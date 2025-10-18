Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đài Loan điều tra mối liên hệ với tập đoàn của Trần Chí

  • Thứ bảy, 18/10/2025 09:12 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Giới chức Đài Loan (Trung Quốc) mở cuộc điều tra các cá nhân và doanh nghiệp Đài Loan bị tình nghi liên quan đến mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia của Trần Chí tại Campuchia.

Trụ sở Văn phòng Công tố Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc). Ảnh: CNA

Hãng thông tấn Đài Loan CNA đưa tin, ngày 16/10, Văn phòng Công tố Đài Bắc và Cục Điều tra thuộc Cơ quan Tư pháp Đài Loan (Trung Quốc) cho biết vụ việc đang được xem xét, song chưa tiết lộ chi tiết.

Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ thông báo áp đặt lệnh trừng phạt đối với 146 cá nhân và pháp nhân có liên quan đến Tập đoàn Prince của Trần Chí - công dân Campuchia gốc Trung Quốc, 38 tuổi, bị cáo buộc điều hành một “đế chế lừa đảo trực tuyến toàn cầu” nhằm chiếm đoạt tiền của người Mỹ và nạn nhân ở nhiều quốc gia khác.

Cơ quan Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) cho hay Trần Chí sở hữu thêm quốc tịch Vanuatu và Cyprus, từng sinh sống tại Singapore, Đài Loan (Trung Quốc) và Anh. Danh sách trừng phạt của OFAC bao gồm 3 công dân và 9 công ty Đài Loan được cho là có liên hệ với Trần Chí.

Cục Điều tra Hình sự Đài Loan khẳng định đây là biện pháp trừng phạt đơn phương của Mỹ và Washington chưa chính thức đề nghị hỗ trợ điều tra. Tuy nhiên, Cục khẳng định sẽ tiếp tục thu thập thông tin từ phía Mỹ và mở cuộc điều tra nếu phát hiện người Đài Loan có hành vi vi phạm pháp luật.

Trước đó, trong nỗ lực của giới chức Anh, Mỹ, 127.271 Bitcoin trị giá khoảng 15 tỷ USD bị chính quyền Mỹ tịch thu, chính phủ Anh cũng đóng băng hơn 130 triệu bảng Anh tài sản của Trần Chí, bao gồm 19 bất động sản đắt giá tại London.

Dưới vỏ bọc hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, tài chính, ngân hàng và dịch vụ tiêu dùng, Prince Group do Trần Chí đứng đầu từng là một trong những tập đoàn đa ngành lớn nhất Campuchia, sở hữu quỹ đất lên đến hơn 2.000 ha và vận hành ngân hàng có 36 chi nhánh trên khắp quốc gia này.

Trần Chí bị cáo buộc điều hành các đường dây lừa đảo theo mô hình “mổ lợn” - chiêu thức dùng tình cảm để dụ dỗ nạn nhân đầu tư tiền ảo, sau đó ép họ tham gia vào các hoạt động lừa đảo trực tuyến và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Về phía Campuchia, nước này đã lên tiếng khẳng định tập đoàn Prince Holding đang hoạt động hợp pháp và sẵn sàng hợp tác điều tra nếu có yêu cầu chính thức.

Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế

Mục Thế giới giới thiệu cuốn “Quốc gia thăng trầm: Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế” được NXB Thế giới cho ra mắt vào năm 2018. Tác phẩm làm rõ sự phát triển và đi xuống của nền kinh tế thế giới từ cuối thập niên 1990 đến đầu những năm 2000. Cuốn sách vạch ra 10 quy luật để nhận diện về chu kỳ kinh tế dẫn đến vận mệnh tăng trưởng hay suy thoái của một quốc gia.

> Độc giả có thể xem thêm tại đây.

An Hòa

  • Bitcoin

    Bitcoin

    Bitcoin (BTC) là một loại tiền tệ mã hóa và hệ thống thanh toán kỹ thuật số toàn cầu. Nó được gọi là đơn vị tiền tệ kỹ thuật số phi tập trung đầu tiên vì hệ thống hoạt động mà không cần thông qua bất kỳ cơ chế lưu trữ hay hệ thống quản lý trung tâm nào. Bitcoin được sáng tạo bởi một người hay một nhóm người dưới tên gọi Satoshi Nakamoto và được phát hành dưới dạng phần mềm nguồn mở trong năm 2009.

    Bạn có biết: Giao dịch đầu tiên sử dụng Bitcoin để mua một mặt hàng đời thực là một chiếc pizza giá 25 USD đã được mua bằng 10.000 Bitcoin được thực hiện vào năm 2010. Xem thêm

    • Mã: XBT
    • Đơn vị nhỏ nhất: 1 Satoshi = 1/100.000.000 BTC
    • Ngày ra đời: 3/1/2009
    • Tổng số Bitcoin có thể tồn tại: 21 triệu
    • Ký hiệu:

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Đài Loan

    Đài Loan
    • Diện tích: 36.193 km2
    • Dân số: 23,5 triệu (2017)
    • Ngôn ngữ chính: Tiếng Hoa phổ thông
    • Đơn vị tiền tệ: Tân Đài tệ
    • GDP: 579,3 tỷ USD (2017)

  • Trung Quốc

    Trung Quốc
    • Thủ đô: Bắc Kinh
    • Diện tích: 9.562.900 km²
    • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
    • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
    • Mã điện thoại: +86
    • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

  • Singapore

    Singapore
    • Thủ đô: Singapore
    • Diện tích: 721,5 km²
    • Dân số: 5,61 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 323,91 tỷ USD
    • Đơn vị tiền tệ: Đôla Singapore
    • Mã điện thoại: +65
    • Ngôn ngữ: Anh, Mã Lai, Quan thoại, Tamil

  • Campuchia

    Campuchia
    • Thủ đô: Phnom Penh
    • Diện tích: 181.000 km2
    • Dân số: 16,01 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 22,16 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Riel
    • Ngôn ngữ: Tiếng Khmer

