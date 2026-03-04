Campuchia cam kết xóa sổ toàn bộ hang ổ lừa đảo trong tháng 4

Thủ tướng Campuchia Hun Manet cam kết nước này sẽ xóa sổ toàn bộ các trung tâm lừa đảo trực tuyến trong tháng 4/2026.

Khách sạn Jin Bei Palace ở trung tâm thành phố Sihanoukville. Ảnh: Hankook Ilbo.

Ngày 4/3, phát biểu tại lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Campuchia - ASEAN năm 2026 ở Phnom Penh, Thủ tướng Campuchia Samdech Thipadei Hun Manet nhấn mạnh đây là động thái nhằm củng cố tính thượng tôn pháp luật và bảo vệ tính minh bạch của môi trường đầu tư.

Thủ tướng Hun Manet khẳng định chính phủ nước này đã và đang hành động quyết liệt để tạo ra một môi trường hoạt động an toàn và ổn định, giúp giảm thiểu rủi ro pháp lý, củng cố niềm tin của doanh nghiệp và nhà đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, cũng như đảm bảo hoạt động kinh doanh xuyên suốt trong dài hạn.

Campuchia đã tiến hành một chiến dịch trấn áp trên toàn quốc với quy mô chưa từng có nhằm vào các đường dây lừa đảo qua mạng để duy trì an ninh, an toàn xã hội và trật tự công cộng, đồng thời khôi phục hình ảnh đất nước trên trường quốc tế.

Tội phạm lừa đảo trực tuyến tại Campuchia bị dẫn độ về Hàn Quốc hồi năm 2025. Ảnh: Yonhap

Tuần trước, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia Sar Sokha cho biết nước này đã trục xuất hơn 30.000 nghi phạm lừa đảo người nước ngoài, trong khi hơn 210.000 người đã tự nguyện rời khỏi Campuchia sau khi các chiến dịch trấn áp lừa đảo trực tuyến được đẩy mạnh kể từ tháng 6/2025.

Cùng ngày, các công tố viên Đài Loan (Trung Quốc) đã truy tố 62 cá nhân và 13 công ty liên quan đến tập đoàn đa quốc gia Prince Holding Group (Tập đoàn Thái tử) của Campuchia về nhiều tội danh nghiêm trọng.

Người sáng lập tập đoàn này, Chen Zhi (Trần Chí) - đã bị Campuchia trục xuất về Trung Quốc vào tháng 1 vừa qua và đang bị Mỹ cáo buộc điều hành các trại lao động cưỡng bức và mạng lưới lừa đảo trực tuyến trị giá hàng tỷ USD từ Campuchia. Bắc Kinh gọi đối tượng này là "kẻ cầm đầu một băng nhóm tội phạm lừa đảo và cờ bạc xuyên biên giới lớn".

Theo Văn phòng Công tố viên Đài Bắc, các cáo buộc bao gồm "khởi xướng, chỉ đạo, thao túng và điều hành một tổ chức tội phạm", rửa tiền quy mô lớn, làm giả hồ sơ kế toán, vận hành các địa điểm đánh bạc bất hợp pháp và sử dụng chứng từ kinh doanh giả mạo.

Các công tố viên cho biết Prince Holding Group, do Chen Zhi đứng đầu, đã thành lập nhiều công ty tại Đài Loan từ năm 2016 để tạo điều kiện cho các hoạt động đánh bạc bất hợp pháp và rửa tiền. Theo đó, hơn 300 triệu USD đã được rửa tại Đài Loan thông qua nhiều kênh, bao gồm chuyển đổi ngoại hối cho các công ty Đài Loan (Trung Quốc).

Trong quá trình điều tra, các cơ quan chức năng Đài Loan đã thu giữ khối tài sản trị giá hơn 170 triệu USD , bao gồm căn hộ hạng sang và xe hơi cao cấp. Hàng chục chiếc xe thể thao bị tịch thu, trong đó có các mẫu xe phiên bản giới hạn của Porsche, Ferrari và các thương hiệu khác, đã được bán đấu giá với số tiền hơn 12 triệu USD .

Các công tố viên Đài Loan đang đề nghị mức án từ 6 năm đến hơn 20 năm tù đối với các bị cáo.