Việt Nam phản đối Trung Quốc mở trung tâm thương mại ở đảo Phú Lâm

  • Thứ bảy, 10/1/2026 04:58 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Mọi hoạt động của nước ngoài tại quần đảo Hoàng Sa mà không được sự cho phép của Việt Nam là hoàn toàn phi pháp và vô giá trị, Việt Nam kiên quyết phản đối.

Ngày 9/1, trả lời câu hỏi phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam về việc Trung Quốc khai trương trung tâm thương mại trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng khẳng định Việt Nam có đầy đủ chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa phù hợp với luật pháp quốc tế.

"Mọi hoạt động của nước ngoài tại quần đảo Hoàng Sa mà không được sự cho phép của phía Việt Nam là hoàn toàn phi pháp và vô giá trị, Việt Nam kiên quyết phản đối", Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh.

