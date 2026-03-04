Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Tàu ngầm Mỹ bắn chìm chiến hạm Iran, 80 người thiệt mạng

  • Thứ tư, 4/3/2026 22:23 (GMT+7)
  • 9 giờ trước

Khinh hạm Iran bị đánh chìm tại vùng biển quốc tế gần Sri Lanka sau cuộc tập trận ở vịnh Bengal, ít nhất 80 người thiệt mạng, 32 thủy thủ được cứu sống.

Một xe cứu thương chở những người bị thương đến Bệnh viện Quốc gia Galle để điều trị sau vụ tấn công bằng tàu ngầm vào tàu quân sự Iran, Iris Dena, ngoài khơi Sri Lanka, tại Galle (Sri Lanka) ngày 4/3. Ảnh: Reuters.

Hôm 4/3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố một tàu ngầm của Mỹ đã đánh chìm một chiến hạm Iran ngoài khơi bờ biển phía nam Sri Lanka. Động thái này được xem là bước leo thang đáng kể trong chiến dịch truy đuổi lực lượng hải quân Iran của Washington.

Thứ trưởng Ngoại giao Sri Lanka cho biết ít nhất 80 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công nhằm vào khinh hạm IRIS Dena, khi con tàu đang trên hành trình trở về Iran từ một cảng ở miền đông Ấn Độ, theo Reuters.

Phát biểu tại Lầu Năm Góc, ông Hegseth nhấn mạnh: “Một tàu ngầm Mỹ đã đánh chìm chiến hạm Iran vốn tin rằng họ an toàn trong vùng biển quốc tế. Thay vào đó, con tàu đã bị hạ bởi một ngư lôi. Đó là một cái chết lặng lẽ”.

Iran anh 1

Thi thể các thủy thủ Iran được đưa ra khỏi xe tải và chuyển đến nhà xác tại Bệnh viện Karapitiya sau vụ tấn công bằng tàu ngầm vào tàu quân sự Iris Dena của Iran ngoài khơi Sri Lanka , tại Galle, Sri Lanka, ngày 4/3. Ảnh: Reuters.

Tướng Dan Caine, chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cho hay Mỹ đã "vô hiệu hóa hiện diện hải quân của Iran" sau khi phá hủy 20 tàu hải quân của nước này.

Theo thông tin từ ban tổ chức, tàu Iran này từng tham gia cuộc tập trận hải quân tổ chức tại vịnh Bay of Bengal từ ngày 18 đến 25/2.

Mỹ công bố video phóng ngư lôi đánh chìm tàu chiến Iran Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth công bố video tàu ngầm Mỹ phóng ngư lôi đánh chìm chiến hạm IRIS Dena của Iran, tuyên bố chiến dịch “không cân sức” và sẽ gia tăng áp lực quân sự lên Iran trong những ngày tới.

Phía Sri Lanka cho biết đã triển khai chiến dịch tìm kiếm - cứu nạn sau khi nhận được tín hiệu cầu cứu. Hải quân nước này đã cứu được 32 người và đưa đi điều trị tại bệnh viện ở thành phố cảng phía nam Galle.

Ngoại trưởng Vijitha Herath cho biết có tổng cộng 180 người trên tàu vào thời điểm xảy ra vụ việc.

Iran anh 2

Vị trí tàu chiến Iran chìm ngoài khơi Sri Lanka. Đồ họa: Anadolu.

Người phát ngôn hải quân Sri Lanka, Chỉ huy Buddhika Sampath, cho biết các tàu tiếp cận hiện trường chỉ ghi nhận một vệt dầu loang trên mặt biển. Ông nhấn mạnh vụ việc xảy ra ngoài vùng biển Sri Lanka, song Colombo vẫn cam kết hỗ trợ nhân đạo tối đa.

“Chúng tôi hy vọng có thể cứu thêm người và sẽ tiếp tục chiến dịch cho đến khi chắc chắn không còn ai sống sót”, ông Sampath nói.

Trang web của cuộc tập trận hải quân đa phương “Milan” do Ấn Độ chủ trì cũng liệt kê một tàu Iran mang tên “IRINS Dena” tham gia hoạt động diễn ra tại vịnh Bengal, ngoài khơi bờ biển phía đông Ấn Độ.

Tình báo Iran muốn gặp CIA

Một số nhân sự thuộc Bộ Tình báo Iran đã phát đi tín hiệu sẵn sàng trao đổi với Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) về khả năng chấm dứt xung đột,

15 giờ trước

Bản đồ chiến sự rực lửa tại Trung Đông

Khói lửa bùng lên sau đòn không kích của Mỹ - Israel vào Iran, kéo theo các cuộc trả đũa nhằm vào căn cứ Mỹ ở nhiều nước Trung Đông. Số người thiệt mạng gia tăng, sân bay tê liệt, hàng không gián đoạn và tuyến vận tải biển chiến lược đứng trước nguy cơ bị phong tỏa.

15 giờ trước

Iran có thể cầm cự được bao lâu?

Nếu xét trên phương diện quân sự, Iran, Mỹ và Israel đều có khả năng duy trì chiến dịch trong nhiều năm nhưng những tác động về kinh tế và những vấn đề nội bộ có thể khiến các quốc gia phải tính toán lại chiến lược của mình.

12 giờ trước

Vấn đề Trung Đông

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...

Lê Huyên

Iran Tàu ngầm Mỹ Trung Đông Iran Mỹ tàu ngầm chiến hạm Sri Lanka thiệt mạng tập trận

  • Tàu ngầm

    Tàu ngầm

    Tàu ngầm là loại tàu đặc biệt hoạt động dưới nước. Nhiều quốc gia có lực lượng hải quân sử dụng tàu ngầm cho mục đích quân sự. Tàu ngầm cũng được sử dụng cho vận chuyển hàng hải và nghiên cứu khoa học ở đại dương cũng như ở vùng nước ngọt, giúp đạt tới độ sâu vượt quá khả năng lặn của con người. Tàu ngầm được phát triển nhanh từ khoảng thế kỷ 19, đặc biệt là qua Thế chiến I và Thế chiến II. Chiếc tàu ngầm đầu tiên trên thế giới do nhà vật lý người Hà Lan Cornelius Van Drebbel chế tạo vào thế kỷ 17.

    Bạn có biết: Mỹ và Triều Tiên là hai quốc gia sở hữu nhiều tàu ngầm nhất thế giới.

    • Người sáng chế: Cornelius Van Drebbel
    • Thời gian: 1620
    • Nguyên lý hoạt động: Dựa vào Định luật Archimedes và Định luật Pascal

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Iran

    Iran
    • Thủ đô: Tehran
    • Diện tích: 1.745.200 km2
    • Dân số: 81,16 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 439,51 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Rial Iran
    • Ngôn ngữ: Tiếng Ba Tư

Đọc tiếp

Thuong vien My chan nghi quyet ngung chien Iran hinh anh

Thượng viện Mỹ chặn nghị quyết ngừng chiến Iran

42 phút trước 06:36 5/3/2026

0

Thượng viện Mỹ bác nghị quyết hạn chế quyền chiến tranh, mở đường cho ông Trump tấn công sâu vào Iran bất chấp sự phản đối của đa số công chúng và nghi vấn không kích trường học.

Noi so hai bao trum nguoi dan khap Iran hinh anh

Nỗi sợ hãi bao trùm người dân khắp Iran

1 giờ trước 06:10 5/3/2026

0

Cuộc xung đột giữa Iran, Mỹ - Israel và Iran đang đẩy người dân Tehran và Tel Aviv cùng các nước vào cảnh ly tán, không nơi nương tựa hoặc phải sinh tồn trong các điều kiện khắc nghiệt tại các khu vực chiến sự.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý