ lao động nước ngoài, ép buộc họ tham gia lừa đảo mạng và giả mạo giọng nói (voice phishing).

Một trong những cơ sở nổi tiếng nhất, “khu phức hợp Thái Tử” gần Phnom Penh, được cho là hoạt động dưới sự chỉ đạo của Prince Group.

Phương Linh

