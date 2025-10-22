Những 'cận thần' đắc lực của trùm lừa đảo Trần Chí

Zhu Zhongbiao, Rose Wang hay Wei Qianjiang là những cánh tay đắc lực giúp Trần Chí vận hành đế chế lừa đảo và vươn vòi bạch tuộc xuyên lục địa, khiến hàng trăm nạn nhân sập bẫy từ Mỹ đến Đông Nam Á.

Ngày 14/10, Tòa án liên bang tại Brooklyn, Mỹ, công bố cáo trạng truy tố Trần Chí (Chen Zhi, 37 tuổi), còn được biết đến với tên gọi “Vincent”, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Tập đoàn Prince Holding Group, về các tội danh lừa đảo mạng quy mô lớn và rửa tiền quốc tế. Prince Holding là một tập đoàn đa ngành có trụ sở chính tại Campuchia, hoạt động trong nhiều lĩnh vực từ tài chính, bất động sản đến giải trí.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, 127.271 Bitcoin - tương đương khoảng 15 tỷ USD - đã bị tịch thu và hiện do chính phủ Mỹ quản lý. Đây được xem là một trong những vụ thu giữ tài sản kỹ thuật số lớn nhất trong lịch sử tư pháp Mỹ.

Tuy nhiên, Trần Chí không hành động đơn độc. Người này được cho là đã phối hợp chặt chẽ với nhiều nhân sự cấp cao thuộc các công ty con của Tập đoàn Prince Holding, tạo nên một mạng lưới phức tạp gồm “cánh tay phải” và “cánh tay trái” nhằm vận hành các hoạt động tài chính mờ ám xuyên biên giới.

Những nhân sự cấp cao, các "cánh tay" đắc lực của Trần Chí. Ảnh: Bộ Tài chính Mỹ.

Trùm sòng bài Zhu Zhongbiao: Cánh tay phải đắc lực

Zhu Zhongbiao, 44 tuổi, ông trùm điều hành các sòng bạc thuộc đế chế lừa đảo Prince Group tại Campuchia, được cho là “cận thần” giúp Trần Chí điều hành mạng lưới lừa đảo xuyên biên giới thông qua Prince Group.

Zhu từng bị chính phủ Trung Quốc truy nã về tội rửa tiền, sau đó chuyển hướng hoạt động sang Campuchia. Văn phòng Thực thi Lệnh trừng phạt Tài chính Anh (OFSI) cũng đã đưa Zhu vào danh sách trừng phạt, cho biết ông “đang hoặc đã tham gia điều hành các trung tâm lừa đảo tại Campuchia, bao gồm công ty Kim Jin Bei”.

Jin Bei, một công ty con của Prince Group, được biết đến với việc vận hành khách sạn và sòng bài cao cấp tại Campuchia.

Zhu Zhongbiao, Chủ tịch Công ty Đầu tư Bất động sản Heng Xin - công ty con của Jin Bei - hiện bị cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc truy nã vì các cáo buộc rửa tiền quy mô lớn.

Bộ Tài chính Mỹ mô tả các khu phức hợp của Jin Bei là “những trung tâm khét tiếng nhất của Prince Group”, liên quan đến lừa đảo, tống tiền, cưỡng bức lao động và vụ sát hại công dân Trung Quốc Yi Ming Dali vào năm 2023, theo Asset.

Trong cuộc điều tra mạng lưới rửa tiền của Trung Quốc tại New York năm 2022, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) phát hiện 259 người Mỹ đã bị lừa tổng cộng 18 triệu USD bởi các đối tượng có liên hệ với Jin Bei. Giới chức Mỹ nhấn mạnh, con số này chỉ phản ánh một phần nhỏ trong khối thiệt hại khổng lồ mà hệ thống lừa đảo do Prince Group bảo trợ đã gây ra.

Trong mạng lưới này, Lei Bo được xác định là đối tác chủ chốt, chịu trách nhiệm giám sát các dự án xây dựng của Jin Bei.

Zhu được Campuchia cấp quốc tịch vào năm 2017 và đổi tên thành Jack Zhu. Một năm sau, tháng 9/2018, ông cùng vợ là Wang Xiaoyan tiếp tục nhận quốc tịch Cyprus. Tuy nhiên, năm 2024, chính phủ Cyprus đã thu hồi hộ chiếu của vợ chồng Zhu và các con sau cuộc điều tra của Bộ Nội vụ nước này.

Ngoài ra, Zhu còn đăng ký thường trú tại Dubai, Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất. Dựa trên hồ sơ thuê và sở hữu bất động sản tại Dubai mà Tổ chức Báo cáo về Tội phạm có tổ chức và Tham nhũng (OCCRP) thu thập, Zhu đã mua ít nhất 29 bất động sản tại đây.

Khu Dubai Creek Harbour – nơi Zhu Zhongbiao đã mua nhiều căn hộ trong hai tòa nhà. Ảnh: OCCRP.

OCCRP cho biết Zhu sở hữu hai tầng gồm 16 căn hộ trong tòa Creek Rise Tower 2, khu dân cư cao cấp thuộc Dubai Creek Harbour, cùng ít nhất một căn hộ khác tại Dubai Creek Residences lân cận. Tổng giá trị ước tính ít nhất 7,9 triệu USD .

Bên cạnh đó, Zhu còn mua ít nhất 10 căn tại HDS Tower, tòa nhà văn phòng đắt giá gần Dubai Marina, cùng một số căn tại Tamani Arts Tower - tòa cao ốc có tầm nhìn hướng Burj Khalifa, biểu tượng của Dubai.

Phần lớn các thương vụ này được thực hiện trong giai đoạn 2019-2022, sau khi Zhu trở thành Chủ tịch Jin Bei vào năm 2018. Dữ liệu hợp đồng cho thấy ít nhất 27 bất động sản của ông đã được cho thuê, mang lại nguồn thu nhập ổn định.

Zhu còn đứng tên ít nhất 4 công ty khác tại Anh, cùng địa chỉ với Fuheng Wang Group ở London, song mục đích kinh doanh và tài sản cụ thể vẫn chưa được công bố.

Theo ước tính của chính phủ Mỹ, chỉ riêng trong năm 2024, người dân nước này thiệt hại khoảng 10 tỷ USD do các trung tâm lừa đảo hoạt động tại Đông Nam Á, trong đó nhiều vụ có liên quan trực tiếp đến Prince Group.

Trong bản cáo trạng, Bộ Tư pháp cũng tiết lộ Prince Group nhận được sự hậu thuẫn từ một mạng lưới địa phương có tên “Brooklyn Network”, tổ chức được cho là đã hỗ trợ Jin Bei vận hành các kế hoạch lừa đảo đầu tư.

Theo công tố viên, các nạn nhân tin rằng họ đang đầu tư hợp pháp, nhưng thực tế toàn bộ tiền được chuyển đến các tài khoản do “Brooklyn Network” kiểm soát.

Bộ Tài chính Mỹ nhận định, đây chỉ là một mắt xích trong mạng lưới hơn 100 công ty bình phong và công ty mẹ trải rộng khắp thế giới mà Prince Group sử dụng để rửa tiền và che giấu dòng tiền bất hợp pháp. Các công ty đó được cho là đã đăng ký tại Quần đảo Virgin thuộc Anh, Quần đảo Cayman, Mauritius, Đài Loan, Hong Kong (Trung Quốc) và Singapore.

Rose Wang và các "chân rết" tại Palau

Bộ Tài chính Mỹ cho biết Rose Wang đã hỗ trợ hoạt động của Tập đoàn Prince Group (đặt trụ sở tại Campuchia) tại Palau. Bà giúp tập đoàn này cùng công ty Grand Legend thuê khu đất trên đảo Ngerbelas để triển khai dự án khu nghỉ dưỡng và phụ trách các thủ tục hành chính địa phương, theo Island Times.

“Rose Wang là chủ khách sạn tại Palau và là người tiếp tay cho tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, đã giúp Prince Group thiết lập các lợi ích thương mại tại Palau. Bà chịu trách nhiệm điều hành công việc hành chính của Grand Legend và hỗ trợ công ty này thuê đảo Ngerbelas”, Bộ Tài chính Mỹ nêu rõ trong thông cáo trừng phạt.

Cơ quan này cũng mô tả Rose Wang là Phó Chủ tịch Liên đoàn Hoa kiều tại Palau, tổ chức “có thể tiến hành các hoạt động ngoại giao không chính thức cho Trung Quốc”.

Rose Wang là chủ chuỗi khách sạn và nhà hàng Jing Pin tại Palau. Ảnh: Pristine Paradise Palau.

Ngoài ra, vào năm 2018, Wang còn được cho là người giới thiệu trùm tội phạm khét tiếng Wan Kuok Koi, biệt danh “Broken Tooth”, kẻ từng tìm cách mở sòng bạc ở Palau, với Tổng thống Palau đương nhiệm thời điểm đó.

Theo lệnh trừng phạt, toàn bộ tài sản và quyền lợi của Rose Wang tại Mỹ hoặc do công dân Mỹ nắm giữ đều bị đóng băng và phải báo cáo lên Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC). Bất kỳ doanh nghiệp nào mà Wang nắm giữ từ 50% cổ phần trở lên cũng bị phong tỏa tương tự. Người dân và tổ chức Mỹ bị cấm giao dịch hoặc làm ăn với Wang hay tài sản liên quan.

Hai công ty của bà tại Palau - chuỗi khách sạn và nhà hàng Jing Pin và công ty nước đóng chai Aqua Pure Water Inc. - cũng nằm trong phạm vi hạn chế này.

OFAC cũng chỉ ra rằng Grand Legend đã hoạt động động dưới sự chỉ đạo của Trần Chí cùng với Wang và các cá nhân có liên quan đến công ty, cụ thể là Chen Xiao’er, Yang Jian, Yang Yanming, Shih Ting-su, Michelle Reishane Wang và Huang Chieh.

Đáng chú ý, năm 2022, bà Wang từng bị đưa vào danh sách “người nước ngoài không được hoan nghênh” của Palau, sau đó được gỡ bỏ vào tháng 1/2023, nhưng đã bị tái đưa trở lại danh sách này hôm 15/10, ngay sau khi Mỹ công bố lệnh trừng phạt.

Bên cạnh Zhu Zhongbiao và Rose Wang, Chen Xiuling cũng là một cánh tay đắc lực trợ giúp cho Trần Chí.

Bà là người giám sát các công ty của Prince Holding Group có trụ sở tại Mauritius, Đài Loan (Trung Quốc) và Singapore. Wei Qianjiang phụ trách Warp Data Technology Lao Sole Company - công ty khai thác bitcoin tại Lào. Đây cũng là liên doanh mà Bộ Tài chính Mỹ cho rằng là "đã chuyển một lượng lớn bitcoin vào các ví do Trần Chí kiểm soát".