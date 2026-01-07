Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đế chế lừa đảo Trần Chí sụp đổ ra sao?

  • Thứ tư, 7/1/2026 21:57 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Từ ông chủ quán net, Chen Zhi (Trần Chí) xây dựng đế chế Prince Group lũng đoạn dưới vỏ bọc tỷ phú từ thiện hào nhoáng. Ngày 7/1, ông trùm lừa đảo "mổ lợn" xuyên quốc gia đã bị bắt sau nhiều tháng trốn truy nã toàn cầu.

Chen Zhi, chủ tịch tập đoàn Prince Group. Ảnh: Oriental Times

1. Khởi đầu tại Trung Quốc (1987 - 2010)

  • 1987: Chen Zhi sinh ra tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.

  • Khoảng năm 2005: Khởi nghiệp từ một quán cà phê Internet (quán net) tại thị trấn Liên Giang, thành phố Phúc Châu. Đây được coi là giai đoạn ông bắt đầu tiếp cận với thế giới ngầm của Internet và game trực tuyến.

2. Xây dựng đế chế tại Campuchia (2011 - 2023)

  • 2011: Chen Zhi đến Campuchia, bắt đầu bước chân vào lĩnh vực bất động sản tại thủ đô Phnom Penh.

  • 2014: Chính thức được nhập quốc tịch Campuchia.

  • 2015: Thành lập Prince Holding Group (Tập đoàn Thái Tử). Tập đoàn nhanh chóng vươn lên trở thành thế lực kinh tế đa ngành (bất động sản, ngân hàng, dịch vụ tài chính, hàng tiêu dùng).

  • 2017 - 2021: * Mở rộng tầm ảnh hưởng chính trị

    • Xây dựng hình ảnh "nhà từ thiện kiểu mẫu" thông qua quỹ Prince Foundation, trao học bổng và hỗ trợ hàng triệu USD cho các quỹ vaccine COVID-19.

    • Sở hữu các tài sản xa xỉ: du thuyền, máy bay riêng, tranh Picasso và đồng hồ Rolex đắt giá.

  • 2023: Mối quan hệ giữa Prince Group và các hoạt động lừa đảo trực tuyến tại Sihanoukville bắt đầu bị báo chí quốc tế điều tra.

3. Sụp đổ và truy tố quốc tế (2024 - nay)

  • Đầu năm 2025: Các cơ quan điều tra Mỹ và Anh bắt đầu thực hiện các chiến dịch truy quét nhắm vào mạng lưới rửa tiền xuyên quốc gia có liên quan đến Prince Group.

  • Tháng 10/2025: * Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) chính thức công bố bản cáo trạng truy tố Chen Zhi với tội danh lừa đảo qua mạng và rửa tiền.

    • Mỹ tiến hành vụ tịch thu tài sản tiền mã hóa lớn nhất lịch sử: 127.271 Bitcoin (trị giá khoảng 15 tỷ USD) được cho là thu nhập từ hoạt động lừa đảo của tập đoàn này.

    • Bộ Tài chính Mỹ liệt Chen Zhi và Prince Group vào danh sách các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia.

  • Tháng 11/2025: Một số thông tin điều tra cho rằng Chen Zhi có thể chỉ là "nhân vật bù nhìn" cho 7 kim chủ quyền lực đứng sau. Ông được cho là sống ẩn dật tại đảo Cyprus.

  • Tháng 12/2025: Singapore bắt giữ Nigel Tang Wan Bao Nabil, một thân tín của Chen Zhi, liên quan đến các hoạt động rửa tiền.

  • Hiện tại (7/1/2026): Chen Zhi đã bị bắt sau thời gian dài trốn truy nã quốc tế. Ông có thể đối mặt với mức án lên tới 40 năm tù.

Minh Anh

