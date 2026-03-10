Iran tuyên bố Mỹ - Israel phải bị ‘đấm thẳng mặt’

Chủ tịch Quốc hội Iran cho biết Iran không có ý định chấm dứt xung đột thông qua đàm phán với Mỹ và Israel, đồng thời khẳng định “kẻ xâm lược phải bị đấm thẳng mặt”.

Iran phóng các đầu đạn nặng hơn 1 tấn, xóa sổ 10 hệ thống radar Mỹ, đồng thời tuyên bố chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel đã thất bại.

Iran tuyên bố "chờ sẵn" hạm đội Mỹ tại eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu mỏ và hàng hải quan trọng bậc nhất thế giới.

Ông Trump khước từ đề nghị hòa giải của ông Putin trong vấn đề Iran, đồng thời tuyên bố sẽ tấn công gấp 20 lần nếu Iran phong tỏa Hormuz.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Chủ tịch Quốc hội Iran, ông Mohammad Bagher Ghalibaf, viết: “Chúng tôi chắc chắn không tìm kiếm lệnh ngừng bắn. Chúng tôi tin rằng kẻ xâm lược phải bị đòn đấm thẳng mặt để rút ra được bài học, để không bao giờ nghĩ tới việc tấn công Iran thêm một lần nữa”.

Theo Al Jazeera, ông Ghalibaf cũng cho biết Tehran muốn chấm dứt vòng lặp “chiến tranh - đàm phán - ngừng bắn rồi lại chiến tranh”.

Người dân xuống đường thề trung thành với Lãnh tụ Tối cao mới của Iran, ông Mojtaba Khamenei, tại Tehran, Iran, ngày 9/3. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, người phát ngôn của chính phủ Iran, bà Fatemeh Mohajerani, cho biết Iran chỉ chấp nhận các nỗ lực hòa giải với điều kiện không chỉ đạt được lệnh ngừng bắn, mà còn phải có những đảm bảo rằng các cuộc tấn công vào Iran sẽ không tái diễn.

Phát biểu được hãng tin Tasnim News Agency của Iran dẫn lại, bà Mohajerani nói: “Bất kỳ hoạt động hòa giải nào cũng phải diễn ra trong điều kiện không chỉ bàn về lệnh ngừng bắn, mà còn phải bàn về việc chấm dứt hoàn toàn các cuộc tấn công và có cam kết rằng điều này sẽ không lặp lại”.

Theo bà Mohajerani, đây là yêu cầu “được người dân Iran đặt ra”, bởi họ cần những đảm bảo rõ ràng về an ninh. “Chúng tôi không phải là bên phát động chiến tranh, nhưng chúng tôi sẽ kết thúc nó”, bà Mohajerani nói thêm.

Quân đội Israel cảnh báo người dân cách xa mục tiêu không kích 300 m

Quân đội Israel đã ra cảnh báo về các cuộc tấn công sắp diễn ra tại hai thành phố miền nam của Lebanon là Tyre và Sidon. Người phát ngôn quân đội Israel cho biết lực lượng này sẽ tấn công vào các mục tiêu được cho là căn cứ của Hezbollah “trong thời gian rất gần”.

Quân đội Israel kêu gọi người dân tại các khu vực đang trở thành mục tiêu tấn công nhanh chóng di chuyển ra xa ít nhất 300 m để tránh nguy cơ trúng đòn không kích.

Iraq yêu cầu Mỹ không sử dụng không phận nước này để tấn công Iran

Theo văn phòng truyền thông của Thủ tướng Iraq, ông Mohammed Shia' al-Sudani cho biết Iraq sẽ không trở thành bàn đạp cho các cuộc tấn công của Mỹ tại Trung Đông. Tuyên bố được ông al-Sudani đưa ra trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Theo Al Jazeera, ông Sudani nhấn mạnh “tầm quan trọng của việc bảo đảm không phận, lãnh thổ và vùng biển Iraq không bị sử dụng cho bất kỳ hành động quân sự nào nhằm vào các quốc gia láng giềng cũng như quốc gia trong khu vực”.

Ông cũng bác bỏ “mọi nỗ lực kéo Iraq vào các cuộc xung đột đang diễn ra”, đồng thời phản đối các hành vi vi phạm không phận nước này từ bất kỳ bên nào.

Thực tế, ngay từ đầu cuộc chiến tại Iran, Iraq đã bị cuốn vào căng thẳng. Chỉ vài giờ sau khi chiến sự tại Iran bùng phát, các máy bay chiến đấu và tên lửa từ nhiều hướng đã xuất hiện trong không phận Iraq.

Iran phóng loạt tên lửa mới vào các mục tiêu của Israel và Mỹ Chuẩn tướng Majid Mousavi của lực lượng Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố từ nay sẽ chỉ sử dụng những loại tên lửa mang đầu đạn nặng trên một tấn sau khi các đợt phóng tên lửa mới nhằm vào Israel và các căn cứ quân sự của Mỹ tại Trung Đông ngày 9/3.