Đài Loan điều tra mối liên hệ với tập đoàn của Trần Chí

Giới chức Đài Loan (Trung Quốc) mở cuộc điều tra các cá nhân và doanh nghiệp Đài Loan bị tình nghi liên quan đến mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia của Trần Chí tại Campuchia.

Trụ sở Văn phòng Công tố Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc). Ảnh: CNA

Hãng thông tấn Đài Loan CNA đưa tin, ngày 16/10, Văn phòng Công tố Đài Bắc và Cục Điều tra thuộc Cơ quan Tư pháp Đài Loan (Trung Quốc) cho biết vụ việc đang được xem xét, song chưa tiết lộ chi tiết.

Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ thông báo áp đặt lệnh trừng phạt đối với 146 cá nhân và pháp nhân có liên quan đến Tập đoàn Prince của Trần Chí - công dân Campuchia gốc Trung Quốc, 38 tuổi, bị cáo buộc điều hành một “đế chế lừa đảo trực tuyến toàn cầu” nhằm chiếm đoạt tiền của người Mỹ và nạn nhân ở nhiều quốc gia khác.

Cơ quan Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) cho hay Trần Chí sở hữu thêm quốc tịch Vanuatu và Cyprus, từng sinh sống tại Singapore, Đài Loan (Trung Quốc) và Anh. Danh sách trừng phạt của OFAC bao gồm 3 công dân và 9 công ty Đài Loan được cho là có liên hệ với Trần Chí.

Cục Điều tra Hình sự Đài Loan khẳng định đây là biện pháp trừng phạt đơn phương của Mỹ và Washington chưa chính thức đề nghị hỗ trợ điều tra. Tuy nhiên, Cục khẳng định sẽ tiếp tục thu thập thông tin từ phía Mỹ và mở cuộc điều tra nếu phát hiện người Đài Loan có hành vi vi phạm pháp luật.

Trước đó, trong nỗ lực của giới chức Anh, Mỹ, 127.271 Bitcoin trị giá khoảng 15 tỷ USD bị chính quyền Mỹ tịch thu, chính phủ Anh cũng đóng băng hơn 130 triệu bảng Anh tài sản của Trần Chí, bao gồm 19 bất động sản đắt giá tại London.

Dưới vỏ bọc hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, tài chính, ngân hàng và dịch vụ tiêu dùng, Prince Group do Trần Chí đứng đầu từng là một trong những tập đoàn đa ngành lớn nhất Campuchia, sở hữu quỹ đất lên đến hơn 2.000 ha và vận hành ngân hàng có 36 chi nhánh trên khắp quốc gia này.

Trần Chí bị cáo buộc điều hành các đường dây lừa đảo theo mô hình “mổ lợn” - chiêu thức dùng tình cảm để dụ dỗ nạn nhân đầu tư tiền ảo, sau đó ép họ tham gia vào các hoạt động lừa đảo trực tuyến và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Về phía Campuchia, nước này đã lên tiếng khẳng định tập đoàn Prince Holding đang hoạt động hợp pháp và sẵn sàng hợp tác điều tra nếu có yêu cầu chính thức.