Tàu ngầm Mỹ bắn chìm chiến hạm Iran, 80 người thiệt mạng

Khinh hạm Iran bị đánh chìm tại vùng biển quốc tế gần Sri Lanka sau cuộc tập trận ở vịnh Bengal, ít nhất 80 người thiệt mạng, 32 thủy thủ được cứu sống.

Một xe cứu thương chở những người bị thương đến Bệnh viện Quốc gia Galle để điều trị sau vụ tấn công bằng tàu ngầm vào tàu quân sự Iran, Iris Dena, ngoài khơi Sri Lanka, tại Galle (Sri Lanka) ngày 4/3. Ảnh: Reuters.

Hôm 4/3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố một tàu ngầm của Mỹ đã đánh chìm một chiến hạm Iran ngoài khơi bờ biển phía nam Sri Lanka. Động thái này được xem là bước leo thang đáng kể trong chiến dịch truy đuổi lực lượng hải quân Iran của Washington.

Thứ trưởng Ngoại giao Sri Lanka cho biết ít nhất 80 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công nhằm vào khinh hạm IRIS Dena, khi con tàu đang trên hành trình trở về Iran từ một cảng ở miền đông Ấn Độ, theo Reuters.

Phát biểu tại Lầu Năm Góc, ông Hegseth nhấn mạnh: “Một tàu ngầm Mỹ đã đánh chìm chiến hạm Iran vốn tin rằng họ an toàn trong vùng biển quốc tế. Thay vào đó, con tàu đã bị hạ bởi một ngư lôi. Đó là một cái chết lặng lẽ”.

Thi thể các thủy thủ Iran được đưa ra khỏi xe tải và chuyển đến nhà xác tại Bệnh viện Karapitiya sau vụ tấn công bằng tàu ngầm vào tàu quân sự Iris Dena của Iran ngoài khơi Sri Lanka , tại Galle, Sri Lanka, ngày 4/3. Ảnh: Reuters.

Tướng Dan Caine, chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cho hay Mỹ đã "vô hiệu hóa hiện diện hải quân của Iran" sau khi phá hủy 20 tàu hải quân của nước này.

Theo thông tin từ ban tổ chức, tàu Iran này từng tham gia cuộc tập trận hải quân tổ chức tại vịnh Bay of Bengal từ ngày 18 đến 25/2.

Mỹ công bố video phóng ngư lôi đánh chìm tàu chiến Iran Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth công bố video tàu ngầm Mỹ phóng ngư lôi đánh chìm chiến hạm IRIS Dena của Iran, tuyên bố chiến dịch “không cân sức” và sẽ gia tăng áp lực quân sự lên Iran trong những ngày tới.

Phía Sri Lanka cho biết đã triển khai chiến dịch tìm kiếm - cứu nạn sau khi nhận được tín hiệu cầu cứu. Hải quân nước này đã cứu được 32 người và đưa đi điều trị tại bệnh viện ở thành phố cảng phía nam Galle.

Ngoại trưởng Vijitha Herath cho biết có tổng cộng 180 người trên tàu vào thời điểm xảy ra vụ việc.

Vị trí tàu chiến Iran chìm ngoài khơi Sri Lanka. Đồ họa: Anadolu.

Người phát ngôn hải quân Sri Lanka, Chỉ huy Buddhika Sampath, cho biết các tàu tiếp cận hiện trường chỉ ghi nhận một vệt dầu loang trên mặt biển. Ông nhấn mạnh vụ việc xảy ra ngoài vùng biển Sri Lanka, song Colombo vẫn cam kết hỗ trợ nhân đạo tối đa.

“Chúng tôi hy vọng có thể cứu thêm người và sẽ tiếp tục chiến dịch cho đến khi chắc chắn không còn ai sống sót”, ông Sampath nói.

Trang web của cuộc tập trận hải quân đa phương “Milan” do Ấn Độ chủ trì cũng liệt kê một tàu Iran mang tên “IRINS Dena” tham gia hoạt động diễn ra tại vịnh Bengal, ngoài khơi bờ biển phía đông Ấn Độ.