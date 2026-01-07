Tòa Singapore 'chặn' giải tỏa tiền các công ty của Trần Chí

Tòa án Singapore từ chối giải tỏa các khoản tiền bị thu giữ của doanh nghiệp liên quan Trần Chí, nhận định vụ việc gắn với điều tra rửa tiền quy mô lớn, mang yếu tố xuyên quốc gia.

Người sáng lập Prince Group Trần Chí. Ảnh: Reuters.

Ngày 7/1, Thẩm phán quận Kok Shu-en của Tòa án Nhà nước Singapore đã bác đơn do bà Ng, cựu giám đốc nhân sự của DW Capital - văn phòng gia đình của Trần Chí (Chen Zhi) đặt tại Singapore - nộp hồi tháng 11/2025.

Cũng trong ngày 7/1, truyền thông Campuchia cho biết Trần Chí đã bị đưa từ Campuchia về Trung Quốc để đối diện với sự xét xử của pháp luật.

Theo Straits Times, đơn yêu cầu giải tỏa các khoản tiền bị thu giữ được bà Ng thực hiện thay mặt cho giám đốc còn lại duy nhất của DW Capital là Karen Chen Xiuling, người đang chịu lệnh trừng phạt của Mỹ và hiện không có mặt tại Singapore.

Trong đơn, phía nộp đơn đề nghị tòa cho phép giải tỏa hơn 332.000 SGD (khoảng 259.000 USD ) để chi trả tiền lương phát sinh kể từ khi các tài khoản bị phong tỏa; 459.000 SGD (khoảng 358.000 USD ) cho các khoản thuế doanh nghiệp còn nợ; cùng khoảng 102.000 SGD (khoảng 79.500 USD ) mỗi tháng cho các chi phí hoạt động trong thời gian tới.

Tuy nhiên, thẩm phán Kok Shu-en cho rằng có cơ sở để nghi ngờ tính hợp lệ và độ tin cậy của đơn xin giải tỏa. Theo bà, bản tuyên thệ do bà Ng nộp không nêu rõ nguồn thông tin được sử dụng, trong khi bản thân bà Ng đã rời công ty từ ngày 17/10/2025. Dù vậy, bà Ng lại có thể trình bày khá chi tiết về các tài sản không thanh khoản của bốn công ty liên quan.

Tòa án cũng lưu ý vai trò của bà Ng tại DW Capital chủ yếu liên quan đến tuyển dụng và trả lương, khiến việc bà có thể phát biểu “có thẩm quyền” về tình hình tài chính tổng thể của các doanh nghiệp trở nên khó thuyết phục.

Thẩm phán nhấn mạnh, ngay cả trong trường hợp chấp nhận toàn bộ nội dung bản tuyên thệ, các thông tin này vẫn cho thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa các công ty nộp đơn với những thực thể đặt ngoài Singapore.

Theo phán quyết, Trần Chí là người thụ hưởng cuối cùng của cả bốn công ty, dù trực tiếp hay gián tiếp. Các mối liên hệ xuyên biên giới này đặt ra nghi vấn liệu các doanh nghiệp có thể tiếp cận những nguồn tài chính khác từ các công ty mẹ ở nước ngoài, thay vì cần giải tỏa ngay các khoản tiền đang bị thu giữ tại Singapore.

Thẩm phán nhận định, những thông tin hiện có tiếp tục cho thấy đây là một cuộc điều tra quy mô lớn và phức tạp, liên quan đến các nghi vấn rửa tiền với yếu tố xuyên quốc gia rõ rệt. Do đó, việc bảo toàn các tài sản bị thu giữ là cần thiết để phục vụ lợi ích của công lý, trong khi cơ quan chức năng cần thêm thời gian để điều tra và thu thập chứng cứ.

Bốn công ty liên quan trong vụ việc gồm DW Capital, Capital Zone Warehousing, Skyline Investment Management và Citylink Solutions. Trong đó, 3 công ty đầu tiên nằm trong danh sách bị Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt vì có liên quan đến Trần Chí hoặc tập đoàn Prince Group của ông.

Vụ việc tại Singapore diễn ra trong bối cảnh Trần Chí và mạng lưới của ông đang chịu các biện pháp trừng phạt mạnh tay từ Mỹ và Anh kể từ giữa tháng 10/2025, với cáo buộc rửa tiền, lừa đảo qua mạng và vận hành các khu lừa đảo sử dụng lao động cưỡng bức. Hàng loạt tài sản liên quan đến Prince Group đã bị thu giữ hoặc phong tỏa tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.